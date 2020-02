Charles Martin s’entraîne avec l’ancien entraîneur d’Andy Ruiz Jr.

Ringside 09/02/2020

📸 Stacey Verbeek

L’ancien champion des poids lourds de l’IBF, Charles Martin, offre une deuxième chance à Anthony Joshua contre Gerald Washington le 22 février.

Le joueur de 33 ans est devenu détenteur du titre en janvier 2016 lorsqu’il a gagné par TKO contre Vyacheslav Glazkov, alors invaincu.

Après avoir perdu son titre face à Anthony Joshua, Martin a remporté quatre de ses cinq derniers combats, toutes ses victoires étant à portée de main.

Une victoire contre Washington pousse Martin au classement IBF et un pas de plus vers une position obligatoire.

Originaire de Saint-Louis, Martin vit maintenant à Las Vegas et s’entraîne actuellement dans le sud de la Californie avec Manny Robles.

Martin a rebondi après une défaite décisive face à Adam Kownacki en 2018 pour remporter des victoires en 2019 contre Gregory Corbin en mars et Daniel Martz en juillet.

«C’est formidable d’être de retour sur la grande scène, a dit Martin. «Wilder contre Fury II est le plus grand combat des poids lourds depuis longtemps. C’est super d’être sur le PPV.

«Le 22 février me rapprochera de mon objectif de devenir double champion poids lourd.

“Gerald Washington me gêne, c’est donc mon travail de le traverser vers mon objectif ultime (d’affronter à nouveau Anthony Joshua).”

WASHINGTON

L’adversaire Washington est un concurrent de poids lourd de six pieds six pouces qui était un ancien joueur de football universitaire à l’Université de Californie du Sud et un vétéran de la Marine américaine.

Né à San Jose, en Californie, Washington a remporté une victoire impressionnante lors de sa dernière sortie, éliminant le concurrent vétéran Robert Helenius en juillet.

Washington était invaincu lors de ses 19 premiers combats professionnels, avant d’abandonner son défi de titre mondial contre Deontay Wilder en février 2017.

«Cet éliminateur de titre est une très grande opportunité pour moi. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour gagner le 22 février », a déclaré Washington.

«J’ai la bonne équipe derrière moi. La bonne mentalité. J’ai connu Martin toute ma carrière. Nous avons même passé du temps à travailler ensemble sur le ring.

«Je vais être à mon meilleur et j’attends la même chose de lui. C’est un honneur de faire partie d’un événement comme celui-ci.

«Deontay et Tyson sont tous deux des personnages. Je suis content de pouvoir faire partie de ce qui va être une grande soirée de boxe le 22 février. “