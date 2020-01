Chris Brackin affrontera Kyle Freiberg le 14 mars

RINGSIDE 20/01/2020

LE MONDE DES ÉTOILES CLASH CHRIS BRACKIN S’ENGAGE AU FELLOW YOUNG GUN KYLE FREIBERG POUR LE TITRE AUSTRALASIEN

Ce sont deux étoiles brillantes de la scène australienne. Entre eux, ils n’ont perdu qu’une seule fois en quatorze combats. Maintenant, ils se font face.

Chris Brackin de Stanthorpe contre Kyle Freiberg de Brisbane, Critter contre le légionnaire, combattant d’action contre combattant d’action, risque contre récompense.

La récompense – la ceinture de titre australasienne super légère.

Le risque – C’est sans aucun doute le match le plus difficile de leur carrière respective.

Chris Brackin, l’ancienne star amateur en pleine ascension dans les rangs professionnels, a un record parfait de huit combats, huit victoires, chacun de ces combats – plaisir de la foule, toute action, pas de recul.

Les enjeux seront augmentés le 14 mars – c’est sa première opportunité pour le titre.

“C’est la plus grande opportunité de ma carrière, se battre pour un titre australasien est un rêve devenu réalité”, a déclaré Brackin.

«Représenter mon ancienne ville natale de Stanthorpe et ma ville natale actuelle de Toowoomba et me battre pour l’une des meilleures ceintures de la boxe nationale est une opportunité que je vais saisir à deux mains.

“Avec la récompense vient le risque et sans aucun doute Kyle Freiberg est le plus grand test de ma carrière, mais je sens que je suis prêt à passer à la vitesse supérieure.

«À chaque combat de ma carrière sous la direction de l’entraîneur Corb et de Brendon, nous avons intensifié chaque fois et chaque fois que j’ai réussi le test, j’espère pouvoir le refaire le 14 mars.

“Nous ne laisserons aucune pierre non retournée, je mettrai tout dans ma préparation et viendrai me battre la nuit si je fais de mon mieux, je crois que le résultat prendra soin de lui-même.

“L’ajout d’incitation supplémentaire à ce combat est dans le spectacle hommage à Brayd Smith, Brayd et moi partageons le même anniversaire et il a été un modèle pour moi en tant que jeune venant dans les rangs amateurs et il m’a toujours été d’une grande aide, donc je j’adore remporter ce titre lors de sa grande soirée. »

Kyle Freiberg se rendra à Toowoomba le 14 mars, prêt à gâcher la fête. Comme Brackin, il est l’un des jeunes canons à la tête de la prochaine génération de combattants à traverser les rangs du Queensland.

Depuis qu’il est devenu pro au début de 2018, le légionnaire a accumulé 5 victoires en 6 combats dont 2 en terminant par élimination directe.

Comme Brackin, c’est le premier coup de feu de Freiberg et il viendra en ville pour contrarier le garçon du coin.

“Je suis confiant dans ma préparation, donc pour moi, peu importe où je me bats ou qui, je suis là pour faire le travail et je vais le faire”, a déclaré Kyle Freiberg.

“C’est un grand combat, je ne suis pas un bavard et j’ai toujours du respect pour mon adversaire.

“Il va travailler dur pour gagner, je suis sûr.

«Tout le monde devra acheter un billet et venir assister à un grand combat pour savoir comment ça se passe.»

Celui-ci promet d’être un combat de fans. Les deux combattants ont un grand public et des supporters passionnés, beaucoup prédisent que ce sera le candidat du combat de l’année.

“Les styles font des combats et Chris Brackin et Kyle Freiberg font un combat plein d’action, rapide et furieux”, a déclaré le promoteur Brendon Smith.

«Les deux combattants méritent ce titre, le 14 mars nous découvrirons qui va saisir l’opportunité.

«Il s’agit d’un affrontement entre deux des meilleurs jeunes espoirs du pays.»

Les billets pour TGW & Smithy Bring the Big Fights 25 sont en vente dès maintenant au Smithy’s TGW Gym. 55 $ Général 75 $ Ringside B 95 $ Ringside A