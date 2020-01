Chris Eubank Jr.BURGLED, un boxeur révèle des voleurs de vidéosurveillance maladroits MANQUÉS

Nouvelles de boxe du monde 23/01/2020

Le boxeur champion du monde Chris Eubank Jr. a révélé que des voleurs qui ont fait irruption dans sa maison ont volé des vêtements et des objets de valeur pendant la nuit.

S’agissant d’Instagram, le détenteur du titre IBO super-poids moyen a parcouru chaque pièce pour montrer les dégâts.

En pénétrant par effraction dans une porte-fenêtre arrière en fracassant la fenêtre, les voleurs ont pris ce qu’ils pouvaient obtenir lors d’une attaque apparemment ciblée.

Capturant l’événement sur CCTV, Eubank a expliqué comment son alarme était en panne au moment de l’incident.

Eubank devait remettre le système en marche AUJOURD’HUI.

Dans une torsion, et qui a donné le dernier rire à Eubank, le fils d’une légende a ajouté qu’un manteau jeté sur le sol pendant le raid contenait une montre valant beaucoup plus que tout ce que les criminels avaient volé.

“Je ne doute pas que les responsables de ce vol me suivent sur les réseaux sociaux”, a déclaré Eubank Jr. dans sa vidéo Instagram.

«Alors vous allez voir ça à un moment donné. Je voulais juste prendre ce temps pour vous faire savoir à quel point vous êtes terrible dans votre métier de voleur.

«C’est juste pour vous montrer que toutes les choses que vous auriez pu prendre ou déplacer, vous avez décidé de jeter une veste sur le sol. Je ne sais pas pourquoi. Mais c’est par terre.

“Maintenant, si vous aviez été bon dans votre travail et que vous aviez pris le temps d’inspecter ce vêtement que vous aviez si grossièrement jeté par terre. Vous auriez trouvé cela (une montre très chère). Et cela vaut environ cent fois plus que tout ce que vous avez pris dans cette maison… et vous l’avez laissé ici!

“La plaisanterie est sur toi. Vous scumbags absolus!

«La morale de l’histoire est – si vous voulez faire quelque chose, faites-le bien. Vous allez vous faire attraper de toute façon. Je vous ai mis sur CCTV “, at-il ajouté.

La police enquête sur l’incident.

REVENIR

Pendant ce temps, Eubank est de retour sur le ring à la fin du printemps ou de l’été, après avoir été aligné pour un tir au titre des poids moyens de Jermall Charlo WBC.

La dernière fois, Eubank a partagé un projet de loi avec Charlo en battant Matt Korobov en raison d’une blessure. La paire pourrait bientôt s’aligner une fois que Al Haymon aura donné son feu vert.