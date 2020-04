Chris Eubank Jr ne donne aucune chance à Callum Smith ou Billy Joe Saunders de battre Canelo

Publié le 04/06/2020

Par: Hans Themistode

Quand il a été annoncé pour la première fois que Canelo Alvarez affronterait Billy Joe Saunders le 2 mai, pour le titre Saunders WBO Super Middleweight, la nouvelle a rencontré une ambivalence.

Bien sûr, Saunders a toujours fait preuve de grandeur dans le ring. Mais il a également démontré qu’il avait la capacité de puer complètement l’articulation.

Après deux victoires impressionnantes sur Willie Monroe Jr et. David Lemieux, Saunders n’avait jamais vu son stock plus élevé. Mais dans un schéma qui a défini sa carrière, Saunders a suivi ces énormes victoires avec des performances médiocres contre Shefat Isufi et Marcelo Esteban. Saunders a réussi à retirer la victoire dans les deux concours, mais il n’avait guère l’air impressionnant.

Indépendamment de ses performances récentes, Saunders s’est maintenant retrouvé dans le plus grand combat de sa carrière.

Peut être.

Saunders faisant le mauvais choix de publier une vidéo décrivant comment abuser physiquement votre femme, sa licence de boxe a été immédiatement retirée. Il n’est pas complètement hors de course pour se battre avec Canelo car une réunion pour discuter de son avenir a été fixée, mais il y a un combattant qui préférerait qu’ils ne s’affrontent pas du tout.

«Ce serait un combat plus excitant avec moi [against Canelo] plutôt que Saunders ou Smith », a déclaré Eubank Jr.»

«Le monde entier sait que Saunders se déroulerait pendant 12 tours dans un combat ennuyeux. Alors serait attrapé et mis KO. Ce n’est pas un combat que je suis intéressé à voir. Je ne reçois pas l’intérêt. Saunders a une ceinture qui est la seule raison pour laquelle il a cette opportunité mais, qui sait, peut-être que cette ceinture ne sera pas avec lui plus longtemps s’il est banni après ce qu’il a fait. “

Eubank Jr a été appelé beaucoup de choses. Pas très habile, un coureur avant et même un non-concurrent mais jamais un combattant ennuyeux. Mais un combat entre lui et Canelo semble loin d’être probable. Un autre combattant qui s’est également retrouvé sur la liste restreinte des adversaires pour la prochaine apparition sur le ring de Canelo était le champion WBA Super Middleweight Callum Smith.

Alors que beaucoup croient que Smith, grand, dégingandé mais aussi dur à frapper, causerait à Canelo une tonne de problèmes, Eubank Jr voit que ce match se jouera dans une autre victoire facile pour Canelo.

“La performance de Smith contre John Ryder? Nous avons vu beaucoup de faiblesses dans son jeu. Canelo est une version bien supérieure de Ryder en termes de style – avance, combat intérieur. Smith ne pouvait pas gérer cela contre Ryder, alors qu’en pensent-ils? Il a à peine dépassé Ryder. Je pense que Ryder a gagné ce combat. »