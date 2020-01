Chris Pine est le jeune acteur préféré de Quentin Tarantino

Le podcast Rewatchables est accompagné de l’invité très spécial Quentin Tarantino pour discuter du film sous-estimé de Tony Scott, Unstoppable. Pendant le podcast, Quentin a partagé ses réflexions sur la star du film, Chris Pine, ce qui fait de lui l’un de ses jeunes acteurs préférés, et si Pine pourrait ou non jouer dans l’un des films de Quentin. Ensuite, il explique comment Apocalypse Now a été une influence clé pour Unstoppable, et a également influencé son dernier film, avec Leonardo DiCaprio et Brad Pitt, Once Upon a Time… à Hollywood.