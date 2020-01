Christy Martin donne son avis sur Laila Ali vs Claressa Shields sur la boxe Radio d’initiés: “Laila Ali allait casser son cul”

Publié le 29/01/2020

Avant que de grandes combattantes comme Ann Wolfe et Laila Ali ne prennent d’assaut le monde de la boxe, Christy Martin a aidé à le placer sur la carte.

Martin a récemment rencontré Boxing Insider Radio, diffusée tous les mardis et disponible sur iTunes, Spotify et Boxinginsider.com, pour discuter de son intronisation au Temple de la renommée de la boxe. Elle a également donné son avis sur Claressa Shields et à quoi aurait ressemblé une confrontation contre Laila Ali.

La carrière d’une boxeuse n’a jamais été connue pour sa longévité. Avec la carrière d’Ali et de Wolfe durant neuf ans, Martin a trouvé un moyen de rester dans le sport de la boxe pendant 23 ans. Pendant la majeure partie des années 90 et au début des années 2000, Martin a été le visage de la boxe féminine.

La quantité ridicule de travail acharné qu’elle a consacré a porté ses fruits car elle sera intronisée au Temple de la renommée de la boxe plus tard cette année.

Cela semblait peut-être une décision évidente pour tous ceux qui regardaient de l’extérieur, mais Martin est resté sans voix lorsqu’elle a appris la nouvelle.

“Je me souviens avoir été le Grand Marshall du week-end d’intronisation au Temple de la renommée de la boxe en 1996”, a déclaré Martin à la radio Boxing Insider. «C’était juste génial de côtoyer toutes ces légendes. Je n’aurais jamais pu imaginer que je serais intronisé au Temple de la renommée de la boxe. C’est un rêve devenu réalité. “

Martin a peut-être fait tout le travail acharné à l’intérieur du ring, mais sa future carrière au Temple de la renommée n’aurait pas été possible sans son promoteur, Don King.

«J’ai vraiment eu de la chance d’impliquer Don King dans ma carrière. J’ai donc eu la chance de me battre à plusieurs reprises sous la undercard de Mike Tyson. Combats à Vegas et au Madison Square Garden. J’ai eu une exposition comme aucune autre combattante n’avait jamais eu. Je pense honnêtement que Don King est le plus grand promoteur du monde. Il a acheté beaucoup d’excitation à la boxe et il a fait de chaque combat un événement. Je me souviens de m’être battu sur ces émissions à la carte et il a eu des combats de champion du monde à 12 rounds sur la undercard qui n’a même pas fait le temps de la télévision. Il était excellent dans ce qu’il a fait. »

Les temps ont changé. Avoir un combat de championnat sur la partie non télévisée d’une carte aujourd’hui n’arriverait tout simplement jamais. Enfer, c’est difficile d’en obtenir un dans le co-événement principal.

Lorsque nous jetons un coup d’œil au curriculum vitae de Martin, cela ressemble à l’idée de quelqu’un d’une blague malade cruelle alors qu’elle combattait une rangée meurtrière de concurrents. Martin n’a esquivé personne dans sa carrière de combattant et cela apparaît sur son curriculum vitae. C’est la raison même pour laquelle elle a réussi à obtenir une place au Temple de la renommée. Il est presque difficile de croire que cela fait sept ans que personne ne l’a vue pour la dernière fois sur le ring.

À 51 ans, elle semble toujours pouvoir participer au ring en ce moment, mais ne comptez pas dessus. Avec le genre de combattants qu’elle a combattus, le nom de Martin n’est pas mentionné autant qu’il le devrait dans la discussion sur qui était la plus grande femme de tous les temps (G.W.O.A.T).

À l’heure actuelle, le titre G.W.O.A.T a apparemment été emporté par Claressa Shields. Sa prétention à ce noble statut n’est pas sans fondement. Non seulement Shields a deux médailles d’or, mais elle a également des titres mondiaux dans trois catégories de poids différentes. Pourtant, aucune de ces réalisations ne signifie rien pour Martin car elle considère que Shields prétend que le manteau est ténu.

«Ma maman m’a dit il y a longtemps que si vous n’avez rien de bon à dire sur quelqu’un ou quelque chose, vous ne devriez rien dire. Claressa Shields a accompli de grandes choses en tant que combattante amateur. Obtenir l’honneur d’aller aux Jeux olympiques est génial. Bien sûr, c’est quelque chose qui n’était même pas disponible pour ceux qui l’ont précédée. “

Si vous avez déjà pris le temps de vous asseoir et de regarder un boxeur masculin parler lors d’une conférence de presse, vous remarquerez à quel point ils peuvent parfois être stupides, arrogants et peut-être même délirants. Les femelles, en revanche, sont généralement beaucoup plus réservées.

Pas des boucliers. C’est une grande combattante, et elle le sait, mais elle veut continuer à rappeler au monde à quel point elle est géniale.

Ce penchant pour la conversation trash et le fait de se donner tous les éloges du monde pourrait apporter des notes élevées chaque fois qu’elle se bat, mais cela ne convient pas à Martin.

«Je pense qu’elle est jeune, mais elle a d’excellents spécialistes du marketing autour d’elle. Je ne sais pas pourquoi ils ne l’ont pas assise et lui ont dit qu’elle devait rendre un peu plus de respect aux gens qui vous ont précédés. Sans eux, votre route n’aurait pas été aussi facile. Vous n’auriez probablement pas eu l’occasion de faire de la boxe même si ces femmes n’avaient pas comparu devant vous. »

Mettez de côté la bravoure de Shields et considérez-la comme un talent. En termes simples, elle est l’une des meilleures que la boxe féminine ait jamais vues. Mais tout comme tous les autres grands combattants dans leurs sports respectifs, ils sont toujours comparés à ceux qui les ont précédés.

Dans le cas de Shields, son partenaire de comparaison a toujours été et sera toujours, Laila Ali. Ainsi, comme toute autre comparaison, la question devient: qui gagnerait entre les deux?

Si quelqu’un peut juger de la façon dont un combat entre Shields et Ali se déroulerait s’ils avaient combattu dans leurs premiers, ce serait Martin. Après tout, elle a perdu par arrêt à Ali en 2003. Lorsqu’on lui a posé la question, Martin n’a pas retenu sa réponse.

«Laila allait lui casser le cul. C’est ce que c’est », a déclaré Martin. “Claressa Shields ne se bat pas pour avancer et elle ne peut pas se battre pour reculer. Elle veut pleurer d’avoir besoin de se battre pendant trois minutes pour qu’elle puisse éliminer les filles, mais j’ai éliminé 31 filles en deux minutes, donc je ne comprends pas pourquoi cela prend si longtemps, si vous voulez le faire, puis faites-le. “

Bien que l’opinion de Martin soit respectée, Shields n’a jamais été du genre à tenir sa langue pour quiconque. Il semble donc que ce ne soit qu’une question de temps avant qu’elle ne réponde.