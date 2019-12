Chronologie des événements, PPV et informations sur les billets

Personnel WBN 27/12/2019

Deontay Wilder et Tyson Fury entrent en collision pour une deuxième fois le 22 février, des informations précédemment rendues publiques par World Boxing News en juillet.

Wilder vs Fury II – une bataille pour la couronne des poids lourds du World Boxing Council – a longtemps été convenu entre la paire.

Dès avril 2019, la paire a dégelé un accord pour retarder leur super-combat jusqu'au début de l'année prochaine. Les deux ont su depuis lors qu'ils partageraient à nouveau une bague en février.

Pour cette raison, Fury a été autorisé à construire son nom à Vegas avec deux combats d'échauffement pour susciter l'intérêt.

Tous les événements sont enregistrés dans la chronologie des événements ci-dessous. Les informations sur les billets et le fait que Wilder vs Fury II est un événement co-PPV, comme WBN l'a également confirmé précédemment, sont inclus.

CHRONOLOGIE

Décembre 2018: Wilder et Fury participent à un tirage divertissant au Staples Center de Los Angeles.

Janvier 2019: un match revanche est convenu pour le 18 mai à New York.

Février 2019: Tyson Fury signe un accord avec Bob Arum et Top Rank. Annule un accord pour retarder le match revanche.

Mai 2019: Deontay Wilder poursuit son propre plan de combat le 18 mai. Assomme Dominic Breazeale au Barclays Center.

Juin 2019: Tyson Fury bat Tom Schwarz à Las Vegas.

Septembre 2019: Fury bat Otto Wallin à Las Vegas. Wilder confirme le match revanche avec Luis Ortiz pour novembre.

Novembre 2019: Wilder arrête Luis Ortiz à Las Vegas.

Décembre 2019: Wilder vs Fury II se déroulera à Las Vegas le 22 février au MGM Grand.

PPV

Le match revanche tant attendu des titans poids lourds est fixé. Le champion invaincu de la WBC Deontay "The Bronze Bomber" Wilder et le champion de la lignée invaincue Tyson "The Gypsy King" Fury poursuivront leur rivalité sur le ring le samedi 22 février en direct du MGM Grand Garden Arena de Las Vegas dans un historique FOX Sports conjoint. PPV et ESPN + PPV.

DES BILLETS

Les billets sont en vente demain, samedi 28 décembre à 10 h, heure du Pacifique. Ils peuvent être achetés sur www.mgmgrand.com ou www.axs.com. L'événement est promu par BombZquad Promotions. Outre les promotions TGB, Top Rank et les promotions Queensberry de Frank Warren. Une présentation Premier Boxing Champions.

Wilder contre Fury II était très attendu depuis leur première rencontre. Wilder a conservé son titre par tirage au sort. Fury s'est miraculeusement levé d'un knockdown du 12e round pour terminer le combat. C'est l'un des moments les plus mémorables de l'histoire des poids lourds. Il a augmenté les enjeux historiques avant le match retour le 22 février.