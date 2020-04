Cinq grands boxeurs menacés de carrière en raison d’une épidémie de coronavirus

Nouvelles de boxe du monde 03/04/2020

📷 Amanda Westcott

Ce n’est pas un secret pour la boxe face à un avenir incertain en raison de la crise actuelle des coronavirus qui a bloqué presque tous les sports de haut niveau de la planète.

Un calendrier chargé printemps / été, avec Anthony Joshua, Tyson Fury, Deontay Wilder et Canelo Alvarez a presque été anéanti.

Selon les prévisions, l’épidémie de COVID-19 pourrait durer entre six et douze mois, ce qui signifie que la vie normale n’est plus au menu pendant un certain temps.

Pour certains noms de superstars du sport, ce retard dans la carrière de chacun pourrait s’avérer critique.

Cinq d’entre eux sont énumérés ci-dessous alors que le compte à rebours commence sur le reste de leur mandat de champion du monde dans le pugilisme.

MANNY PACQUIAO

À 41 ans, le temps presse pour le «Pacman». S’appuyer sur sa victoire spéciale sur Keith Thurman s’est avéré une tâche impossible car Floyd Mayweather a promis une revanche en 2020 seulement pour annuler avant que le virus n’atteigne sa pleine force.

Pacquiao pourrait avoir 42 ans s’il retourne finalement à l’action, mais il sera plus désavantagé étant beaucoup plus âgé qu’il ne l’aurait été autrement.

Errol Spence Jr. ou Terence Crawford sont devenus des défis beaucoup plus difficiles dans le temps.

SERGEY KOVALEV

Le gros coup de poing russe envisageait déjà son prochain coup lorsque le coronavirus a stoppé un affrontement de retour avec Sullivan Barrera.

Une mauvaise défaite contre Canelo Alvarez en novembre, associée à un style de vie en dehors du ring qui ne convient pas à un champion du monde, pourrait voir le dernier rideau tomber sur le ‘Krusher’.

AMIR KHAN

L’ancien roi super-léger a nié qu’il envisageait de prendre sa retraite, mais admet que sa carrière sera interrompue par cette pandémie actuelle.

À 33 ans, Khan est encore relativement jeune. Mais il a toujours dit qu’il voulait sortir de la boxe tôt et que toutes ses facultés seraient intactes.

GENNADIY GOLOVKIN

Golovkin attend patiemment les nouvelles d’un combat de trilogie avec Canelo. Mais «GGG» n’est qu’à quelques jours de son 38e anniversaire.

Après avoir perdu deux fois de façon controversée, un écart de deux ans avec les échanges avec la superstar mexicaine pourrait encore s’avérer beaucoup trop.

FLOYD MAYWEATHER

Le plus grand combattant de cette génération était lié à un retour sur le ring avant COVID-19. Deux tragédies familiales et un virus plus tard, Mayweather pourrait se prononcer contre.

Plus ce verrouillage se prolonge, pire ce sera pour chaque boxeur en vedette.

