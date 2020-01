Cinq leçons tirées des quatre dernières équipes éliminatoires de la NFL

Les résultats d’un tour de division (décidément sauvage) étaient partout. San Francisco a frappé les Vikings dans une raclée ho-hum 27-10. Les Packers ont battu Seattle dans un duel entre deux futurs quarts du Temple de la renommée. Patrick Mahomes et les Chiefs ont effacé un déficit de 24-0 contre les Texans comme si ce n’était absolument rien. Et les Titans ont réussi l’un des plus gros bouleversements des séries éliminatoires dans une victoire éclatante contre les Ravens. Il peut ne pas sembler qu’il y ait beaucoup de plats à emporter de ce genre d’ardoise, mais j’ai essayé d’atterrir sur cinq leçons que nous pouvons tirer d’un week-end frénétique de football – et les quatre dernières équipes toujours à la recherche du Super Bowl.

1. Vous avez généralement besoin de plus d’une façon de gagner en séries éliminatoires.

Certains ont utilisé les bouleversements récents des Titans comme preuve qu’un match de course meurtri est une nécessité à l’approche des séries éliminatoires, mais je ne sais pas – les Chiefs ont quand même perdu 51 points sur les Texans dimanche avec Patrick Mahomes comme leur principal adversaire. Ce que Derrick Henry a accompli pendant ces séries éliminatoires est sans précédent, et il le fait d’une manière ou d’une autre, quel que soit le nombre de défenseurs qui lui sont lancés. Les Ravens ont mis huit défenseurs ou plus dans la surface de réparation pour 63% des passes de Henry samedi, et il a terminé avec 124 verges sur ces 19 tentatives. Cela ne devrait tout simplement pas être possible. Henry est imparable à l’heure actuelle, mais le Tennessee aura probablement encore besoin d’une production décente de Ryan Tannehill et de son jeu de passes pour contrarier les Chiefs à Arrowhead dans le match de championnat de l’AFC.

Lorsque les Titans ont battu Kansas City lors d’une fusillade de 35-32 en novembre, Henry a terminé avec 188 verges et deux touchés, mais Tannehill a également lancé 181 verges et deux touchés en seulement 19 tentatives. Le Tennessee a clairement exploité quelque chose de spécial avec Henry, mais le point à retenir ici ne devrait pas être que chaque équipe doit se construire autour du jeu de course pour se frayer un chemin à travers les séries éliminatoires. C’est que la construction d’une offensive flexible et polyvalente est un énorme avantage au moment des éliminatoires.

Les Patriots font cela depuis des années. Sous Bill Belichick, la Nouvelle-Angleterre a pu se transformer en une équipe différente de semaine en semaine en séries éliminatoires. En 2015, LeGarrette Blount a porté le ballon à trois reprises pour un mètre dans la victoire de 35-31 des Pats au tour des Division contre les Ravens. La semaine suivante, il l’a couru 30 fois pour 148 verges et trois touchés contre les Colts. Cette version des Titans ne vacillerait jamais autant d’un jeu à l’autre – et avec Henry jouant comme ça, ça ne devrait pas. Mais le Tennessee a eu besoin des gros coups de feu de son jeu de passes d’action pour arriver à ce point et il en aura besoin pour avoir une chance de voler un Super Bowl. Les équipes n’ont pas besoin de construire leurs offensives autour d’un bulldozer de 250 livres lors du retour en arrière pour trouver le succès au moment des éliminatoires. Mais tant que cela fait partie d’un plan offensif plus large, c’est certainement un luxe de pouvoir le remettre à ce type 30 fois si nécessaire.

2. Construire une liste de championnats est un travail à longueur d’année.

À la fin de la semaine dernière, les Packers ont ajouté le plaqueur droit Bryan Bulaga au rapport de blessure avec une maladie. Bulaga était actif pour le match de dimanche contre Seattle, mais lors des échauffements, il a décidé qu’il n’y avait aucun moyen d’aller. Entrez Jared Veldheer. Le vétéran de 10 ans est allé au camp d’entraînement avec les Patriots cet été, mais a finalement pris sa retraite avant le début de la saison. À la fin de novembre, cependant, les Packers cherchaient à renforcer la profondeur de leur tacle et ont réussi à amener Veldheer à quitter la retraite. Cette décision a porté ses fruits. Veldheer a disputé les 63 snaps contre les Seahawks dimanche et n’a accordé aucune pression à Aaron Rodgers.

C’est un contraste frappant avec ce qui s’est passé la dernière fois que le plaqueur de départ droit de Green Bay a raté le temps avec une blessure. Lorsque Bulaga s’est incliné au début de la défaite des Packers contre San Francisco plus tôt cette saison, le remplaçant Alex Light a eu du mal à ralentir Nick Bosa. La passe des Niners est une bête différente de celle de Seattle qui présentait un Jadeveon Clowney blessé, mais Veldheer lance un jeu blanc sur le fait d’apprendre qu’il commencerait environ 10 minutes avant le match est remarquable, peu importe la compétition. Sur la touche pendant le match, Veldheer a déclaré à Rodgers qu’il avait regardé le match des Packers Week 1 à Chicago depuis les tribunes. Quatre mois plus tard, il partait devant 79 000 personnes à Lambeau Field.

Les Titans ont également obtenu des contributions clés de leur propre ajout de fin de saison. Le Cornerback Tramaine Brock avait été avec les Cardinals toute l’année avant sa libération le 2 décembre. Le Tennessee l’a réclamé le lendemain. Après avoir perdu Malcolm Butler face à une blessure mettant fin à la saison début novembre, les Titans avaient besoin d’une profondeur de cornerback, mais Brock leur a fourni bien plus que cela. Brock a joué au moins 45 clichés lors de chacun de ses six matchs avec le Tennessee (y compris la saison régulière et les séries éliminatoires), et il a été sur le terrain pendant 83 matchs contre les Ravens samedi. Le joueur de 31 ans a réussi une excellente rupture de passe lors d’un deuxième et 10 lancer à Marquise Brown au début du deuxième quart et a effectué plusieurs jeux sonores en champ libre. Sur les quatre plaqués de Brock, les Ravens ont gagné un total de zéro mètres après la capture. Ni Brock ni Veldheer n’étaient une signature éclaboussante au cours de la première semaine en agence libre, mais ils ont tous les deux réussi les plus gros matchs de l’année.

3. Une ruée vers les passes dominantes peut toujours porter une défense en séries éliminatoires.

Les meilleures défenses comme les Patriots et les Ravens ont étouffé leurs adversaires toute l’année avec leurs secondaires profonds et talentueux, mais dans les moments à fort effet de levier, il est toujours payant d’avoir des gars qui peuvent simplement rejoindre le quart-arrière. Les performances de pointe à grande vitesse ont été un thème tout au long de la ronde de division. Le plaqueur défensif des Titans Jurrell Casey a récolté deux sacs contre une ligne offensive des Ravens qui avait été solide en protection contre les passes pendant la majeure partie de la saison. Nick Bosa a terminé avec deux sacs et sept hâtes alors qu’il terrorisait les Vikings, le plaqueur gauche Riley Reiff. La star des Packers, Za’Darius Smith, était partout contre les Seahawks dimanche. Peu importait qu’il soit du côté droit, du côté gauche ou debout au-dessus du centre – il entrait dans le champ arrière. Smith a terminé avec deux sacs et 11 pressions totales contre Seattle, malgré des équipes doubles constantes. L’acquisition de l’agent libre en 2019, Preston Smith, a également ajouté deux sacs pour Green Bay, dont un crucial qui a forcé un botté de dégagement de Seattle à la fin du quatrième trimestre. La possibilité d’obtenir après le quart-arrière avec les quatre premiers reste un avantage crucial au moment des séries éliminatoires.

4. Un jeu de course solide ne doit pas dépendre de la puissance brute.

Quand je suis retourné regarder toutes les descentes de Derrick Henry depuis la victoire de samedi, j’étais curieux de savoir quelles rides le personnel d’entraîneurs du Tennessee avait mises en place pour aider à propulser son grand jour. La réponse a été: «Pas beaucoup». Les Titans défilent à la vapeur en utilisant une variété de zones à court (principalement) de colis de personnel lourd, et comptent sur Henry pour effectuer une coupe ridicule après l’autre. Leur approche est le football se résume à son essence: nos gars vont pousser vos gars autour.

C’est une bonne formule si vous pouvez y arriver, mais les Niners sont la preuve qu’il existe d’autres façons de faire fonctionner le ballon efficacement. Le jeu de course à pied de San Francisco propose une gamme vertigineuse de formations et de mouvements conçus pour confondre les défenses tout en facilitant la vie des bloqueurs. Prenez cette course Raheem Mostert du premier quart de match de samedi contre le Minnesota. San Francisco est aligné dans un ensemble de trois récepteurs assez standard, avec Mostert à gauche. Mais juste avant le snap, le receveur large Kendrick Bourne se met en mouvement de gauche à droite, puis s’arrête sur ses traces et sprinte à travers la formation avec un mouvement fantôme.

Regardez l’effet que l’action a sur la défense du Minnesota. Le secondeur Anthony Barr suit Bourne dans le plat et se retire complètement du jeu. Le secondeur central Eric Kendricks réduit un écart, ce qui donne aux joueurs de ligne offensive un meilleur angle pour travailler à sa hauteur. Le bon tacle et le bon garde obtiennent un excellent mouvement dans la double équipe, mais la conception du jeu fait beaucoup de travail pour les Niners sur un gain de 10 mètres assez facile.

L’entraîneur-chef Kyle Shanahan utilise souvent la tromperie à son avantage, mais il a également fait un excellent travail en mélangeant une variété de schémas dans une infraction qui était historiquement axée sur les courses de zone. Les Niners ont incorporé différents types d’écarts et de passages de puissance au cours de la saison, et les défenses sont notamment déséquilibrées toute l’année.

5. Les plans défensifs ne sont pas toujours reportés.

Patrick Mahomes a, selon ses critères, lutté contre la couverture masculine cette saison. Les Lions et les Colts ont joué beaucoup d’hommes pour ralentir Mahomes plus tôt dans l’année, et les Texans ont suivi un plan de match similaire dimanche. Welp.

Mahomes a détruit la couverture serrée de Houston, à hauteur de 321 verges et cinq touchés. Armé de la connaissance que les Texans jouaient principalement avec des hommes, Andy Reid a conçu un plan de match pour exploiter cette couverture. Les Chiefs ont utilisé une tonne de voies de commutation et de frottement qui ont entraîné les défenseurs de Houston dans la circulation, et les Texans n’avaient absolument aucune réponse pour Travis Kelce ou Tyreek Hill en tête-à-tête.

Il est tentant de regarder certains des résultats du début de l’année et de penser qu’une alimentation régulière de l’homme est le meilleur moyen de contenir Mahomes, mais le MVP en titre a été frappé pendant une bonne partie de ces jeux. Mahomes a été incroyable contre la couverture masculine la saison dernière, et quand Reid sait ce qui s’en vient, il peut aider à rendre tout cela facile.

