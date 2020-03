Cinq perspectives ajoutées à la Garden Party de Michael Conlan St. Patrick’s Day

RINGSIDE 06/03/2020

Avant que la sensation irlandaise Michael «Mick» Conlan n’entre sur le ring contre le slugger colombien Belmar Preciado devant une foule bruyante pour la Saint-Patrick au Hulu Theatre du Madison Square Garden (ESPN +, 20 h HE), de nombreuses jeunes stars les plus brillantes du sport auront l’air pour voler la vedette des Fêtes.

Josue «The Prodigy» Vargas fera la première défense de sa ceinture IBF nord-américaine de 140 livres mardi 17 mars contre Salvador Briceno en 10 rounds. Vargas (16-1, 9 KO), du Bronx, N.Y., a remporté 10 combats consécutifs depuis une défaite en disqualification en octobre 2016. Briceno (17-5, 11 KOs), de Guadalajara, au Mexique, a remporté deux des trois matchs depuis qu’il a poussé le perspective invaincu Gabriel Flores Jr. sur la distance en juin dernier à Reno, Nevada.

Vargas-Briceno, ainsi que les retours des meilleurs espoirs Julian “Hammer Hands” Rodriguez, Paddy “Real Deal” Donovan et Christopher “The Boy” Zavala, seront diffusés en direct sur ESPN + à partir de 17 heures. ET.

“Je suis ravi de me battre dans ma ville natale sur une telle carte empilée”, a déclaré Vargas. «C’est un honneur de défendre ma ceinture devant mes amis, ma famille et mes plus grands supporters. Je ne peux pas attendre une autre nuit de combat spectaculaire et organiser un spectacle pour tous ceux qui regarderont sur ESPN +. “

Rodriguez (19-0, 12 KOs), la fierté de combat de Hasbrouck Heights, N.J., affrontera l’ancien top-espoir Dannie Williams (24-3, 18 KOs) dans un huit rond à super léger. Rodriguez a combattu trois fois au cours des cinq derniers mois de 2019 après près de deux ans hors du ring en raison de blessures diverses. Williams, de Saint-Louis, est revenu sur le ring en avril dernier, après plus de cinq ans d’absence. Il a combattu pour la dernière fois en janvier, marquant une décision de 10 rounds sur Andre Keys (12-1 à l’époque).

Donovan (3-0, 2 KO), 13 fois champion national amateur de Limerick, en Irlande, fera ses débuts américains dans un concours de poids mi-moyens de six rondes contre Gregory Young (4-3, 1 KO). Donovan est formé et dirigé par l’ancien champion du monde des poids moyens, Andy Lee.

«Je ne peux pas attendre mes débuts aux États-Unis. J’ai tellement appris de la formation aux côtés de Tyson Fury récemment », a déclaré Donovan. «Je profite de cette expérience dans ce combat. Merci à Top Rank de m’avoir mis sur cette carte. Les cartes de la Saint-Patrick de Conlan sont toujours excitantes, et je suis heureux de faire partie des festivités. “

Zavala (6-0, 3 KOs), un joueur de 20 ans de Long Beach, en Californie, affrontera Rennard Oliver (7-2-3, 0 KOs) en six rounds au super poids plume. Oliver n’a jamais été éliminé en tant que pro et vient de faire match nul contre Raul Manrique Jr. (4-0 à l’époque).

Dans une autre action sur le flux undercard:

Feargal McCrory (11-0, 5 KOs), l’un des meilleurs jeunes espoirs irlandais, fera ses débuts aux États-Unis contre le durable Juan Tapia (9-3, 3 KOs) en six rounds au super poids plume. Tapia, qui a combattu les goûts de l’actuel champion du monde poids plume WBO Shakur Stevenson, n’a jamais été éliminé en tant que pro.

Matthew Tinker (2-0, 2 KO), de Scarborough, en Angleterre, affrontera Esai Herrera (2-1, 1 KO) en quatre rondes chez les poids lourds légers. Tinker a marqué une paire de KO au premier tour pour commencer sa carrière.

Promus par Top Rank, les billets au prix de 200 $, 100 $, 70 $, 40 $ et 30 $ (hors frais applicables) sont en vente maintenant. Les billets peuvent être achetés à la billetterie du Madison Square Garden, dans tous les points de vente Ticketmaster, facturés Ticketmaster par téléphone (866-858-0008) et en ligne sur www.ticketmaster.com ou www.MSG.com.