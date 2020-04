Clairement perdu Scott Fitzgerald dans une atroce diatribe

Nouvelles de boxe du monde 01/04/2020

📾 Mark Robinson

AprĂšs avoir Ă©tĂ© libĂ©rĂ© de la garde Ă vue mardi matin, le champion britannique de super-poids welter Scott Fitzgerald s’est enfui une fois de plus.

Le boxeur Preston a postĂ© plus de dix vidĂ©os de lui-mĂȘme tout au long de la journĂ©e, dont beaucoup n’avaient aucun sens.

Qu’il s’agisse d’appeler accidentellement la star de l’UFC Darren Till ou d’avertir les gens de maniĂšre incohĂ©rente, le joueur de 28 ans est clairement en Ă©bullition.

Le promoteur Eddie Hearn a Ă©tĂ© invitĂ© Ă mettre un bras autour de Fitzgerald, qui est certainement en difficultĂ© depuis qu’il a remportĂ© la ceinture de Lonsdale.

“Eddie Hearn, pensez que vous devez vous enregistrer avec Scott Fitzgerald, il dĂ©raille en apparence”, a dĂ©clarĂ© un fan concernĂ©.

Vaincant Anthony Fowler Ă Liverpool l’annĂ©e derniĂšre, Fitzgerald Ă©tait liĂ© Ă un match revanche en 2020. En raison de la crise actuelle, il est peu probable que cela se produise de si tĂŽt.

Fitzgerald a dĂ©jĂ passĂ© du temps en cure de dĂ©sintoxication et fait maintenant l’objet d’une enquĂȘte sur une agression prĂ©sumĂ©e contre sa petite amie.

La police de la rĂ©gion aurait seulement dĂ©clarĂ©: «Un homme de 28 ans de Preston a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© pour suspicion d’agression. Des enquĂȘtes sont en cours », lors de toute action future.

S’il est accusĂ© et reconnu coupable des allĂ©gations formulĂ©es par un parent de la victime, Fitzgerald encourt une peine d’emprisonnement.

Suivez World Boxing News: TWITTER. FACEBOOK. INSTAGRAM. Abonnez-vous Ă YOUTUBE.

LONDRES

PrĂ©tendant qu’il dĂ©mĂ©nage Ă Londres pour chercher une aide permanente pour ses problĂšmes de jeu et de consommation d’alcool, le «fou» passe beaucoup trop de temps et diffuse plus qu’il ne devrait l’ĂȘtre sur les rĂ©seaux sociaux.

«TrÚs bien les gars, le nouveau téléphone arrive bientÎt. Jadis hahaha, jure devant Dieu, je ne sais pas pourquoi il a toujours pris soin de moi.

«Jure devant Dieu peut-ĂȘtre mĂȘme plus longtemps que les 3 jours. On m’a dit qu’ils sont les meilleurs d’Europe, c’est le mot dans la rue autour de Londres.

“Beyonce c’est un gros appel mais c’est Ă mon avis la meilleure chanson que vous avez faite et dites Ă votre Jay de nous donner une cloche s’il a des questions. Je peux les identifier maintenant, j’ai # 50k d’abonnĂ©s. “

Ce n’est lĂ qu’un des rĂ©cents articles de Fitzgerald, dont peu peuvent faire la tĂȘte ni la queue. Nous espĂ©rons qu’il continuera de chercher l’aide dont il a manifestement besoin.