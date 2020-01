Claressa Shields continue de plaider sa cause en tant que G.W.O.A.T

Publié le 14/01/2020

Par: Hans Themistode

C’est toujours mal vu lorsqu’une personne se vante et se vante d’elle-même.

Laissez tout le monde parler de votre grandeur pendant que vous restez humble.

Tout le monde ne croit pas à cette façon de penser. Des boxeurs tels que Floyd Mayweather Jr et Muhammad Ali ont passé la majorité de leur carrière à dire à tous ceux qui écouteraient qu’ils sont les meilleurs.

Un certain nombre de boxeurs ont rapidement emboîté le pas. Prétendant qu’ils sont la prochaine meilleure chose, mais ont souvent failli à leurs hautes prétentions. Il n’est pas facile de jubiler votre talent tout en le sauvegardant à chaque fois.

Un combattant qui a récemment suivi les traces de ceux qui ont une confiance écrasante a décidé de porter les choses à un autre niveau.

Claressa Shields vient d’inscrire officiellement son nom dans le livre des records. Vendredi soir dernier, le 10 janvier, au Ocean Resort Casino, à Atlantic City, Shields a permis de vaincre l’ancienne championne Ivana Habazin par décision unanime. En train de remporter la victoire, Shields a remporté les titres mondiaux WBC et WBO Jr Middleweight vacants.

La nouvelle médaille d’or qui occupe actuellement l’espace autour de la taille de Shields est également venue avec la distinction de devenir le combattant le plus rapide sans distinction de sexe pour remporter des titres mondiaux dans trois divisions de poids différentes.

Les réalisations de Shields semblent presque fausses. Champion du monde en trois divisions en seulement dix combats, 77 victoires chez les amateurs contre une seule défaite et deux médailles d’or olympiques.

Grâce à ses nombreuses réalisations, Shields a été couronnée par la plupart comme la plus grande boxeuse de tous les temps, et certainement la meilleure de cette génération. Bien que les réalisations de Shields soient constamment célébrées, sa couronne susmentionnée en tant que meilleure boxeuse au monde est souvent retirée et remplacée par un chapeau noir.

Dans le sport de la boxe féminine, les combattants sont grands, mais ils se conduisent humblement. Pas des boucliers. Elle est une élève ferme de l’école de conversation trash Muhammad Ali et Floyd Mayweather Jr. Tout comme ses deux prédécesseurs, elle sauvegarde chaque mot qu’elle dit.

“Je pense qu’Ivana ne peut pas prendre un petit morceau de tarte et retourner en Croatie”, a déclaré Shields lors de sa conférence de presse d’après-combat contre Ivana Habazin. “J’espère que lors de son prochain essai, elle deviendra championne du monde contre quelqu’un d’autre, mais comme je l’ai dit, je suis la grande femme de tous les temps car elle ne pouvait rien faire avec moi. Zéro.”

Shields a l’apparence d’une combattante unique dans sa vie, mais elle a toujours une longue liste de concurrents devant elle. Elio Cederroos et notamment Cecilia Braekhus mènent la charge en termes de femmes qui seraient les mieux placées pour prendre la sienne.

Pour l’instant, Shields appréciera non seulement cette victoire, mais elle continuera également à faire savoir au monde à la fois sa capacité de combat sur le ring et sa bouche à l’extérieur, à quel point elle est vraiment grande.