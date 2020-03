Claressa Shields contre Marie-Eve Dicaire le 9 mai reporte l’unification

RINGSIDE 26/03/2020

Salita Promotions annonce le report de la bataille d’unification Shields vs Dicaire le 9 mai

Alors que le monde se concentre actuellement sur la lutte contre la pandémie de coronavirus, Salita Promotions a pris la décision de reporter et de reprogrammer le combat contre le championnat du monde incontesté Claressa Shields vs Marie-Eve Dicaire, initialement prévu pour le 9 mai au Dort Federal Credit Union Event Center à Flint, Mich., Et vivre sur SHOWTIME.

Salita Promotions continuera à surveiller de près les circonstances et à travailler avec diligence avec le centre des événements de la Federal Credit Union Dort, Showtime et les représentants de l’État pour annoncer une nouvelle date dès que les conditions seront favorables.

Le report oblige Shields, champion du monde WBC et WBO Super Welterweight invaincu à trois divisions et à retarder sa candidature pour devenir le premier boxeur de l’ère des quatre ceintures à être couronné champion du monde incontesté dans deux divisions de poids contre également le champion IBF Super Welterweight invaincu. Dicaire.

Les détenteurs de billets pour l’événement du 9 mai peuvent simplement utiliser leurs billets en main auprès de Ticketmaster ou de la billetterie pour la date reportée à être annoncée. Alternativement, les détenteurs de billets peuvent recevoir un remboursement via Ticketmaster ou en personne à la billetterie du Dortmund Credit Union Event Center.

“Malheureusement, le vrai combat est en dehors du ring en ce moment”, a déclaré Dmitriy Salita. “Une fois que notre adversaire invisible est battue, nous pouvons revenir à regarder deux champions invaincus et les deux meilleurs super welters au monde rivaliser pour le titre mondial incontesté que Claressa Shields continue de construire son incroyable héritage dans la boxe féminine.”