Claressa Shields et Ivana Habazin se prononcent pour un combat pour le titre mondial unifié

Ringside 09/01/2020

ūüď∑ St√©phanie Trapp

Les stars de la boxe féminine Claressa Shields et Ivana Habazin ont atteint la balance jeudi avant leur combat pour le titre mondial sur Showtime ce week-end.

Championnat du monde unifié de 154 livres

Claressa Shields – 153 ¬Ĺ lb

Ivana Habazin – 152 ¬Ĺ lb

Arbitre: Sparkle Lee; Juges: Debra Barnes (New Jersey), Lynne Carter (Pennsylvanie), Robin Taylor (New York)

Bout de poids welter 10-Rd

Jaron Ennis – 145 ¬ĺ lbs.

Bakhtiyar Eyubov – 146 ¬ľ lbs.

Arbitre: Earl Brown; Juges: Jackie Atkins (New Jersey), Albert Bennett (New Jersey); James Kinney (New Jersey)

WBA et IBF Super Middleweight World Championship Unification

Alicia Napoleon Espinosa – 164 livres.

Elin Cederroos – 166 ¬Ĺ lb

Arbitre: Benjy Esteves; Juges: Mark Consentino (New Jersey), Lawrence Layton (New Jersey), John McKaie (New York)

CITATIONS FLASH:

CLARESSA SHIELDS

“Ce n’√©tait pas difficile [to make weight]. √Ä Flint, j’√©tais 154,0. Maintenant, je suis √† 153,4. Je pourrais descendre √† 147 si je le voulais. Je ne combat pas l’√©motion. C‚Äôest pourquoi je suis un champion. Il y a beaucoup de filles qui ont fait des choses bien pires que ce qu’elle fait en essayant de me jeter hors de ma place. Je ne pense pas vraiment que ce qu’elle fait, ou son nouvel entra√ģneur, soit cens√© me d√©ranger. “

IVANA HABAZIN

¬ęJe prends ce combat plus au s√©rieux qu’auparavant et j’ai tout donn√© pour m’entra√ģner, et je suis pr√™t. Elle peut parler en disant qu’elle va me mettre KO. Peu importe. Elle n’a pas ce pouvoir et elle ne m’assommera pas. J’ai une bonne d√©fense et je sais que j’ai du pouvoir, donc je vais la mettre KO. “

JARON ENNIS

¬ęTr√®s certainement, je vois cela comme une f√™te √† venir. Demain soir, tu vas me voir tr√®s net. Rapidit√© et grande d√©fense, et nous allons faciliter le travail demain soir. ¬Ľ