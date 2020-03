Claressa Shields offre de devenir champion incontesté de deux poids le 9 mai

RINGSIDE 11/03/2020

ūüď∑Stephanie Trapp

Claressa Shields, championne du monde en trois divisions invaincue, tentera de devenir la premi√®re boxeuse de l’√®re des quatre ceintures √† devenir championne du monde incontest√©e dans deux divisions de poids lorsqu’elle affrontera la championne des poids super-l√©gers IBF invaincue Marie-Eve Dicaire dans un combat d’unification de 154 livres. le samedi 9 mai, en direct sur SHOWTIME (21 h HE / 18 h HP) depuis le Dort Federal Credit Union Event Center dans la ville natale de Shields, Flint, Mich.

Le vainqueur de l’√©v√©nement principal SHOWTIME BOXING: SPECIAL EDITION repartira avec les titres WBC et WBO de Shields, la ceinture IBF de Dicaire et la couronne (Super) WBA. C’est la premi√®re fois en 99 ans que la WBA d√©cerne une ceinture Super Champion √† une boxeuse.

Les billets pour l’√©v√©nement Salita Promotions commencent √† 35 $ et peuvent √™tre achet√©s sur Ticketmaster.com et √† la billetterie du centre f√©d√©ral des caisses f√©d√©rales de Dortmund.

“J’ai h√Ęte de refaire l’histoire le 9 mai”, a d√©clar√© Shields. ¬ęCombattre √† Flint devant tous mes fans est un de mes r√™ves depuis que je suis devenu pro. Avoir l’opportunit√© de faire l’histoire en luttant pour le titre incontest√© dans une deuxi√®me division de poids est quelque chose dont je suis tr√®s fier.

¬ęLa lutte contre la championne invaincue de 154 livres de l’IBF, Marie-Eve Dicaire, continue ma qu√™te pour combattre les meilleurs de la boxe f√©minine. Et en t√™te d’affiche sur SHOWTIME, je poursuivrai mon objectif de porter la boxe f√©minine √† de nouveaux sommets. Je vais donner √† Flint et combattre les fans du monde entier une soir√©e inoubliable le 9 mai! “

“Je suis tr√®s excit√© pour cette opportunit√© et c’est un honneur de faire face √† une adversaire comme Claressa Shields”, a d√©clar√© Dicaire. ¬ęJe remercie mon promoteur Yvon Michel et tous ceux qui ont contribu√© √† rendre cela possible. Pour moi, c’est un r√™ve devenu r√©alit√©. Je serai pr√©par√© du mieux que je pourrai et je suis pr√™t √† tout laisser sur le ring pour gagner le combat! ¬Ľ

√Ä l’√®re des quatre ceintures, seuls sept combattants ont √©t√© incontest√©s dans une m√™me division, dont Shields, Katie Taylor, Cecilia Braekhus, Bernard Hopkins, Jermain Taylor, Terence Crawford et Oleksandr Usyk.

Le 10 janvier √† Atlantic City, dans le New Jersey, Shields a marqu√© l’histoire en remportant les championnats du monde WBC et WBO de 154 livres avec une d√©cision unanime dominante sur Ivana Habazin. Shields est devenu le combattant le plus rapide de l’histoire, homme ou femme, pour remporter des titres mondiaux dans trois divisions de poids diff√©rentes, d√©passant les records de Vasiliy Lomachenko et Kosei Tanaka, qui ont tous deux accompli l’exploit en 12 combats.

Les Shields, √Ęg√©s de 24 ans (10-0, 2 KO), ont domin√© Habazin d√®s la premi√®re cloche, utilisant un fort jab et un r√©gime r√©gulier de coups de corps qui ont laiss√© le Croate principalement en mode d√©fensif tout au long du combat de 10 rounds. Au sixi√®me tour, une s√©rie de coups de corps ont forc√© Habazin √† se mettre √† genou lors du premier renversement de sa carri√®re.

“SHOWTIME a une longue histoire de pr√©sentation des meilleurs sports de combat f√©minins, que ce soit avec Gina Carrano, Cris Cyborg et Ronda Rousey en MMA, ou Laila Ali et Christy Martin en boxe”, a d√©clar√© Gordon Hall, producteur ex√©cutif de SHOWTIME BOXING: √ČDITION SP√ČCIALE. ¬ęPlus r√©cemment, nous avons montr√© Claressa Shields, Christina Hammer, la championne des poids l√©gers Katie Taylor et la championne des sept divisions Amanda Serrano. Shields vs. Dicaire sera notre 12e √©v√©nement de boxe f√©minine depuis 2017. Le combat de Claressa avec Dicaire repr√©sente une autre bataille historique d’invincibilit√© et de tentative pour une autre “premi√®re” sur SHOWTIME alors que Claressa semble devenir incontest√©e dans deux cat√©gories de poids. “

“Je suis ravi d’apporter une nuit historique de boxe aux fans de Flint au Dort Federal Credit Union Event Center et √† ceux qui regardent sur SHOWTIME”, a d√©clar√© Dmitriy Salita, pr√©sident de Salita Promotions. ¬ę√Ä Claressa Shields et Marie-Eve Dicaire, nous avons les deux meilleurs poids moyens juniors au monde et deux champions invaincus luttant pour le championnat du monde incontest√©. En plus de sa liste de premi√®res d√©j√† historiques, en cas de victoire, Claressa deviendra la premi√®re championne incontest√©e en deux divisions √† l’√®re des quatre ceintures. Ce sera une nuit triomphale √† Flint le 9 mai. ¬Ľ

Apr√®s √™tre devenue la premi√®re boxeuse am√©ricaine de l’histoire – homme ou femme – √† remporter deux m√©dailles d’or olympiques cons√©cutives, Shields est devenue professionnelle apr√®s les Jeux olympiques de 2016 et a titr√© le premier √©v√©nement principal de boxe f√©minine de l’histoire de la t√©l√©vision par c√Ęble premium dans son deuxi√®me combat professionnel en 2017. Shields, qui sera en t√™te d’affiche pour la septi√®me fois sur SHOWTIME, a maintenant l’intention de faire encore plus d’histoire.

“Claressa Shields continue d’√™tre un phare et un pr√©curseur pour la boxe f√©minine, les sports f√©minins et la boxe dans son ensemble”, a d√©clar√© Mark Taffet, directeur de Shields. “√ätre le seul Am√©ricain √† remporter deux m√©dailles d’or olympiques cons√©cutives en boxe, apr√®s avoir remport√© des titres mondiaux dans trois divisions de poids plus rapidement que n’importe quel homme ou femme dans l’histoire de la boxe, et maintenant avoir la chance d’√™tre la premi√®re personne – homme ou femme – Pour √™tre une championne incontest√©e dans deux divisions de poids √† l’√®re des quatre ceintures, Claressa continuera d’ajouter √† sa liste d’accomplissements l√©gendaires, sans pr√©c√©dent et marquants le 9 mai. Je suis fi√®re de faire partie de son voyage. ¬Ľ

√āg√© de 33 ans, Dicaire (17-0) est originaire de Saint-Eustache, Qu√©bec, Canada, et a commenc√© le karat√© √† l’√Ęge de six ans. Elle a gravi les √©chelons jusqu’√† ce qu’elle obtienne sa ceinture noire. Apr√®s avoir remport√© cinq titres de champion du monde, Dicaire a tourn√© son attention vers la boxe et a remport√© la ceinture du Championnat du monde des poids super l√©gers IBF en d√©cembre 2018 en d√©tr√īnant par d√©cision l’Uruguayen Chris Namus au Centre Vid√©otron de Qu√©bec. Lors de son dernier combat en novembre 2019, Dicaire a d√©fendu son titre pour la troisi√®me fois en battant la v√©n√©zu√©lienne Ogleidis Suarez par d√©cision unanime. Dicaire combattra pour la premi√®re fois √† l’ext√©rieur de la province de Qu√©bec le 9 mai et tentera de remporter la victoire contre les fans de Shields, sa ville natale.

“Marie-Eve Dicaire contre Claressa Shields, une bataille de deux champions invaincus pour tous les titres – vous ne pouvez pas obtenir un meilleur match en boxe”, a d√©clar√© Yvon Michel, promoteur de Dicaire, pr√©sident de GYM. ¬ęNous avons beaucoup de respect et d’admiration pour tout ce que Shields a accompli, mais il ne fait aucun doute que Marie-Eve est l’adversaire la plus qualifi√©e, la plus forte et la plus d√©vou√©e que Claressa ait rencontr√©e. Nous sommes convaincus que toutes les ceintures reviendront au Canada avec nous. Merci √† Salita Promotions et SHOWTIME pour l’opportunit√©. Marie-Eve Dicaire fournira un grand combat pour les fans et les t√©l√©spectateurs. “

Barry Tompkins appellera l’action SHOWTIME BOXING: SPECIAL EDITION du c√īt√© du ring avec l’historien de boxe Steve Farhood et l’ancien champion du monde Raul Marquez servant d’analystes experts. Le producteur ex√©cutif est Gordon Hall, Richard Gaughan produisant et Rick Phillips r√©alisant.