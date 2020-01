Claressa Shields prend la troisième couronne de poids, Jaron Ennis impressionne encore une fois

RINGSIDE 11/01/2020

ūüď∑Stephanie Trapp

Claressa Shields a encore une fois marqu√© l’histoire en remportant les championnats du monde WBC et WBO de 154 livres avec une d√©cision unanime dominante sur Ivana Habazin vendredi √† SHOWTIME de l’Ocean Casino Resort √† Atlantic City.

Shields est devenue la combattante la plus rapide de l’histoire √† remporter des titres mondiaux dans trois divisions de poids diff√©rentes. Le quasi-blanchissage a √©t√© not√© 99-89, 100-90, 100-89.

Shields (10-0, 2 KOs) a domin√© Habazin d√®s la cloche d’ouverture, utilisant un coup fort et un r√©gime r√©gulier de coups de corps qui a laiss√© le Croate principalement en mode d√©fensif tout au long du combat de 10 rounds.

Au sixi√®me tour, une s√©rie de coups de corps ont forc√© Habazin √† se mettre √† genou lors du premier renversement de sa carri√®re. Il s’agissait √©galement du premier renversement pour la double m√©daill√©e d’or olympique et championne du monde incontest√©e des poids moyens dans sa carri√®re professionnelle.

Apr√®s le renversement, Habazin a continu√© vers l’avant mais l’a fait sans lancer de nombreux coups de poing. Habazin (20-4, 7 KO) n’en a lanc√© que 285 contre 516 pour Shields, qui a √©galement connect√© 38% de ses coups puissants contre seulement 18% pour Habazin.

Dans le combat co-présenté, la sensation de poids welter Jaron Ennis a marqué son 15e KO consécutif avec un TKO de quatrième ronde dominant sur le Bakhtiyar Eyubov durable.

Le natif de Philadelphie, qui a chang√© d’interrupteur, est sorti avec un rythme fulgurant dans le premier, passant de gaucher dans la premi√®re minute tout en affichant sa puissance et sa vitesse de main. Une attaque de coups parfaitement synchronis√©s a frapp√© l’Eyubov normalement durable pour la premi√®re fois de sa carri√®re √† mi-chemin du premier tour.

Eyubov (14-1-2, 12 KO) s’est lev√© mais a √©t√© abandonn√© contre seulement 20 secondes plus tard alors que le rythme torride se poursuivait. Eyubov a surv√©cu √† la manche et Ennis (25-0, 23 KOs) a un peu retir√© le pied du gaz dans la seconde, mais le poids welter invaincu a quand m√™me atterri √† volont√© contre Eyubov, qui a continu√© d’avancer.

Avant le quatri√®me tour, le commissaire Larry Hazzard a averti Eyubov qu’il arr√™terait le combat s’il ne voyait pas d’am√©lioration. Eyubov continuant d’avancer mais mangeant des dizaines de coups de poing, l’arbitre Earl Brown est intervenu pour arr√™ter le combat √†: 34 sur les instructions du Hazzard.

Ennis a maintenant 23 KO en 25 combats et 13 KO au cours de ses six derniers combats. En quatre rounds, Ennis, incroyablement efficace, a réussi 47% de ses coups puissants.

ūüď∑Stephanie Trapp

“Nous savions qu’il allait se battre et faire pression, alors nous avons m√©lang√© les choses”, a d√©clar√© Ennis. ¬ęC’√©tait un bon combattant mais il n’√©tait pas vraiment si fort. J’√©tais un peu trop touch√©, mais c’est comme √ßa que nous avons fait pour obtenir le KO.

¬ęNous √©tions juste en train de le pr√©parer pour des coups puissants. Je devais juste me calmer, c’est tout. J’√©tais trop excit√©. Une fois que je me suis calm√© et que j’ai repris mon rythme, c’est tout.

¬ęIl prenait beaucoup de punition. Il √©tait d√©finitivement un grand combattant. J’appr√©cie qu’il prenne le combat parce que beaucoup de gars ne veulent pas me battre. “

Avec une autre performance dominante, Ennis vise d√©sormais l’√©chelon sup√©rieur de l’une des divisions les plus profondes et les plus excitantes de la boxe.

“Nous voulions tous les gars”, a d√©clar√© Ennis. ¬ęIls continuent de courir. Ils ne peuvent plus courir. Je suis ici.”

Dans le combat d’ouverture de la t√©l√©diffusion, Elin Cederroos, championne du monde des super-moyens d’IBF, a battu la championne de la WBA, Alicia Napoleon Espinosa, pour unifier la division des super-moyens dans un slugfest toutes actions marqu√© 95-94 trois fois.

Cederroos (7-0, 4 KOs) a √©t√© plus actif d√®s la premi√®re cloche, lan√ßant 747 coups de poing au total en 10 rounds contre 432 pour le Napol√©on Espinosa l√©g√®rement plus efficace (12-2, 7 KOs). Mais la diff√©rence dans les tableaux de bord rapproch√©s √©tait un renversement du deuxi√®me tour que Cederroos a enregistr√© avec un crochet gauche de contr√īle parfaitement synchronis√© dans les derniers instants de la seconde. Ce fut le premier renversement de la carri√®re de Napol√©on Espinosa et finalement le facteur d√©cisif dans les tableaux de bord.

“Je suis tellement heureux. J’ai montr√© que je peux boxer et faire la guerre ¬Ľ, a d√©clar√© Cederroos. ¬ęMais quand je me suis d√©tendu, les coups de poing sont venus. C’est tellement merveilleux. Alicia √©tait une grande adversaire. ¬Ľ

Napol√©on Espinosa a √©t√© partie et a bless√© les Cederroos su√©dois √† plusieurs reprises, mais elle n’a pas √©t√© en mesure de p√©n√©trer √† l’int√©rieur contre son adversaire de plus grande taille qui a syst√©matiquement d√©croch√© les plus gros coups de poing √† distance.

“Je ne pensais pas avoir perdu. Je pensais que c’√©tait assez proche mais je pensais que j’√©tais en avance ¬Ľ, a d√©clar√© Napol√©on Espinosa. ¬ęC’est ce que c’est, mais je ne pense pas avoir perdu ce combat.

¬ęJe sais qu’elle √©tait forte, mais je voulais un combat difficile. Je sais qu’Elin est une athl√®te. Je n’ai pas l’impression d’avoir perdu. J’ai l’impression que c’√©tait proche. ¬Ľ

Napol√©on Espinosa esp√©rait qu’une victoire la positionnerait pour un combat en 2020 avec Claressa Shields au poids moyen avec les quatre titres de 160 livres de Shields en jeu.

“F√©licitations pour le combat avec Shields parce que c’√©tait ce que j’attendais avec impatience”, a d√©clar√© Napol√©on Espinosa.

L’√©v√©nement a √©t√© promu par Salita Promotions en association avec T-REX BOXING PROMOTIONS.

Vendredi SHOWTIME BOXING: SPECIAL EDITION tripleheader sera rejoué le lundi à 22 heures. ET / PT sur SHOWTIME EXTREME.

Une √©quipe de production et une √©quipe de premier plan dans l’industrie ont livr√© tous les sites, les sons et le th√©√Ętre d’Atlantic City. Le diffuseur chevronn√© Brian Custer a accueilli la retransmission t√©l√©vis√©e et polyvalente de la voix des sports de combat, Mauro Ranallo, aux c√īt√©s de l’analyste du Temple de la renomm√©e Al Bernstein et de l’ancienne championne du monde en deux divisions Paulie Malignaggi.

Trois membres du Temple de la renomm√©e ont compl√©t√© l’√©quipe de t√©l√©diffusion de SHOWTIME – le journaliste Jim Gray, laur√©at d’un prix Emmy¬ģ, le marqueur non officiel Steve Farhood et l’annonceur de renomm√©e mondiale Jimmy Lennon Jr.Le producteur ex√©cutif de SHOWTIME CHAMPIONSHIP BOXING √©tait David Dinkins, Jr., le producteur √©tait Ray Smaltz et le directeur √©tait Bob Dunphy.