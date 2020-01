Claressa Shields tente de devenir la championne de boxe à trois divisions la plus rapide

Posté le 01/09/2020

Par Robert Aaron Contreras

Raillée autant qu’elle est acclamée, Claressa Shields met la boxe féminine sur la carte. Mais la préparation de son prochain combat de championnat a vu sa réputation sombrer dans l’infamie.

Shields (9-0, 2 KO) rencontrera vraisemblablement (doigts croisés) Ivana Habazin (20-3, 7 KO) le 10 janvier, d’Atlantic City, après que deux dates précédemment prévues en 2019 aient été supprimées. Tout d’abord, Shields a subi une blessure au camp d’entraînement, annulant son combat initial en août. Plus tôt dans l’année, elle avait unifié les quatre principaux titres de poids moyen avec une large décision sur Christina Hammer. Tenant une ceinture elle-même, Hammer était le plus grand test de Shields à ce jour. Ainsi, lorsque la poussière s’est installée, le champion invaincu n’a plus de challengers. Il a appelé à un nouveau terrain. Shields a donc choisi de réduire son poids à 154 livres.

Lorsque la blessure a frappé, Habazin ne l’achetait pas. Faisant ses débuts aux États-Unis en passant par la Croatie, Habazin a spéculé que Shields, qui est devenue professionnelle au super poids moyen, avait du mal à réduire le poids. Le ressentiment a augmenté entre les camps opposés avant leur réservation ultérieure début octobre. Le jour de la pesée, une altercation verbale a éclaté entre James Ali Bashir, l’entraîneur en chef de Habazin, et la sœur de Shields. Ali a ensuite été aveuglé par le frère de Shield, puis s’est précipité à l’hôpital et le combat a de nouveau été annulé.

Dans la foulée, Shields est sorti sans excuse d’une diffusion en direct impromptue. Apparemment plus préoccupés par le combat qui a échoué, peut-être même par le chèque de règlement manquant, plutôt que par la santé d’Ali, les médias sociaux l’ont déchirée. Que Shields se retrouverait dans la ligne de mire des trolls en ligne n’était pas surprenant – étant donné son penchant pour la réponse, le blocage et le vol dans un tizzy, juste l’attention que les comptes de boxe anonymes recherchent. Mais la tension et le dénigrement traverseront le toit lorsque les fans de boxe trouveront une raison de se moraliser sérieusement. Ce qui était juste le cas lorsque le propre frère de Shields a été reconnu coupable d’avoir frappé Ali, fracturant le visage de l’entraîneur de 71 ans.

Shields s’est soulagée en pensant que son frère n’était pas techniquement sur la liste de paie. Elle ne ressentait aucune culpabilité. Et si elle n’a pas éteint le coup, alors elle ne devrait pas. Mais communiqué de façon si factuelle devait manquer la marque.

Peut-être que Shields trouvera du réconfort vendredi malgré la nature violente du ring. Combattre un adversaire ganté et non des accusations de personnage. Après tout, son curriculum vitae fait l’objet d’un examen minutieux. Une victoire vendredi ferait d’elle la championne à trois divisions la plus rapide de l’histoire. La «triple couronne» remarquée a été accomplie pour la première fois par Bob Fitzsimmons en 1903, assurant le record après plus de 80 combats. Ce week-end, Shields entre dans son 10e combat professionnel.

À seulement 24 ans, Shields est devenu le visage de la boxe féminine en Amérique. Après la décennie précédente et le succès de la Ronda Rousey de l’UFC, Shields est à la pointe d’une poussée sociopolitique pour égaler son homologue masculin. De l’autre côté de l’étang, le promoteur Eddie Hearn a fait tapis avec Katie Taylor, une olympienne hors pair et une championne du monde de deux poids. La championne des poids welters Cecilia Braekhus est considérée comme la boxeuse la plus talentueuse de la planète. Compétant principalement en Europe, HBO a placé Braekhus sur le devant de la scène l’année dernière, en tête d’affiche de sa dernière carte de boxe.

Habazin, en 2015, a défié Braekhus. Mais jamais eu de chance. Les cotes massives de Shields -8000 suggèrent que Habazin n’est pas là non plus. Surtout si l’on considère qu’elle a combattu la majeure partie de sa carrière à 147 livres, et à 154 livres n’a combattu personne digne de mention. Son dernier adversaire est entré dans le ring avec un record de .500. Avant ça? Trois adversaires plus indescriptibles, avec des records aussi faibles que 5-5 et 0-3 (respectivement?).

Shields devrait s’occuper des affaires, positionnant officiellement sa division au-dessus de Braekhus, la «première dame» de la boxe et beaucoup plus près un super-combat pour décider de la figure de proue du sport.

Jaron Ennis au robinet

Ennis, 22 ans, devait agir pour soutenir Shields et ses débuts dans le Michigan avant que l’événement n’implose. Il a lui-même présenté le projet de loi et a écrasé l’Argentin Demian Fernandez.

Vendredi, contre Bakhtiyar Eyubov, représentera le premier combat de l’année pour Ennis. Pas de surprise étant donné que la diffusion de Showtime sera la première carte de boxe majeure de 2020. C’était la routine l’année dernière, en allant 2-0, en frappant deux KO. Avant d’écraser Fernandez, Ennis était sur ShoBox. Là, écrasant le vétéran bolivien Franklin Mamani. Pas un batteur mondial, certes, le Mamani avait été arrêté deux fois auparavant (y compris en trois rounds par Dejan Zlaticanin) mais jamais aussi vite qu’Ennis. La perspective de Pennsylvanie a mis fin à la soirée de son homme en un tour.

Eyubov, 33 ans, n’a jamais été arrêté. Mais il a été vaincu. En fait, après avoir ouvert sa carrière professionnelle avec 13 victoires consécutives, il est resté sans victoire jusqu’en 2019: dessiner avec le non-annoncé Jose Luis Rodriguez, un portier mexicain continuellement alimenté par les poids légers à venir; puis envoyé par le prospect de premier ordre Brian Ceballo.

Ennis a tout à fait la réputation de poinçonner avec plus jamais que son grand cadre ne le suggère. Debout au-dessus de n’importe quel poids welter reconnaissable, à l’exception peut-être de Maurice Hooker et Ray Robinson, tous deux dépourvus des coups de poing que possède Ennis, il est mortel. Et devrait tondre sur Eyubov.