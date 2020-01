Claressa Shields vise à affronter la championne WBO 175 en 2020

Phil Jay 14/01/2020

ūüďł St√©phanie Trapp / Lindash – Otz

Claressa Shields envisage déjà un autre titre mondial de poids après un échange sur les réseaux sociaux avec le dirigeant WBO léger Geovana Peres.

L’olympienne et la règle actuelle en trois divisions ont battu Ivana Habazin au cours du week-end pour écrire l’histoire de la boxe féminine.

À la suite de cet exploit exceptionnel, Shields cherche déjà à étendre encore plus ses réalisations.

Apr√®s son commentaire, le flux a explos√©, avec des gens jetant des ordures, de l’ombre, des chaises, vous l’appelez. Les gens disent que les filles r√©pondent √† votre appel et disent √† quel point les boxeurs √©taient bons. Cependant, plus il y avait de commentaires, plus Claressa devenait plus forte.

“Je vais aller √† 175 et fumer un ** – aucune √©vidence”, a d√©clar√© Shields. “Je suis en train de g√©rer des affaires √† 160 en ce moment, et je dois obtenir quelque chose √† 154. Mais 168 et 175 ne me posent aucun probl√®me.

¬ęJe me demande o√Ļ √©tait leur gros **** quand j’avais deux ceintures √† 168? – Je pouvais √† peine trouver un adversaire. C‚Äôest pourquoi je suis descendu ¬Ľ, a-t-elle ajout√© apr√®s avoir √©t√© bombard√©e d‚Äôoffres de poids plus √©lev√©.

2020

En réponse directe à Peres, Shields a promis de fixer une date pour 2020.

Peres avait dit: ¬ęAllons-y, mars ou avril. Jour, heure ou lieu? “

Shields a r√©pondu: “Je ne suis pas libre en mars.”

Peres est revenu avec: “Chaque fois que vous √™tes libre, vous choisissez la date.”

Shields a ensuite confirm√©: ¬ęCette ann√©e, bien s√Ľr, mais pas √† cette √©poque.¬Ľ

Le manager de Peres, Terry Batchelor, a d√©clar√©: “J’adorerais voir Geovana contre Claressa Sheilds, Geovana est un gros frappeur!”

S’adressant √† WBN, Batchelor a ajout√©: ¬ęClaressa est cit√©e disant qu’elle combattrait le vainqueur de Geovana vs Lani (Daniels) pour le titre mondial WBO.

“Nous avons donc appel√© Claressa pour lui dire de commencer le combat maintenant comme vous l’aviez dit, vous alliez combattre le vainqueur. Elle a r√©pondu il y a environ cinq jours en disant d√©finitivement cette ann√©e.

¬ęJe crois que Geovana lui causera le plus de probl√®mes parmi tout le monde. Geovana est tr√®s puissant et en forme.

“Elle n’a pas peur de Claressa et veut vraiment ce combat plus que n’importe quel autre boxeur”, a conclu Batchelor.

