Classement UK Pound For Pound 2019

Publié le 01/07/2020

Par: Ste Rowen

10. Charlie Edwards 15-1 (6KO)

Edwards a terminé 2018 en remportant son premier titre mondial à la mouche, puis a défendu sa ceinture WBA contre Angel Moreno avec une victoire unanime en 12 rounds. Malheureusement, son 2019 a été légèrement entaché par un No Contest contre Julio Cesar Martinez. Le combat, dans lequel Charlie semblait complètement hors de sa profondeur, a été à l’origine marqué par une victoire par arrêt pour Martinez, mais a finalement été commuté en “NC” en raison du tir mexicain d’Edwards avec un coup de corps alors que son adversaire avait déjà pris un genou. Edwards entre en 2020 avec un titre mondial et un record de 15-1 (6KO).

9. Dereck Chisora 32-9 (23KO)

Dereck Chisora ​​semble avoir une résurgence en fin de carrière dont Bernard Hopkins serait fier. Le challenger unique pour le titre mondial a remporté quatre de ses cinq derniers combats, perdant seulement contre Dillian Whyte lorsqu’il a été éliminé lors de la phase finale. Au cours de cette course de cinq combats, Chisora ​​a remporté des victoires d’arrêt impressionnantes contre Carlos Takam, Artur Szpilka et, plus récemment, David Price. Avec Anthony Joshua à la recherche d’un nouvel adversaire en 2020 après la victoire sur Andy Ruiz Jr, ne soyez pas surpris si Del-Boy est l’homme qui relève le défi.

8. Billy Joe Saunders 29-0 (14KO)

Bien qu’il soit devenu champion du monde de deux poids, ce fut une année extrêmement décevante pour BJS. L’ancien champion des poids moyens a sauté au super-milieu pour réclamer la sangle WBO après avoir battu Shefat Isufi. Puis, après avoir changé de promoteur en Matchroom et avoir attendu six mois, Saunders est apparu sur la carte des Youtubers, KSI contre Logan Paul, où il a arrêté Marcelo Coceras dans le 11ème tour. Les fans de Billy Joe ont passé les quatre dernières années à espérer quelque chose de grand, alors ne retenez pas votre souffle pour quelque chose de spécial en 2020.

7. Dillian Whyte 27-1 (18KO)

Ce fut une question délicate en raison du test de dépistage positif qui a éclipsé l’année de Whyte. L’année de Dillian a consisté en deux victoires décisives contre des prétendants marginaux; Oscar Rivas et Marius Wach, précédemment invaincus, mais le poids lourd de 2019 restera dans les mémoires pour ses résultats de test défavorables après son combat avec Rivas où Whyte a été temporairement suspendu. Mais après avoir été réintégré en tant que prétendant numéro un de la WBC, Dillian devra attendre le vainqueur de Wilder contre Fury 2, avant d’obtenir un tir à la ceinture verte pour laquelle il aspirait à une chance de se battre.

6. Eubank Jr 29-2 (22KO)

Eubank Jr a rebondi relativement fortement après sa deuxième défaite professionnelle et sa défaite contre George Groves en demi-finale de la World Boxing Super Series 2018. Au début de 2019, Eubank a battu et dépassé l’ancien champion des super-moyens et rival national, James DeGale pour remporter le titre IBO 168lb avant de prendre une longue pause de près de dix mois lorsqu’il est revenu sur le ring, de retour au poids moyen en un combat avec Matvey Korobov. Malheureusement, Korobov a subi une blessure à l’épaule dans les premiers tours, et malgré le fait qu’il s’agisse d’une victoire d’Eubank Jr, l’homme au nom célèbre espérera un héritage beaucoup plus définissant douze mois.

5. Callum Smith 27-0 (19KO)

Où est passé tout l’élan et le battage médiatique pour Callum Smith? En 2018, Smith a remporté le trophée Muhammad Ali dans le WBSS et est devenu le champion des super-moyens de la WBA. On s’attendait à d’énormes choses, et l’anticipation était élevée et, enfin, pas grand-chose. Les fans ont dû attendre près de neuf mois avant de revoir Callum dans le ring, et même alors, c’était assez décevant. Smith a combattu et a arrêté Hassan N’Dam, un poids moyen en carrière, sous la carte noire de AJ / Ruiz Jr 1, puis cinq mois plus tard, il a affronté son compatriote anglais John Ryder. C’était un combat que beaucoup pensaient qu’il allait traverser, mais à la fin des douze rounds, c’était un combat que beaucoup pensaient qu’il avait perdu. Un match revanche avec Ryder en 2020 ne serait pas sniffé par les fans, mais n’attendons pas encore neuf mois pour le voir sur le ring.

4. Tyson Fury 29-0-1 (20KO)

Ce fut une drôle d’année pour le champion des poids lourds linéaire. Après avoir marqué un tirage unanime avec la titlist WBC, Deontay Wilder, un combat que la majorité des spectateurs pensait que Fury avait gagné, le Gypsy King n’était pas de retour pour six mois où il a arrêté Tom Schwarz, invaincu auparavant, en deux tours. Le match revanche Wilder semblait à l’horizon mais ne s’est jamais matérialisé et à la place, Tyson a fait deux choses. Le premier combat et battement d’un autre homme invaincu, Otto Wallin dans un combat maladroit de douze rounds. Ensuite, Fury a tenté de devenir une star du crossover lorsqu’il est apparu dans le show de la WWE en Arabie Saoudite. Heureusement pour les fans de boxe, Fury s’est engagé à boxer pendant au moins un combat de plus, car il a confirmé que le match revanche de Deontay Wilder aura lieu le 22 février à Vegas.

3. Anthony Joshua 23-1 (21KO)

Parlant d’années étranges, Anthony Joshua a été renversé et est revenu sur le trône en deux combats contre le même homme à l’air bancal. On peut dire que le plus grand bouleversement dans le sport pour 2019 a vu AJ arrêté par Andy Ruiz Jr et perdre ses titres WBA, IBF et WBO en sept manches. Ruiz avait pris la ceinture de Joshua, son «0» et pour beaucoup sa crédibilité. Mais Joshua ne devait pas être arrêté et signé pour une revanche immédiate qui aurait lieu en Arabie Saoudite en décembre. Dans un Saoudien inhabituellement humide, Joshua s’est frayé un chemin presque parfaitement, à travers douze rounds pour réclamer une décision unanime et regagner ses ceintures. Les mandataires étant appelés, il semble que le prochain adversaire de Joshua soit Kubrat Pulev ou Oleksandr Usyk.

2. Josh Warrington 30-0 (7KO)

Après douze mois incroyables en 2018, battant Lee Selby et Carl Frampton, seuls les combats d’unification éclipseraient une telle course que Josh Warrington en était un. Malheureusement, les autres titulaires du titre au poids plume n’étaient pas disponibles ou ne voulaient pas affronter le champion du monde IBF de Leeds. Au lieu de cela, Warrington s’est battu et a décidé son challenger obligatoire, Kid Galahad dans un câlin-fest de douze rounds; puis en octobre, a arrêté Sofiane Takoucht après deux tours. On a parlé de combats avec le nouveau champion des poids plumes WBO, Shakur Stevenson ou Titlist WBA, Leo Santa Cruz, mais Josh devra peut-être faire face à Galahad pour la deuxième fois dans un match revanche possible pour commencer 2020.

Crédit photo: compte Twitter World Boxing Super Series

1. Josh Taylor 16-0 (12KO)

Quelle année cela a été pour l’homme d’Edimbourg. Au début de 2019, l’avenir de Taylor semblait incertain en raison des complications de la World Boxing Super Series. Mais une fois ces difficultés résolues, le Tartan Tornado a fermement mis le pied sur l’accélérateur. Tout d’abord, avec une décision unanime de l’emporter sur l’Ivan Baranchyk, précédemment invaincu, qui détenait également le titre IBF super-léger. Et puis Taylor a unifié la division avec une autre victoire décisive, cette fois contre le champion de la WBA, Regis Prograis pour terminer l’année en tant que champion du Trophée IFB, WBA et Muhammad Ali.

Exceptions notables;

Kal Yafai est resté invaincu et a donc conservé son titre de super poids mouche WBA, mais il n’a combattu qu’une seule fois, une décision de douze tours blanchie sur 29-8-4, Norbelto Jimenez malgré les pourparlers continus d’un combat d’unification avec des gens comme Estrada et Ancajas .

Luke Campbell reste un titre exceptionnel dans les rangs britanniques, mais malgré une victoire digne dans sa décision face à l’énigme mondiale livre pour livre, Vasyl Lomachenko, Cool Hand Luke 2019 n’était pas assez fort pour entrer dans ce top 10.

Kell Brook, que pouvez-vous dire? Le gars parle toujours gros mais n’a rien livré de notable depuis 2014.

Carl Frampton reste un épouvantail potentiel pour les autres champions des plumes / super-plumes, mais après ne s’être battu qu’une seule fois en 2019, une décision en 10 rounds contre Tyrone McCreary, Frampton abandonne le classement de cette année.

KSI… je plaisante.