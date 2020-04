Classiques modernes: Curry-McCrory | BoxingInsider.com

Publié le 04/04/2020

Par: Sean Crose

Donald Curry était une étoile montante dans le sport de la boxe. Milton McCrory, lui aussi, était un combattant à la hausse. Les deux hommes étaient des poids welters. Les deux hommes détenaient des titres mondiaux. Un match d’unification était de mise pour la suprématie divisionnaire et pour faire avancer la carrière du vainqueur. Et donc, le 6 décembre 1985, Curry et McCrory se sont rencontrés au Hilton de Las Vegas pour décider qui était le meilleur homme au poids welter. Le Curry 23-0 était le favori, mais le McCrory 27-0-1, qui s’est battu du célèbre Kronk Gym de Détroit, avait plus de 22 KO sur son CV. “McCrory”, a déclaré Larry Merchant de HBO avant le combat: “est considéré comme un bon combattant. Le curry est peut-être considéré comme un grand combattant. »

La différence de compétences et de perspectives entre les deux hommes était évidente immédiatement. McCrory est entré sur le ring avec un air complètement détendu, si détendu que l’on aurait pu se demander s’il était suffisamment concentré sur la tâche à accomplir (bien que le combattant semblait être en parfaite condition physique). Curry, en revanche, suintait d’intensité pendant sa marche vers le ring. Ici en tant qu’homme en mission. Il voulait affronter McCrory depuis un moment. C’était maintenant sa chance.

Le premier tour a été une histoire de force. Bien que beaucoup plus grand que Curry, McCrory n’a pas réussi à tenir son homme à distance. Curry, surnommé «The Cobra» pour une raison, a pu frapper à volonté de sa haute défense. De plus, les tirs de Curry étaient puissants, beaucoup plus puissants que tout ce que McCrory a pu atterrir. À la fin du tour, il était clair que McCrory était incapable de garder le Curry implacable hors de lui. Entre les rondes, l’entraîneur Emanuel Steward a dit à McCrory d’employer sa gauche plus efficacement. “Je crois qu’il va s’épuiser”, a-t-il déclaré à propos de Curry. “Gardez la main gauche là-bas.”

Curry, cependant, ne laisserait pas le combat durer assez longtemps pour avoir à craindre de s’épuiser. À 1:36 au deuxième tour, il a terrassé son homme avec un crochet gauche tonitruant.

McCrory a réussi à battre le décompte d’une manière ou d’une autre, mais ce qui a suivi a été effrayant. Curry a couru en avant et a livré une main droite vicieuse. McCrory s’est écrasé sur le tapis et s’est allongé là, les yeux ouverts, à peine conscient, voire pas du tout. L’arbitre Mills Lane comptait jusqu’à dix et le monde avait un nouveau roi incontesté des poids mi-moyens. Curry était entré sur le ring avec les ceintures WBA et IBF, maintenant il avait aussi la ceinture WBC de McCrory. Le ciel semblait être la limite cette nuit-là pour le Texan de 24 ans. Bien qu’il n’ait peut-être pas atteint les sommets des anciennes puissances welters Ray Leonard, Tommy Hearns et Roberto Duran, il n’y avait aucun doute à Las Vegas ce soir-là quant à savoir qui était l’actuel meilleur homme de la division.