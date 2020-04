Classiques modernes: Duran-Barkley | BoxingInsider.com

Publié le 04/12/2020

Par: Sean Crose

À toutes fins utiles, il aurait dû être une vieille nouvelle. Il avait trente-sept ans et était dans le combat depuis plus de vingt ans. De plus, il n’a pas remporté de match majeur depuis 1980 et a perdu sept fois sur son CV. En outre, c’était presque les années 1990, ce qui signifiait qu’il était temps pour de nouveaux noms et de nouvelles stars. Non, Roberto Duran n’avait absolument rien à se battre pour le championnat du monde WBC des poids moyens cette nuit d’hiver en février 1989. Sauf qu’il l’a fait. La légende panaméenne était nettement old school, mais il avait remporté cinq matchs de suite et comptait désormais 84 victoires à son CV.

De plus, le champion en titre auquel Duran serait confronté, Iran Barkley, venait d’éliminer Tommy Hearns. Il était tout simplement logique pour l’homme qui avait démoli une légende comme Hearns de se heurter à un autre grand nom du passé. Dans un sens, le jeu et le talentueux Barkley pourraient gagner la réputation d’être un véritable tueur géant. S’il devait faire à Duran ce qu’il a fait à Hearns, Barkley serait connu comme l’homme qui a envoyé les anciens chronométreurs au pâturage. Duran, cependant, s’était entrainé sérieusement environ seize semaines avant le combat. Lorsqu’il est entré sur le ring au Atlantic City Convention Center ce 24 février, il était un homme prêt à se battre.

Et une bataille est ce que le Barkley 25-4 lui a donné. Pourtant, comme le combattant du Bronx l’a indiqué plus tard, il avait espéré que Duran perdrait courage à un moment donné du combat … mais Duran ne l’a pas fait. Même lorsque Barkley prenait le dessus sur lui, il continuait de se battre. Puis, alors que le combat progressait, Barkley a commencé à s’épuiser. Et l’ancien pro Duran savait mieux que quiconque quoi faire dans une telle situation. “Barkley payait tout ce qu’il avait lancé”, a déclaré plus tard Duran à Sport’s Illustrated. “Il a dû prendre un coup de poing pour en lancer un, alors j’ai mis plus de puissance dans mes coups de poing.”

Au onzième, l’incroyable s’est produit – Barkley s’est écrasé sur la toile grâce à une combinaison vicieuse de Duran. Le champion en titre a pu se relever et à peine survivre à la manche. Mais Duran était en feu. L’étoile vieillissante s’est éloignée dans la douzième, et à la dernière cloche, il semblait que l’homme connu sous le nom de Manos de Piedra aurait peut-être réussi. En raison de problèmes de microphone, il a fallu un certain temps pour répondre à la question qui préoccupait tout le monde. Après que Michael Buffer a finalement pu lire les partitions, cependant, la foule à guichets fermés s’est déchaînée – pour Duran, probablement, était à nouveau un champion. Le combattant avait déjà été au sommet d’une montagne de boxe. Maintenant, dans sa troisième décennie de combats professionnels, il avait atteint la stratosphère.