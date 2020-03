Classiques modernes: Hagler-Duran | BoxingInsider.com

Posté le 23/03/2020

Par: Sean Crose

Ce fut un combat décisif pour les deux hommes. L’un, le champion en titre des poids moyens, Marvelous Marvin Hagler, avait rongé son nez pour un gros match, un match très vanté. L’autre challenger emblématique, Roberto Duran, cherchait toujours à se racheter complètement après avoir inexplicablement quitté au milieu d’une revanche avec Sugar Ray Leonard environ trois ans plus tôt. Dans ce qui s’est avéré être une fin heureuse rare dans le sport de la boxe, les deux hommes ont émergé de leur bataille de 1983 au sommet – bien qu’il n’y ait eu qu’un seul gagnant. Parfois, les combats deviennent des classiques pour les histoires qui les entourent autant que pour leur action sur le ring. Ce fut l’un de ces combats.

Un produit de Brockton, Massachusetts, Hagler était de la même ville que Rocky Marciano. Contrairement au poids lourd acclamé, cependant, le chasseur à tête chauve était loin d’être célèbre et acclamé au début des années 80. Dit par Joe Frazier que ses compétences, son style gaucher et sa couleur de peau seraient problématiques, Hagler n’a pas remporté le titre de poids moyen jusqu’à son 49e combat. Il est finalement devenu un combattant de la télévision populaire en battant Mustafa Hamsho et Caveman Lee. Ce n’était pas un problème, mais le grand nom qui se bat pour tous les boxeurs avait toujours échappé à Hagler alors qu’il se dirigeait vers sa troisième année complète en tant que champion des poids moyens.

Et puis est arrivé Duran.

Tout le monde savait qui était Roberto Duran. Connu comme peut-être le plus léger poids léger à avoir jamais vécu, un héros national dans sa patrie, le Panama, Duran était un boxeur légendaire s’il en existait un. Duran avait cependant un problème. Et ce problème était lui-même. Après avoir battu Ray Leonard dans un formidable combat pour le titre des poids mi-moyens en 1980, Duran a inexplicablement abandonné lorsque les deux hommes se sont rencontrés à nouveau plus tard cette année-là. Ce n’était pas comme si l’homme était blessé. Ce n’était même pas comme s’il était en déroute. Duran avait simplement – démissionné. Et donc pendant un certain temps, il a été par la suite considéré comme une honte – pour la boxe, pour les Panaméens, et très probablement pour lui-même.

Bien qu’il ait remporté ses trois derniers combats lorsqu’il est entré dans le ring pour affronter Hagler (y compris une performance extrêmement impressionnante contre Davey Moore), Duran était toujours un homme qui avait besoin de rachat.

Et donc, le 10 novembre 1983, Duran et Hagler ont répondu à la cloche d’ouverture au Caesar’s Palace à Las Vegas avec beaucoup à prouver. Hagler devait prouver qu’il était un boxeur de grand nom, tandis que Duran devait prouver qu’il était digne du respect qu’il avait autrefois. Se battant devant près de 15 000 personnes présentes (ainsi que qui sait combien d’autres personnes regardent via une diffusion en circuit fermé ailleurs), les deux hommes ont montré qu’ils étaient en pleine forme. C’est pourtant Duran qui a été la surprise. En entrant en tant qu’outsider, le joueur de 33 ans a donné au Hagler durable tout ce qu’il avait.

À quel point Duran était-il impressionnant ce soir-là? Assez impressionnant pour mener sur des points avant le quatorzième round d’un combat de quinze rounds. Hagler, cependant, ne devait pas être refusé. Duran s’est peut-être déjà entièrement racheté avant le monde, mais le combattant de la Nouvelle-Angleterre était déterminé à ne pas laisser passer sa chance en or.

Performant avec brio jusqu’à la cloche finale, Hagler, 29 ans, a réussi à sortir du ring ce soir-là avec une victoire à l’unanimité, et les titres WBA et WBC des poids moyens étaient toujours en sa possession. Duran a été pardonné. Hagler avait trouvé la célébrité. Dans un sens, il n’y avait pas de vrai perdant.