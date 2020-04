Classiques modernes: Hagler-Hearns | BoxingInsider.com

Publié le 15/04/2020

Par: Sean Crose

Je me souviens de mon auto de treize ans qui courait en bas ce matin-là pour demander à mon père qui avait gagné. Car mon père était allé au Hartford Civic Center avec des amis la veille pour voir Marvelous Marvin Hagler défendre sa couronne de poids moyen contre Thomas Hearns. C’était un combat entre deux vrais guerriers à une époque où le battage médiatique pour un combat de haut niveau a attiré l’attention des médias traditionnels. Propulsé par curiosité, je me précipitai dans la cuisine pour trouver mon père dans son peignoir bleu en train de préparer le petit déjeuner.

“Qui a gagné?” Je lui ai demandé.

Il se tourna simplement – et sourit. Mon vieil homme était fan de Hagler.

Comme il a continué à expliquer – et comme je suis venu à apprendre moi-même – le combat était un classique instantané. Combien d’un classique instantané? À tel point qu’il est désormais considéré comme l’un des plus grands concours de tous les temps, un choc électrique complet qui secoue encore les fans et les téléspectateurs à ce jour (je le montre à une étudiante de première année qui ne cesse d’être étonnée par son action explosive et sa violence ).

En règle générale, les super-combats dégonflent souvent les attentes. Duran quitte. Lewis bat Tyson. Mayweather surclasse Pacquiao. On ne pourrait certainement pas en dire autant de Hagler-Hearns. Hagler, à 31 ans, avait fait le chemin. Il n’y avait pas eu de grande fanfare alors que le natif du Massachusetts gravissait les échelons de la boxe. Hagler a dû tout faire par lui-même, se connectant à l’obscurité aux combats télévisés pour – enfin – un combat majeur avec Roberto Duran. La victoire de Hagler sur la légende panaméenne a finalement abattu le guerrier chauve dans la stratosphère. Ce qui signifiait que son nom signifiait maintenant de l’argent.

Pourtant, Detroit’s Hearns – connu sous le nom de «The Hitman» pour une raison très bonne et évidente – cherchait plus que de l’argent. Il cherchait les ceintures de Hagler, ainsi que l’héritage. Un grand assassin ringard avec des compétences de boxe de haut niveau qui correspondaient presque à sa main droite d’une puissance inquiétante, le joueur de 26 ans avait déjà mené deux batailles explosives de haut niveau sur la grande scène. L’un était un classique avec Ray Leonard, que Hearns avait à peine perdu. L’autre était contre le même Roberto Duran avec lequel Hagler s’était retrouvé dans un vrai concours quelques années plus tôt. Contrairement à Hagler, qui a dû se contenter d’une décision contre Duran, Hearns a éliminé le célèbre guerrier au deuxième tour. Ce n’était pas n’importe quel KO non plus, c’était un pour les âges. Pour la main droite de Hearn, mettez littéralement le grand visage de Duran en premier sur la toile.

La question évidente s’était maintenant présentée au monde: comment Hagler gérerait-il une telle menace, Hearns devrait-il passer au poids moyen de la division junior des poids moyens? Le 15 avril 1985, dans un palais César à Las Vegas, le monde a découvert.

Hearn est entré sur le ring avec un air détendu. Hagler est entré sur le ring en ressemblant à un méchant de Star War, sa tête chauve couverte à la fois par l’ombre et par le capuchon de sa robe. En se dirigeant vers son rendez-vous avec Hearns, tout ce que l’on pouvait voir clairement de l’homme étaient les coups de poing qu’il lançait. Bientôt, la robe était enlevée et Hagler, son visage maintenant clair pour le monde, se tenait à quelques centimètres de son adversaire alors que l’arbitre Richard Steele donnait des instructions. La différence de hauteur était considérable. Hearns, tout simplement, dominait son homme. On pourrait être pardonné de se demander comment le champion en titre pourrait même atteindre son adversaire.

Cette question a été rapidement répondu à la cloche d’ouverture, car Hagler est allé directement à Hearns. Pratiquant du jab hautement estimé, Hagler avait décidé de mettre cette arme de côté et de simplement aller tuer. C’était Thomas Hearns, cependant, la définition même de la puissance de l’anneau. Et, fidèle à sa forme, Hearns a cloué le champion en titre. Hagler a survécu au coup de feu et les deux hommes ont continué à se disputer des stéroïdes dans la cour de l’école pour le reste de la ronde. L’un atterrit durement, puis l’autre, le tout à un rythme rapide comme l’éclair. La foule rugit. Les commentateurs rugirent. Les poings rugissaient. Vraiment, ce fut une ronde pour les âges (la plus grande de l’histoire de la boxe en ce qui concerne cet écrivain – encore plus grande que la première ronde du mur entre Dempsey et Firpo).

Le deuxième round était une affaire assez normale – si par normal on entend un indice d’octane élevé de trois minutes de combat entre deux maîtres à leur apogée. Puis, cependant, est arrivé le troisième. Hearns s’était mis à la boxe plutôt qu’à s’engager. De plus, Hagler a eu une coupure et saignait beaucoup. Steele a arrêté le combat et a appelé le médecin du ring. Le médecin jeta un rapide coup d’œil à Hagler, puis donna son feu vert pour continuer. Hagler, cependant, connaissait la réalité de la situation. Avec une coupe active, il pourrait bien maintenant se battre contre la montre. Il était temps de conclure violemment les choses.

En quelques secondes, Hagler a tiré une droite tonitruante qui a envoyé Hearns trébucher sur le ring comme un vaudevillien jouant ivre. Hagler fonça en avant, tirant. Un autre droit formidable a envoyé Hearns à plat sur le dos. Comme tous les grands combattants, Hearns était déterminé à reprendre le combat. Il a réussi à se remettre sur pied à temps pour battre le décompte, mais il était clair que le combat était terminé. Voyant que Hearns n’a pas pu continuer, Steele a sagement arrêté le combat. Hagler était sorti victorieux d’une guerre qui ne serait pas vite oubliée.

Étonnamment peut-être, les deux hommes ne se sont plus jamais rencontrés sur le ring.