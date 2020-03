Classiques modernes: Leonard-Duran 2 | BoxingInsider.com

Publié le 29/03/2020

Par: Sean Crose

“C’était bizarre d’être témoin”, a écrit William Nack, “si rapide et dévastateur qu’un effondrement du nom d’un homme.” L’écrivain Sports Illustrated faisait référence à une bataille à jamais connue par deux mots de syllabe unique: No Mas. Peu importe que Roberto Duran ait réellement prononcé ces mots au huitième tour de son match revanche contre les poids welters avec «Sugar» Ray Leonard, comme on l’a dit, il importe peu. Ce qui importe, c’est que Duran, le héros du Panama, la légende du sport, le champion WBC en titre des poids mi-moyens du monde – quitte. C’est un mot moche, arrêtez, mais c’est un terme approprié pour décrire le refus de Duran de se battre au milieu d’un événement sportif majeur. Le boxeur finirait par retrouver sa bonne réputation – mais cette réalisation prendrait des années.

Le deuxième combat entre Duran et l’ennemi juré Leonard s’est déroulé le 25 novembre 1980, moins de six mois après la première bataille fulgurante des deux hommes à Montréal. Duran avait gagné cette première rencontre, peut-être en grande partie parce que Leonard, un tacticien de 24 ans presque qualifié criminellement, a décidé de se mesurer aux pieds avec l’un des plus grands bagarreurs de l’histoire. La stratégie a permis un combat pour les âges – mais elle a finalement échoué Leonard. Après que Duran ait déprécié lui et sa femme avant de se battre, Leonard a dû subir l’indignité de perdre face à un homme qui avait si peu de respect pour lui qu’il a refusé de toucher aux gants (une démonstration courante d’esprit sportif) après la fin du match. Dans l’esprit de transformer les citrons en limonade, cependant, Leonard a presque immédiatement pris l’expérience douloureuse de cette nuit à Montréal et l’a transformée en une leçon de vie et de carrière.

Désormais, Leonard ferait ce qu’il devait pour gagner. Les jours où l’on tentait de battre un adversaire lors de son match à domicile étaient terminés. Leonard savait qu’il pouvait battre Duran et il voulait le prouver le plus rapidement possible. Le match revanche a donc été fixé au mois de novembre suivant à la Nouvelle-Orléans. Dave Jacobs, l’entraîneur de longue date de Leonard, a quitté son camp parce qu’il sentait que le combattant nouvellement vaincu avait besoin de quelques touches douces avant d’affronter à nouveau Duran. Mais Leonard ne l’a pas eue, pas plus que le légendaire entraîneur Angelo Dundee, qui est revenu pour entraîner Leonard dans le match revanche. Dundee n’était pas satisfait de la bagarre de décision de Leonard avec Duran la première fois. Cette fois, il voulait que son homme fasse ce qu’il faisait le mieux: la boîte. Avec le goût désagréable de Montréal toujours frais, Leonard était d’accord avec la stratégie.

Duran, en revanche, avait gonflé de poids. Il se serait présenté au camp d’entraînement de plus de 170 livres, ce qui signifiait qu’il devait perdre près de 25 livres en quelques semaines. Alors que Leonard était resté en forme après Montréal, et avait même pris la décision de modifier son entraînement pour le match revanche (il n’y aurait pas de dépassement pour la préparation physique du deuxième tour avec Duran), le champion en titre avait clairement décidé de vivre le bien la vie. De plus, après avoir finalement pris du poids, Duran a décidé de manger comme s’il n’y avait pas de lendemain juste avant d’entrer sur le ring pour défendre son titre. Non pas que cela ait pu avoir de l’importance. Lorsque la cloche d’ouverture a sonné au Superdome bondé de la Nouvelle-Orléans ce soir-là, Duran a rencontré un Leonard différent de celui qu’il avait affronté la première fois.

Non pas que le match n’ait pas été serré. L’ironie de Leonard-Duran 2 était le fait que Duran était très impliqué dans le combat. Il perdait cependant. Cela ne faisait aucun doute. Car Leonard n’était pas debout et ne se battait pas cette fois. Il bougeait, bougeait sa tête, bougeait ses pieds, bougeait Duran. Peppering son homme avec un jab de classe mondiale, Leonard – qui était cette fois le challenger – a affirmé le contrôle par le biais du général pure ring. Ensuite, le projet de loi est venu pour Duran.

Après se moquer de Leonard, après avoir harcelé la femme de Leonard, après avoir montré rien d’autre que du manque de respect pour une personne qu’il aurait dû respecter, Duran a dû vivre avec l’indignité de Leonard se moquant de lui sur le ring, devant des millions de personnes. C’est peut-être un retour sur investissement de la part de Leonard. Plus probable, cependant, Leonard – sachant que la boxe était autant psychologique que physique – voulait se mettre dans la tête de son homme.

Si tel était le plan de Leonard – cela a fonctionné.

Duran, l’intimidateur, n’avait aucune idée de la façon de traiter avec un homme de compétence égale qui n’avait clairement pas peur de lui. C’était peut-être l’humiliation. C’était peut-être toute la nourriture qu’il avait mangée. C’était peut-être simplement le cas d’un bourreau qui ne pouvait pas exercer son métier. Quelle que soit la raison, Duran, perplexe, inexplicablement, a cessé de se battre dans les dernières secondes du huitième round. L’arbitre, naturellement troublé, a tenté de faire reprendre les deux hommes au combat, mais Duran a affirmé qu’il en avait assez. Leonard, racheté et une fois de plus champion, continua à croire qu’il avait perdu le premier combat de Duran en faisant de lui la légende qu’il était devenu. Duran, des années plus tard, a finalement regagné le respect du public grâce à des efforts de jeu contre Marvin Hagler et une superbe victoire à la fin des années 80 contre le champion des poids moyens de la WBC, Iran Barkley. Les conséquences de sa démission contre Leonard, cependant, ont été durables et graves. “C’est tout”, a déclaré l’entraîneur de Duran, le célèbre Ray Arcel, après le combat. “Je l’ai eu. C’est terrible.” Il n’entraînerait plus jamais Duran, tellement il était bouleversé par les actions de son combattant ce soir-là.

“Qu’arrive-t-il à l’esprit humain?” demanda-t-il à haute voix en référence à Duran. “Qui sait?”