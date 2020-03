Classiques modernes: Leonard-Duran I | BoxingInsider.com

Publié le 26/03/2020

Par: Sean Crose

“Quand je monte sur le ring pour me battre”, a déclaré Roberto Duran, “je donne toujours le meilleur.”

Il ne fait aucun doute que Duran a donné le meilleur à «Sugar» Ray Leonard, et plus encore, lorsque les deux se sont rencontrés à Montréal le 20 juin 1980. Près de 50 000 personnes s’étaient rassemblées au Stade olympique pour voir deux des plus grands noms du sport, beaucoup moins de boxe, bataille pour la suprématie des poids mi-moyens. Il est difficile d’imaginer quiconque a été déçu par la qualité du combat qu’il a fini par voir. Contrairement à de nombreux super-combats, Leonard-Duran I était un match à la hauteur de son battage médiatique. Comme le disait Willian Nack de Sports Illustrated à l’époque, le concours s’est avéré être «un combat magnifique et mémorable entre un boxeur, Leonard, et un bagarreur, Duran».

Leonard était l’enfant d’or du sport, l’héritier de Muhammad Ali. Après avoir remporté l’or aux Jeux olympiques de 1976, le beau et sympathique Leonard a remporté le titre WBC des poids mi-moyens du grand Wilfred Benítez un peu plus de six mois plus tôt. Sa défense du titre contre Dave Green en mars suivant à la télévision en direct a fait du natif du Maryland encore plus une star. S’il pouvait battre Duran, Leonard serait sans doute en mesure de revendiquer le statut de légende dès le jeune âge de 24 ans – un exploit vraiment impressionnant.

Duran, cependant, n’était pas en reste, ce dont les écrivains sportifs aguerris étaient au courant. Bien que Leonard soit le grand favori des paris, de nombreux – sinon la majorité – des auteurs sportifs ont choisi Duran pour gagner au Canada. Ils avaient de bonnes raisons d’être confiants dans leur prédiction, car Duran pourrait bien être le plus léger des légères de l’histoire, un tourbillon visqueux et grondant de poings et d’une énergie élevée dont les compétences ont réussi à répondre à sa colère. Ayant décidé de passer au poids welter, il a apporté avec lui un record de 71 victoires et seulement 1 défaite. En tout, il avait combattu bien plus de deux fois plus d’adversaires que le 27-0 de Leonard.

De plus, Duran ne devait pas être refusé. Portant sur une méchanceté et une volatilité troublantes même par les normes de boxe, Duran était même allé jusqu’à harceler la femme de Leonard dans la période précédant le combat. C’était aussi antisportif qu’inconvenant. Pourtant, lorsque la cloche d’ouverture a sonné en cette nuit froide et pluvieuse de juin à Montréal, Leonard a inexplicablement décidé de combattre le combat de Duran. Peut-être que Leonard avait laissé le harcèlement de Duran l’emporter sur lui. Peut-être qu’il avait juste besoin de faire ses preuves. Quel que soit le raisonnement derrière, c’était une décision fatale.

Car Duran a fini par sortir du ring ce soir-là avec la ceinture de Leonard en sa possession. Leonard a fini par sortir avec la première défaite sur son CV, grâce à une décision unanime des juges en faveur de Duran. Cela, cependant, ne raconte qu’une partie de l’histoire, pour Leonard-Duran j’étais une guerre.

Leonard a peut-être en effet fait une erreur en combattant le combat de Duran, mais la vérité est qu’il a presque réussi. Leonard a presque donné le Panaméen aussi bon qu’il l’a obtenu. C’était une affaire passionnante, une lutte pour les âges. Cela s’est également avéré être une expérience d’apprentissage pour Leonard. Il obtiendrait sa deuxième chance contre Duran moins de six mois plus tard, et cette fois, il ne laisserait pas son esprit s’éloigner d’une stratégie gagnante.