Cletus Seldin affrontera désormais le Colombien Luiz Florez dans Rockin ‘Fights 38

RINGSIDE 26/02/2020

CLETUS «THE HEBREW HAMMER» SELDIN (Shirley, Long Island 24-1 20KO’S) est prêt à défendre son titre NABA Super Lightweight contre le tonnerre de slugger colombien, LUIS FLOREZ (Puerto Libertador, Colombie 25-15 21KO’s), ce vendredi (2/28 ) nuit au Paramount, après l’ancien adversaire, Humberto Martinez s’est retiré pour des raisons médicales.

Florez, qui a 21 KO dans ses 25 victoires, affrontera le premier artiste KO de Long Island, Cletus Seldin, qui a 20 KO en 24 victoires. Les deux combattants sont connus pour leur puissance de frappe et leurs coups de grâce dévastateurs.

Florez a la particularité d’être le seul homme à avoir vaincu plusieurs fois champion du monde et actuel champion du monde WBC, MIGUEL BERCHELT (37-1, 33KO), battant Berchelt via un énorme coup de grâce au premier tour. Florez a également d’autres adversaires impressionnants des meilleurs talents, notamment des combats contre des combattants de niveau mondial, REGIS PROGRAIS (alors 17-0 15KO) et JAMEL HERRING (puis 14-0 8KO). Florez a également défié le titre WBA Fedebol et le titre NABF Super Lightweight.

Le scratch tardif n’a pas mis en phase Seldin, “Je me suis entraîné dur, et quels que soient ceux qu’ils ont mis devant moi, le plan de match reste le même – défendre mon titre NABA et apporter le marteau pour les fans de ma ville natale.”

Seldin-Florez domine une fantastique carte Rockin ’Fights 38, qui présente également des poids lourds de classe mondiale CARLOS TAKAM (37-5-1 28KO) contre le brésilien FABIO MALDONADO (26-3 25KO) dans le co-événement principal.

La carte sous-empilée comprend des étoiles montantes invaincues en République dominicaine, le champion WBC FECARBOX Bantamweight, JUNIOR ALMONTE (13-0 9KO’s), le WENDY «HAITIAN FIRE» TOUSSAINT de Long Island (10-0 4KO) faisant ses débuts en 2020, ALEX «EL TORO» VARGAS (5-0 1KO) dans un combat intensifié contre le vétéran Antonio Sanchez.

L’action se poursuit au cours des premiers épisodes de la soirée, y compris un premier combat de choix entre le PRINCE SLAUGHTER contre l’amateur décoré AHMET «THE TURKISH WOLF» TUNCEL, les débuts professionnels de l’électricien local 3 BARKIM LOGAN et le coup d’envoi de l’action, le premier Combattant professionnel libanais cherchant à rester invaincu, NADIM SALLOUM (3-0 2KO).