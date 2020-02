Cletus Seldin affrontera un vétéran colombien lors de Rockin ‘Fights 38

RINGSIDE 04/02/2020

Le 28 février, JOE DEGUARDIA’S STAR BOXING revient à The Paramount à Huntington, Long Island, pour l’un des «Rockin’ Fights »les plus attendus à ce jour. Le retour de CLETUS “THE HEBREW HAMMER” SELDIN (Shirley, NY 24-1 20KO’s) là où tout a commencé fait vibrer Long Island. Seldin défendra son titre NABA Super Lightweight contre le vétéran colombien HUMBERTO “METRALETTA” MARTINEZ (Monteria, Columbia 33-9-2 17KO’s).

Seldin revient après une mise à pied de huit mois en raison de sa coiffe des rotateurs déchirée. La blessure est survenue lors de la meilleure victoire de Seldin à ce jour, une victoire bouleversée de 11 rounds contre le champion du monde ZAB “SUPER” JUDAH (44-9 30KO’S) à Turning Stone lors du célèbre week-end du Boxing Hall of Fame. Seldin est actuellement sur une séquence de huit matchs à élimination directe, qui a commencé à la Chesapeake Energy Arena à Oklahoma contre NELSON LARA (17-10-4 9KO’s) sur ESPN +, suivie d’une performance dominante de TKO contre ADAM MATE (28-13 21KO’s) sur NESN à Mohegan Sun Arena.

Faisant ses débuts aux États-Unis, Humberto Martinez affrontera Seldin pour son titre NABA. Martinez n’est pas étranger aux combats de grande envergure, ayant défié les titres WBC Latino et Continental America’s ainsi que les titres WBO Latino Super Featherweight. Affrontant l’ancien champion du monde JORGE LINARES (alors 46-5 28KO) et l’ancien champion WBC International Silver Lightweight, DANTE JARDON (32-6 23KO), Martinez a l’expérience qu’il juge nécessaire pour bouleverser le héros de la ville natale.

Le style de Seldin se présente, le public est agréable, aucune pause ne met toujours les fans debout – en particulier les fidèles de Seldin qui s’appellent affectueusement “Hamma Heads”. Connu pour son immense pouvoir, Seldin a fait preuve d’un jeu de jambes amélioré, d’un QI de boxe et d’une tactique pendant le combat contre Juda qu’il espère continuer à progresser avant son combat du 28 février.

Martinez pense qu’il est prêt à relever le défi: «Je sais que Cletus est un puncheur très dur, mais nous avons déjà combattu des puncheurs durs. Nous commençons le camp en Floride et je promets que je serai en pleine forme et que je ferai un très bon combat. »

Seldin ne peut pas attendre pour défendre sa ceinture devant ses fidèles de Long Island: «Je ne viens pas seulement dans ce combat pour faire un show, mais quelle meilleure façon pour moi de retourner à The Paramount en apportant également ma ceinture NABA à la maison et le défendre devant mes fans de ma ville natale. Soyez là le 28 février, vous ne voudrez pas le manquer. »

“En tant que l’un des poinçons les plus durs, sinon les plus légers, à chaque fois que Seldin monte dans le ring, il est garanti d’apporter des feux d’artifice”, a déclaré le PDG de Star Boxing, JOE DEGUARDIA. «Nous sommes ravis de ramener Seldin là où tout a commencé, au Paramount. Il a un style très agréable qui excite vraiment les fans. Vous ne voudrez pas attendre pour obtenir des billets pour «Rockin’ Fights »car ils progressent déjà rapidement.»

“Rockin’ Fights “38 est présenté par JOE DEGUARDIA’S STAR BOXING dans une nuit palpitante de combats de The Paramount à Huntington, Long Island. Pour plus d’informations, suivez @StarBoxing et rejoignez la conversation en utilisant #RockinFights.