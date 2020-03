Cletus Seldin et Carlos Takam s’imposent à Rockin ‘Fights 38

RINGSIDE 01/03/2020

La série «Rockin’ Fights »de Star Boxing était encore une fois un thriller. Les fans de boxe du monde entier ont eu droit à une nuit de combats sensationnelle du début à la fin au Paramount à guichets fermés, à Huntington, Long Island. Si vous avez raté l’action, assurez-vous de rattraper son retard via FITE.TV.

Long Island’s, NABA Super Lightweight Champion, CLETUS “THE HEBREW HAMMER” SELDIN (maintenant 25-1 21KO’s) et LUIS FLOREZ (maintenant 25-16 21KO’s) ont mené une bataille électrique. Seldin est sorti swinguant, à la manière classique du «marteau hébreu». Florez, un remplaçant tardif, a été en mesure de traverser la tempête de Seldin et de s’installer pour ce qui serait un sept tours durs. Seldin a poursuivi son attaque en avant, contrôlant l’action, tandis que Florez a tenté de contrer avec des bombes, en utilisant sa longueur et son avantage pour garder Seldin à distance.

Au 6e round, une coupure vicieuse s’est ouverte sur l’œil gauche de Florez, transformant le combat déjà compétitif en bain de sang. Épinglant le Colombien dans le coin, Seldin a posé une énorme main droite qui a jeté du sang. Alors que Seldin continuait l’assaut en combinant la tête et le corps, la coupure de Florez s’est aggravée et l’effet de la pression implacable de Seldin sur Florez était évident. L’arbitre Al LoBianco en avait assez vu, arrêtant l’action à 1:11 au 7e tour. Avec cette victoire, Seldin a défendu son titre NABA et s’améliore à 25-1 (21KO).

Seldin avait ceci à dire sur la victoire: «Je tiens à vous remercier tous d’être venus. Ce gars était un court préavis, mec dur. Mon entraîneur a dit qu’il fallait creuser profondément et rester en face de lui et c’est ce que j’ai fait. Ce mec [Florez] peut prendre un coup de poing. Passons à la suivante, allons-y. “

Dans le co-événement principal, le poids lourd CARLOS TAKAM (maintenant 38-5-1 28KO), classé au monde, est allé combattre le Brésilien FABIO MALDONADO (26-4 25KO). Takam s’est imposé comme le combattant qualifié supérieur de la cloche d’ouverture, mais Maldonado, à son crédit, était un guerrier, mangeant des tirs et faisant signe à Takam d’en apporter plus. Le plan de match de Takam était clair, attaquer le corps et remonter. Dans le 5e, Takam a décroché trois coups de corps consécutifs qui ont même fait grincer de douleur la foule à guichets fermés. Takam a dominé le combat avec une performance impressionnante, gagnant par décision unanime avec des scores de 100-89 (x2), 100-90. Takam passe à 38-5 1 (28KO).

Takam a été direct en parlant de sa victoire: «Merci à tous pour votre soutien. Nous continuons! “

ALEX “EL TORO” VARGAS (maintenant 6-0 1KO) a pris une avance contre le vétéran ANTONIO SANCHEZ (maintenant 6-9-1 3KO) dans un combat de poids welter de 6 rounds. La foule tapageuse était debout alors qu’El Toro et Sanchez entraient en guerre pendant les six rounds. Les vingt dernières secondes sensationnelles de la sixième manche ont vu les deux hommes échanger des coups de feu à volonté, la prudence lancée au vent et il ne restait plus que le désir de victoire sur le ring. Voir les vingt dernières secondes du combat ICI. À la dernière cloche, les juges se sont prononcés en faveur de Vargas par décision unanime. (60-54 (x2), 59-55).

WENDY “HAITIAN FIRE” TOUSSAINT (maintenant 11-0 5KO’s) a repris exactement là où il s’était arrêté, avec une victoire à élimination directe dévastatrice sur le très difficile JERMAINE “REAL STEEL” CORLEY (maintenant 3-9-1 1KO). Corley s’est battu avec les meilleurs espoirs, cinq de ses six derniers étant invaincus. Bouleversant deux de ces perspectives, Corley est entré avec le même état d’esprit, mais Toussaint n’en aurait rien, atterrissant une main droite dévastatrice qui a envoyé Corley sur la toile. Au crédit de Corley, il s’est levé prêt à se battre, mais l’arbitre LoBianco n’a pas aimé ce qu’il a vu, et a appelé à un arrêt du combat à 1:52 lors du 2e du combat de 6 rounds prévu. Toussaint améliore à 11-0 (5KO).

L’électricien de l’Union (local 3) BARKIM “BARBELIEVES” LOGAN (maintenant 1-0 1KO) a battu JACKSON DE SOUZA (maintenant 0-2) au cours de leur combat de 4 rounds, alors que Logan remporte la victoire lors de ses débuts via TKO au 3e tour.

PRINCE SLAUGHTER (maintenant 1-0 1KO) impressionné dans ses débuts professionnels, battant l’amateur décoré, AHMET “THE TURKISH WOLF” TUNCEL (maintenant 0-1) par un TKO de 2ème tour. AFUNWA KING (maintenant 2-1 1KO) a battu NADIM SALLOUM (maintenant 1-1) par décision majoritaire. (39-37 (x2) Roi, tirage 38-38).

Le PDG de Star Boxing, JOE DEGUARDIA, a dit ceci à propos des soirées précédentes “Rockin ‘Fights” 38, “L’action a été à la hauteur du battage médiatique. Cletus Seldin a une nouvelle fois montré sa détermination, sa pression et son pouvoir implacables dans une guerre avec Luis Florez. Carlos Takam a dominé et est sur la bonne voie vers une confrontation majeure avec les poids lourds, et Wendy Toussaint a pu montrer ses compétences et montrer pourquoi nous pensons qu’il sera un futur champion du monde. Merci à tous ceux qui sont venus à The Paramount et qui ont écouté le monde entier sur FITE.TV et FightNetwork. Nous attendons avec impatience les prochains “Rockin’ Fights “le 8 mai – nous espérons vous y voir!”