Cletus Seldin sera à la une de Rockin ‘Fights le 28 février au Paramount

21/01/2020

Les fans de boxe l’ont appelé, Long Island l’attendait et CLETUS “THE HEBREW HAMMER” SELDIN (Shirley, Long Island 24-1 20KO’S) ne pouvait pas être plus prêt à faire revenir sa bague, là où tout cela a commencé, à The Paramount, le 28 février, à «Rockin ‘Fights».

Seldin vient de remporter la plus grande victoire de sa carrière, quand il a arrêté la légende de la boxe et le champion du monde à plusieurs reprises, ZAB “SUPER” JUDAH (Brooklyn, NY 44-10 30KO’s) en juin 2019 au Turning Stone Resort Casino pendant le très convoité Événement de boxe au Temple de la renommée.

Au cours de onze manches dominantes, Seldin a gravement blessé Judah dans la troisième manche, réussissant sous une pression implacable, culminant en un arrêt de onzième manche alors que Seldin, un outsider de l’ancien champion du monde, a remporté le titre NABA Super Lightweight. Avec la victoire, Seldin est revenu dans le classement mondial (# 11 WBA, # 12 IBF).

Faisant sa dix-septième participation à «Rockin’ Fights », Seldin détient le record du plus grand nombre de victoires au Paramount, dont le premier est survenu en 2011 avec un KO par excellence contre Rashad Bogar. Seldin a ensuite connu un énorme succès au Paramount, remportant finalement le titre WBC International Silver Super Lightweight en 2014, qu’il a défendu avec succès à trois reprises.

En novembre 2017, Seldin afficherait sa puissance de classe mondiale sur la scène nationale dans un combat en vedette sur HBO contre ROBERTO ORTIZ (alors 35-1-2 26KO). Seldin a sauté sur Ortiz depuis la cloche d’ouverture et l’a assommé au 3e tour devant une foule électrique de ses fans de “Hamma Heads” au Colisée de Nassau.

Un mois plus tard, Seldin ferait l’histoire comme le seul troisième boxeur à apparaître sur HBO dans les mois consécutifs, rejoignant les légendes de la boxe MIKE TYSON et ROY JONES JR.

Seldin s’est complètement remis d’une opération pour réparer un labrum déchiré à l’épaule droite qu’il a subi lors du combat contre Juda en juin. Après une séquence de trois matches à élimination directe, Seldin cherche à poursuivre son ascension dans le classement mondial à son retour à The Paramount.

Seldin avait ceci à dire à propos de son retour à la maison: «C’est génial d’être à la maison là où tout a commencé. Il n’y a aucun lieu comme The Paramount, et j’ai hâte d’être de retour. Je me sens en bonne santé et je prévois d’organiser un spectacle pour tous les «chefs de Hamma» qui sortiront le 28 février. »

L’adversaire de Seldin sera annoncé prochainement. “Rockin’ Fights “38 est présenté par JOE DEGUARDIA’S STAR BOXING dans une nuit palpitante de combats de The Paramount à Huntington, Long Island.

