Co-fonctionnalité Mayweather vs Khabib / Pacquiao vs McGregor

Phil Jay 14/02/2020

Imaginez ceci, Floyd Mayweather et Manny Pacquiao faisant la queue pour ouvrir le nouveau stade Allegiant de Las Vegas en août ou septembre 2020.

Cela ressemble à un rêve de pipe? – Eh bien, en fait, il y a de très bonnes chances qu’un double en-tête massif puisse se produire.

L’idée vient de Mayweather admettant récemment qu’il était ouvert à l’idée de combattre Khabib Nurmagomedov et Conor McGregor le même jour.

Mayweather avait déjà été lié aux deux stars de l’UFC. Alors que Pacquiao a maintenant signé pour la société de gestion de McGregor.

Comme WBN l’a souligné plus tôt cette semaine, quelque chose de GRAND se prépare entre Mayweather et McGregor.

Par conséquent, avec McGregor et Pacquiao clairement ouverts à une collision, quel prix Mayweather a-t-il opposé Khabib sur la même carte?

Un prix potentiel à la carte de 250 $ a déjà été prévu par l’homme «Money» pour tout événement comportant deux super-combats croisés. Quelque chose qui signifie que les quatre pourraient emporter au moins un chèque à huit chiffres.

Ajoutez à cela des demi-finales de style tournoi, avec les gagnants qui se réuniront plus tard en 2020 ou plus tôt 2021. Ce serait vraiment un MEGA-SHOW.

DEMI MILLIARD

Tout indique Mayweather vs Pacquiao 2. Et si vous avez ajouté McGregor vs Khabib 2 en tant que co-événement principal – dans une cage ou un ring, il y a un demi-milliard et plus à faire entre le quatuor de haut niveau.

Mayweather a dû faire chiffrer ces chiffres. Il le fait habituellement. Et cela s’ajoute au kerching pour toutes les personnes concernées en raison de la nature de l’événement.

L’arène des New Las Vegas Raiders devrait ouvrir ses portes cet été. Il peut accueillir 65 000 personnes extensibles à 72 000.

Près de la célèbre bande du Nevada, il constitue un lieu idéal pour un événement de cette ampleur.

Ce n’est un secret pour personne que Mayweather et McGregor veulent participer à l’action une fois le lieu ouvert. De plus, Khabib et Pacquiao sont plus que des participants volontaires.

L’idée est une proposition gigantesque, et si Mayweather n’y a pas encore pensé, ce serait une énorme surprise.

Tous les quatre sont continuellement appariés dans les titres. Tous les quatre doivent encore aligner une sorte de retour à l’action. Et tous les quatre seraient certainement stupides de laisser passer ce genre d’occasion.

Surveillez cet endroit. Surtout, gardez les doigts croisés.

Phil Jay est rédacteur en chef de World Boxing News.