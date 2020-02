Cole Johnson passe à six rounds le vendredi 13 Midlands Show le mois prochain

RINGSIDE 29/02/2020

Cole Johnson savoure “l’intensification à Stoke” pour faire ses preuves en tant que combattant long-courrier grâce à un temps de sonnerie plus long.

Johnson se lancera dans une action en six rounds pour la première fois en tant que professionnel, la transition venant à son sixième concours.

Il figure sur la première offre de BCB Promotions dans la ville pour 2020, qui aura lieu au King’s Hall le vendredi 13 mars.

Simas Volosinas, Reynaldo Cajina, Dean Evans, Ibrar Riyaz et Dean Jones ont été vaincus aux points par Johnson, le vainqueur des 20 manches en cours de route.

Jones semble avoir été son dernier stand sur quatre rounds, qui a gardé le concours de près pour voir la cloche finale.

Johnson, originaire de Newcastle-on-Lyme mais vivant maintenant à Stoke, s’appuie sur ses exploits légendaires en tant qu’amateur.

Le diplômé de l’Orme Boxing Club est devenu champion national en 2017, remportant les honneurs du développement senior de l’Angleterre à 59 kg.

Le joueur de 25 ans a accumulé 27 combats dans le code amateur, enregistrant 24 victoires, bien qu’il n’ait rejoint Orme qu’en 2016. Il reste entraîné par Steve Woodvine.

Johnson a jeté son dévolu sur de nouvelles distinctions dans les rangs professionnels, ce qui pourrait même diminuer d’un poids super plume.

Jack O’Keefe devrait défendre la couronne légère des Midlands contre Kaash Buttery le 28 mars, ironiquement également à King’s Hall.

Josh Baillie a laissé la sangle de la zone en super plume, mais un match entre Liam Beresford et Connor Lee Jones pour la ceinture a été abandonné.

Johnson a déclaré: «Je m’entraîne depuis 10 semaines, nous avons augmenté la mise pour ce camp et j’ai hâte de disputer mon premier match en six manches.

«Le fait de l’intensifier à Stoke est excitant pour moi, car je reçois encore plus de soutien à la maison. Je pense que ce spectacle sera complet.

«Je pense que six me conviendront mieux. J’aurai plus de temps pour m’installer, donc je pourrai prendre mon temps pour réfléchir et ensuite placer mes coups de poing. J’espère que ce sera plus une performance complète.

“Tout cela est un peu précipité sur quatre, vous essayez de passer au travers et de gagner à chaque tour, mais j’ai servi mon apprentissage avec ça maintenant.

“Ne vous méprenez pas, je serais ravi de faire six tours et de les gagner tous à nouveau, mais je chercherai également l’arrêt, si mon adversaire est blessé.

«Je suis assez content de ce que j’ai fait jusqu’à présent, j’ai gagné à chaque manche de chaque combat et la seule chose que j’aurais pu vraiment demander, c’est quelques TKO.

«Je savais que le dernier serait difficile, mais je pensais l’avoir brisé et montré beaucoup de compétences. Je l’ai blessé au premier tour.

«J’aurais pu garder un peu plus mes distances, mais il a réduit l’écart en contournant les coups pour ne pas se faire prendre à distance.

«Je ne pouvais pas obtenir l’extension complète dans mes bras pour vraiment laisser aller mes tirs, mais il m’a quand même dit que j’étais le plus fort avec qui il avait été là-dedans.

«J’espère que bientôt, après deux ou six rondes, je pourrai passer à huit, puis à 10, donc je vais frapper à la porte pour un titre.

«Je pourrais opter pour les Midlands au poids léger ou super plume. Je n’ai emballé que 1 kg de super plume chez les amateurs. Je suis sûr que je peux le faire, un jour avant la pesée. “

Le favori du pays, Nathan Heaney, est en tête du projet de loi du King’s Hall, avant de nouvelles tentatives pour décrocher au niveau national.

«The Hitman», qui est le champion des poids moyens des Midlands, a remporté neuf victoires en neuf sorties, avec trois TKO en cours de route.

Cela comprenait le repérage de Tom Stokes pour la couronne de la zone vacante dans un 10 rounds l’année dernière, qui faisait partie de 33 rounds au total en 2019.

Serge Ambomo et Daniel Urbanski, le premier olympien de 2012 et le dernier ennemi de Gennady Golovkin, ont également été aperçus au loin.

Sa dernière sortie et arrêt est venu contre Nelson Altamirano, qui s’est couché dans le cinquième des six tours prévus. Il avait précédemment arrêté Martin Kabrhel et Sean Gorman.

Heaney, maintenant âgé de 30 ans, a fait ses débuts fin 2017 avec un blanchiment de points sur Darryl Sharp, après une brillante carrière amateur avec South Staffs Boxing Club, qu’il a représenté dans 90 combats.

Deux autres pugilistes payés de Stoke figurent sur la sous-carte, avec Kieron McLaren et Atal Khan prêts à occuper le corner.

McLaren est le plus expérimenté, ayant accumulé 12 victoires de 14 affaires pro, avant d’affronter Lee Appleyard, qu’il a poussé à un tirage 95-95 après 10 tours.

Sa seule et unique défaite est ensuite venue à Maxi Hughes, dans ce qui était un éliminateur pour les honneurs légers anglais, par un arrêt de quatrième ronde.

Southpaw Khan est un super-léger qui a levé la main deux fois jusqu’à présent, en tant que pro, restant invaincu sans aucune perte de rounds face à face avec Riyaz et Matt ‘MJ’ Hall.

Il a obtenu sa formation d’amateur avec l’Impact Boxing et plus tard les gymnases Orme, remportant 28 victoires sur 42 concours non rémunérés.

Khan est un autre produit de l’usine de combat d’Orme, tout comme Luke Caci, qui atteindra les doubles chiffres lorsqu’il franchira les cordes pour la 10e fois dans le code pro.

Caci, un poids lourd léger de Newcastle, est toujours invaincu avec neuf victoires et un TKO, arrêtant Bryn Wain au cinquième des six tours.

Connor Parker et Leon Gower, qui viennent de Woodville dans le Derbyshire et Burton-on-Trent, font le voyage de l’autre côté des Midlands.

Parker cherche à rebondir après une première défaite professionnelle, avec Sam Maxwell prenant son «0» à travers un arrêt de septième ronde pour la boule européenne ultra légère WBO.

Il peut rétablir l’équilibre avec un 13e succès professionnel, dont le plus notable l’a vu devenir champion des Midlands aux dépens de Kevin Hooper.

Le gaucher a bouleversé les chances de forcer le retrait de l’expérimenté Hooper, un ancien titre des Midlands et anglais, à la fin du cinquième tour lors de leur rencontre en 2018.

Gower a échoué dans sa tentative de gloire dans la région cette année-là avec son ennemi juré, Brad Foster, qui a remporté des ceintures britanniques et du Commonwealth.

Il revient maintenant, après avoir raté tout 2019, avec le désir de s’appuyer rapidement sur ses six victoires, avec trois TKO déjà dans le sac.

L’émission est VENDUE. Elle sera diffusée en direct sur Fite.TV PPV.