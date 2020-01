Combattre Kubrat Pulev ne faisait PAS partie du plan 2020 d’Anthony Joshua

Nouvelles de boxe du monde 26/01/2020

Anthony Joshua a discuté de sa victoire de rachat et de ses plans pour 2020 dans un monde idéal sans la poussée des commandes obligatoires.

Le double champion du monde de boxe poids lourd unifiĂ© est apparu rĂ©cemment lors d’un Ă©vĂ©nement rĂ©servĂ© aux membres du Club Wembley, oĂč il a Ă©tĂ© interviewĂ© par l’ancien champion du monde des poids lourds et prĂ©sentateur de Sky Sports, Johnny Nelson.

Voici quelques-unes des questions adressées à AJ:

Comment l’admiration pour Ruiz lui a donnĂ© l’envie de retrouver ses titres:

C’Ă©tait un bon moment pour ĂȘtre un combattant aprĂšs avoir perdu parce que personne ne pouvait me secouer et aucun entraĂźneur ne pouvait me pousser au-delĂ de mes limites. J’Ă©tais en mode bĂȘte », a dĂ©clarĂ© Joshua, qui participait Ă un Ă©vĂ©nement rĂ©servĂ© aux membres du Club Wembley Ă Londres.

«Regarder Andy Ă l’autre bout du monde m’a permis de voir ce que c’Ă©tait que d’ĂȘtre champion du monde. Quand j’ai vu Andy Ruiz ĂȘtre admirĂ©, je me suis dit “j’en veux un peu”. Cela m’a donnĂ© l’envie de regagner mes titres – en voyant de l’autre cĂŽtĂ© ce qu’est l’admiration et l’apprĂ©ciation pour votre mĂ©tier.

Sur la façon dont le match revanche était un défi mental:

Tout le combat Ă©tait une situation mentale. Si vous voulez le mĂȘme rĂ©sultat, je fais la mĂȘme chose et c’est pourquoi j’ai dĂ» changer certains aspects.

«J’avais juste besoin de gagner et je devais faire ce que je devais faire pour gagner.

“En termes de respect d’un plan de match, il est difficile de le faire pendant 12 tours. Quand j’ai regardĂ© Ruiz et j’ai vu qu’il Ă©tait trois pierres plus lourd que moi, j’ai pensĂ© que s’il me rattrapait, il allait me mettre KO!

«Ce combat Ă©tait donc une question d’adresse.

Sur les combats Ă Wembley Ă nouveau et contre qui il aimerait combattre en 2020:

J’adorerais Ă 100% me battre Ă nouveau Ă Wembley, c’est fou de dire que j’ai boxĂ© ici, c’est une bĂ©nĂ©diction. Si cela ne tenait qu’Ă moi, en 2020, je combattrais Usyk et le vainqueur de Wilder contre Fury.

