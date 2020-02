Combien de PPV seront vendus par Wilder et Fury?

Publié le 18/02/2020

Par: Shane Willoughby

Nous y sommes presque; le combat le plus attendu de cette ère de la boxe est à moins d’une semaine.

Toutes nos questions et soupçons ont presque une réponse. Mais il y a une question importante qui est probablement ignorée. Combien de PPV vendra Wilder vs Fury 2?

Crédit photo: Ryan Hafey / Premier Boxing Champions

Lorsque vous regardez le paysage de la boxe et la croissance qu’a connue le sport au cours des 2 dernières années, il y a eu une augmentation constante de l’attention accordée au sport, en particulier la division des poids lourds.

Donc, supposer que le combat fera plus que la dernière fois est plus que juste. Le premier combat aurait vendu 325 000 achats PPV, ce qui était solide; mais ce sera un flop absolu si le rematch ne dépasse pas ce montant.

Mais atteindre ce montant ne devrait même pas être une ambition pour les parties concernées – elles doivent aller beaucoup plus loin. Eh bien, regardons qui a beaucoup investi dans ce domaine.

Wilder a été avec PBC pendant pratiquement toute sa carrière et leur partenariat avec FOX a créé une nouvelle maison pour le bombardier de bronze. Alors que Fury a signé un méga-accord avec Top Rank et ESPN.

ESPN et FOX montrent ce combat sur PPV aux États-Unis. ESPN aurait signé Fury pour 80 millions d’euros pour 5 combats. Fury a déjà eu 2 combats sur ESPN contre Tom Schwarz et Otto Wallin. Je ne peux pas imaginer ESPN a beaucoup fait de ces combats, donc dire que leur profit repose sur le succès de ce combat est un euphémisme.

Bien que FOX n’ait pas investi autant dans Wilder à long terme, ils ont beaucoup investi dans PBC, qui est la tenue promotionnelle de Wilders. FOX a ramassé les champions WBC lors du dernier combat contre Ortiz au lieu de Showtime, qui a été le domicile de Wilder pendant des années.

Mais pour Wilder, le succès de ce combat est plus important car lui et son équipe doivent justifier la raison pour laquelle il a refusé 120 millions de dollars de DAZN.

Les deux sociétés sont donc fortement investies. Maintenant, il est difficile de répondre à la question de savoir combien de PPV vend plus ce combat doit faire, car nous ne savons pas exactement combien ils ont investi.

Cependant, Arum a parlé de la lutte qui pourrait faire 2 millions, ce qui représente une quantité astronomique d’achats aux États-Unis.

Le promoteur a fixé une référence élevée et j’espère seulement que ce n’est pas le montant que ESPN doit vendre pour réaliser un profit, car si c’est le cas, il est extrêmement improbable qu’ils soient dans le vert.

Pour le mettre en perspective, seulement 4 combats dans l’histoire de la boxe ont fait plus de 2 millions d’achats. Et tous impliquaient «Money» Mayweather. Donc, à moins que PBC ne sorte de Floyd de sa retraite, le combat sera probablement en deçà de la cible d’Arums.

Mais il n’a pas besoin de vendre autant pour être un succès. Le premier combat n’a généré qu’environ 25 millions de dollars de ventes au box-office aux États-Unis.

Ce qui est considérablement inférieur à ce qu’ils paient Fury et Wilder, je suppose. Cependant, le prix de ce combat sera légèrement plus élevé.

Sans parler du fait que les deux combattants ont énormément rehaussé leur profil depuis lors, en particulier Fury qui était inconnu en Amérique. Après son apparition à la WWE et son partenariat avec ESPN, il est devenu une sorte de marchandise connue en Amérique.

Pour qu’ESPN récupère les 80 millions, sans oublier de réaliser un bénéfice, ils devront probablement vendre 500 000 pour ce seul combat, à l’exception des ventes de FOX.

Pour être juste, le Gypsy King ayant encore 2 combats après ce qui reste sur son contrat, ils pourront peut-être encore sortir du rouge même si ce combat est court.

Mais quand on considère le prix PPV est de 80 $ et ils ont probablement fait une perte sur le premier combat de Fury en plus d’investir beaucoup dans la promotion. 500 000 est probablement ce qu’ils visent.

ESPN et FOX sont des entreprises bien établies, donc elles ne se contentent pas de jeter de l’argent sans savoir qu’elles obtiendront un rendement. Il est donc juste de dire qu’ils vont probablement récupérer leur argent. Mais c’est plus que simplement récupérer leur argent.

Ces chaînes de télévision ne travaillent pas ensemble; comme les combattants, ils travaillent les uns contre les autres – en compétition pour la même chose que les combattants se battent, la suprématie.

Qui dépassera qui? Pouvons-nous faire plus de 500 000? Pouvons-nous voler des téléspectateurs à nos concurrents? Ce sont les ambitions des réseaux.

Cela affecte également les combattants car le succès de ce combat pourrait renforcer leur main dans les négociations futures. Ce qui est un segway brillant pour mon prochain point.

Eddie Hearn a récemment parlé de donner au vainqueur de Wilder vs Fury 50 50 contre AJ, ce qu’il n’était pas disposé à faire auparavant.

C’est un excellent indicateur que non seulement leur profil augmente, mais ce combat va être extrêmement réussi. Du moins aux yeux de Hearn. Il ne serait pas prêt à donner 50 50 si le combat ne faisait que 400 000 combinés.

1 million de ventes au box-office est un montant réaliste pour ce combat et devrait être considéré comme un succès.

Canelo vs GGG 2 a vendu 1,1 million, ce qui est le plus d’achat PPV ces dernières années en Amérique, évidemment en dehors des combats de Mayweather. Cependant, ce n’était que sur HBO et non 2 réseaux comme ce combat.

Néanmoins, si vous êtes un fan du sport; acheter le combat. Nous sommes trop prompts à critiquer quand les meilleurs ne se battent pas, il n’y a donc aucune excuse pour ne pas acheter le combat.