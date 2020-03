Combien de temps le coronavirus retardera-t-il la boxe?

Nouvelles de boxe du monde 18/03/2020

Les promoteurs ont été frappés par un mal de tête massif ces derniers temps, car le calendrier de boxe en souffre en raison de l’épidémie de coronavirus en cours.

Plusieurs combats prévus pour mars et avril ont été déplacés ou reportés jusqu’à nouvel ordre, car les fans s’habituent à n’avoir aucun sport de combat avant au moins mai.

Regardant ce qui se passait dans le monde fin février, World Boxing News a prédit à juste titre très tôt que notre sport serait annulé pour les prochains mois. La fermeture pourrait se poursuivre en juin et juillet, le COVID-19 atteignant son apogée à cette époque.

Pour l’instant, les principaux promoteurs américains et britanniques travaillent dur pour donner à la communauté un certain espoir que les meilleurs événements se dérouleront dès que possible.

Ci-dessous, WBN donne une mise à jour complète des événements majeurs auxquels une nouvelle date a été attribuée.

James Kirkland vs Marcos Hernandez – Sans date

Nos événements du 19 et 28 mars, qui étaient prévus respectivement à Avalon Hollywood et au Forum, ont été officiellement reportés.

Nous travaillerons avec des représentants de l’État et des autorités locales. Ainsi que notre lieu et nos partenaires de diffusion pour déterminer la meilleure ligne de conduite. – Golden Boy

Daniel Dubois vs Joe Joyce – Déplacé au 11 juillet (même lieu)

Les billets resteront valables pour la nouvelle date. Cependant, les personnes qui ne peuvent pas assister à la nouvelle date en raison du changement peuvent obtenir un remboursement auprès de leur point de vente d’origine. – Frank Warren

Regis Prograis vs Maurice Hooker – Sans date

L’événement Matchroom Boxing USA au MGM National Harbor à Oxon Hill, Maryland le 17 avril a été annulé. Cela est dû à l’épidémie de COVID-19.

Matchroom Boxing USA explore d’autres options autour de l’organisation de l’événement. Cela comprend une date reportée. Les fans doivent visiter leur point de vente pour les remboursements de billets.

📷 Ed Mulholland

Jamal James vs Thomas Dulorme – Sans date

Les événements de Premier Boxing Champions prévus pour mars et avril ont été annulés et seront reportés à une date ultérieure – PBC

Naoya Inoue vs Johnriel Casimero – Sans date

En raison de la pandémie de COVID-19, Top Rank a reporté tous les événements prévus pour mars et avril. Nous suivons la situation de près. Nous reprogrammerons les émissions dès que cela sera sûr et raisonnable. – Faire une blague

Josh Taylor vs Apinun Khongsong – Sans date

Le retour au pays du champion du monde Josh Taylor, prévu le 2 mai au SSE Hydro de Glasgow n’aura plus lieu à cette date.

Les remboursements sont disponibles à partir du point de vente.

Nous (Top Rank) travaillons actuellement avec SSE Hydro pour identifier certainement une autre date appropriée pour reprogrammer l’événement pour les fans écossais. – Frank Warren

Canelo vs Billy Joe Saunders – Sans date

Pas encore officiellement annoncé

PROGRAMMÉ

Dillian Whyte vs Alexander Povetkin – prévu pour le 2 mai

Lee Selby vs George Kambosos Jr. – Prévu pour le 9 mai

Jose Ramirez vs Viktor Postol – prévu pour le 9 mai

Claressa Shields vs Marie Dicaire – prévue le 9 mai

Nordine Ouabaali vs Nonito Donaire – Prévu pour le 16 mai

Oleksandr Usyk vs Derek Chisora ​​- prévu pour le 23 mai

Jamel Herring vs Carl Frampton – prévu pour le 13 juin

Anthony Joshua vs Kubrat Pulev – prévu pour le 20 juin

Tyson Fury vs Deontay Wilder III – prévu pour l’été 2020

En ce moment, il est beaucoup trop tôt pour dire si les événements de mai, juin ou juillet se poursuivront malgré les changements. Le coronavirus est une situation en cours.