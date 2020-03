Comment booster naturellement votre système immunitaire et rester dans le ring

Par Bryanna Fissori

Malgré le fait qu’il existe une hystérie généralisée qui fait le tour du monde, il existe de nombreuses bonnes raisons de maintenir votre programme d’entraînement cohérent. Cela est vrai que vous vous entraîniez pour concourir, vous mettre en forme ou simplement devenir plus difficile à tuer. Avec la saison de la grippe et le nouveau coronavirus (COVID19) qui font des ravages sur de nombreux horaires de gym, il est important de renforcer votre système immunitaire afin de continuer à avancer. Voici quelques conseils sur les meilleures façons de rester en bonne santé.

Obtenez un sommeil optimal

Le Center for Disease Control and Prevention (CDC) recommande au moins sept heures de sommeil pour maintenir la santé et être en mesure de fonctionner de manière optimale. Le sommeil stimule le système immunitaire en reconstituant les protéines et les cellules essentielles pour lutter contre les maladies. Ne compromettez pas votre système immunitaire simplement parce que vous voulez rester vigilant pendant toute la saison de cette émission sur Netflix. Voici quelques façons de favoriser le sommeil, naturellement.

Créez et respectez une routine de sommeil pour vous tenir responsable lorsque vous vous réveillez et lorsque vous éteignez les lumières.

Évitez la caféine l’après-midi. Le café ou la pré-séance d’entraînement peuvent être nécessaires pour vous faire bouger, mais ils vous permettront d’avancer jusqu’aux petites heures de la nuit.

Utilisez CBD pour dormir. Le CBD fonctionne avec le système endocannabinoïde naturel de l’organisme pour rétablir l’équilibre. Il est non psychoactif et non addictif, contrairement à de nombreux somnifères.

Éteignez l’électronique. Les téléphones portables, téléviseurs, ordinateurs et autres appareils électroniques peuvent avoir des effets stimulants.

Continuez à travailler

Même si de nombreux gymnases ferment temporairement pour empêcher la propagation des maladies, il y a encore beaucoup à faire. Prenez la responsabilité de mettre en place votre propre programme de formation et de le réaliser. Ce n’est pas parce que vous n’interagissez pas avec d’autres athlètes que vous devez devenir paresseux. L’entraînement peut aider à réduire le cortisol, à favoriser le sommeil et à maintenir le système immunitaire au point.

Shadowbox. Il ne faut pas beaucoup d’espace pour créer une zone d’ombre. Déplacez le canapé si nécessaire.

Utilisez le poids corporel pour le conditionnement. Push-ups, sit-ups, burpees, jumping jack, fentes et autres.

Si vous avez un entraîneur spécifique avec lequel vous travaillez, demandez des exercices de jeu de jambes qui vous permettront de faire le confort de votre propre maison, du parc local ou peut-être de votre entrée en fonction de votre situation de vie.

Arrêtez de stresser

Le stress peut avoir un effet important sur le système immunitaire et tous les autres systèmes du corps. Plus vous paniquez à propos de la menace potentielle de maladie, plus vous avez de chances de vous «inquiéter, malade». Stressant et inquiétant, l’augmentation des niveaux de cortosol et des niveaux élevés de cortisol ont un impact négatif sur le système immunitaire.

Gardez un état d’esprit positif. Parfois, c’est plus facile à dire qu’à faire. Essayez de faire une liste de toutes les choses dont vous êtes reconnaissant.

Éteignez les nouvelles. Il n’y a vraiment que la même chose que vous pouvez supporter et les médias peuvent rendre les choses très sombres. Vous avez déjà une idée générale de ce qui se passe. Avez-vous besoin de l’entendre à répétition?

Essayez le CBD pour le stress. Les récepteurs endocannabinoïdes dans le corps ont un système de communication rétrograde, ce qui signifie qu’ils peuvent se parler pour calmer l’esprit, naturellement.

Obtenez un peu de soleil. J’espère que vous n’êtes pas en verrouillage de quarantaine complet, mais même si vous l’êtes, assurez-vous d’avoir accès à une fenêtre et à une vue sur l’extérieur. Si vous pouvez sortir, faites-le.

Ne sous-estimez pas le pouvoir de stimuler votre système immunitaire

Même avec tant de questions avec COVID19, il est important de prendre soin de vous. Ce n’est pas égoïste. Prendre soin de vous signifie que vous n’aurez peut-être pas besoin d’un médecin ou de quelqu’un d’autre pour prendre soin de vous. Et c’est bon pour tout le monde. Oh, et lavez-vous les mains!

