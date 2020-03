Comment Juan Manuel Marquez a mis Manny Pacquiao au lit

Nouvelles de boxe du monde 16/03/2020

📷 Chris Farina

Un fan effronté de Juan Manuel Marquez a simulé une photo de la nuit la plus célèbre de la superstar mexicaine contre Manny Pacquiao.

‘JMM’ a éteint les lumières de Pacquiao au sixième tour d’une bataille classique de 2012 au MGM Grand de Las Vegas. La victoire était une justification de carrière pour Marquez, qui pensait qu’il ne méritait pas de perdre contre Pacquiao deux fois auparavant.

Leur première bataille s’est également terminée par un match nul controversé, laissant Marquez se demander ce qu’il devait faire pour obtenir une victoire contre le «Pacman».

Eh bien, il a certainement obtenu sa réponse définitivement au Nevada. Une bataille à bascule pendant cinq rounds a été suivie du «coup de poing entendu dans le monde entier».

Pacquiao était complètement dehors et face cachée sur la toile alors que Marquez célébrait sa justification et sa vengeance.

Immédiatement, la perte de Pacquiao s’est transformée en une série de mèmes et de GIF, le dernier d’une longue lignée de rires sur les réseaux sociaux venant aux dépens des Philippins.

Dans l’image, Marquez se fait passer pour un vendeur de lits et de matelas. Pacquiao adopte sa célèbre pose de toile sur l’un des lits.

Sous la bannière «Sweet Dreams», Marquez propose des «Conseils d’experts» sur les matelas et les chambres. Il est sûr de dire que les fans de Pacquiao n’en ont pas vu le côté amusant.

Des années après ce qui a depuis été décrit comme sa meilleure victoire malgré une carrière de quatre poids au Temple de la renommée, «Dinamita» a résisté à toutes les offres pour un cinquième combat.

REJETÉ

Pacquiao aurait offert à Marquez une somme à neuf chiffres pour le rencontrer à nouveau sur Pay-Per-View à plus d’une occasion depuis le combat IV.

Marquez a manifestement refusé de risquer sa victoire vengée.

«Il y avait une offre pour un cinquième combat contre Pacquiao aux Philippines pour 100 millions de dollars. J’ai refusé pour garder mon honneur. Gardez la gloire du quatrième combat de 2012 », a déclaré Marquez à ESPN Deportes en 2016.