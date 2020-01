Comment la boxe peut passer de 17 à 15 divisions, ramener Super Heavyweight

Nouvelles de boxe du monde 28/01/2020

Les discussions ont été variées au fil des ans concernant le débat séculaire de trop de ceintures de titre mondial en boxe. On ne dit pas grand-chose sur les poids de boxe actuels.

Par conséquent, WBN a décidé d’exprimer comment le sport peut facilement passer de dix-sept à quinze classes divisionnaires avec un minimum d’agitation.

Premièrement, il existe un groupe de poids inférieurs. Sept au total de 105 à 126 livres.

Ils sont de poids minimum (105 livres), de poids léger (108), de poids mouche (112), de poids super-mouche (115), de poids coq (118), de poids super-coq (122) et de poids plume (126).

Quelque chose qui pourrait être fait pour lutter contre cela, tout en retirant dix ceintures de titre de la circulation dans le processus, serait d’en supprimer deux complètement et d’en modifier trois autres.

Commençons par un poids minimum et laissons cette classification inchangée. Enlevez le poids léger pour éliminer l’un des sauts de trois livres. Dans l’ensemble, il ne semble pas indispensable de conserver ces fluctuations de trois livres.

Deuxièmement, fixez une nouvelle limite de poids à la mouche de 110 livres. C’est avant de retirer la catégorie des 112 livres. Cela signifie que le poids léger et le poids super léger disparaissent.

Laissez tomber le poids coq de 118 livres à 115 livres. Ce seraient alors les trois nouvelles limites inférieures.

Un nouvel objectif de poids super-coq et de poids plume de 120 et 125, juste une différence d’une livre pour ce dernier, compléterait tout bien.

Par exemple, les nouveaux poids indiqueraient un poids minimum (105 livres), un poids mouche (110), un poids coq (115), un poids super-coq (120) et un poids plume (125).

Deux divisions disparaîtraient. Avec le temps, les boxeurs s’habitueraient à respecter ces stipulations.

Pendant trop longtemps, dix-sept divisions ont donné à certains boxeurs la possibilité de devenir champions du monde en trois poids sans avoir à changer leur régime ou à trop s’entraîner.

Cela ne peut pas être correct pour aller de l’avant.

Il est vrai que Naoya Inoue et Manny Pacquiao auraient perdu certaines de leurs distinctions si ces nouveaux poids avaient été utilisés dès le départ. Mais permettre aux boxeurs de progresser de seulement trois livres pour gagner des titres semble ridicule dans le climat actuel.

En plus de cela, si vous aviez toujours la passion d’aller encore plus loin pour améliorer le climat actuel, on pourrait vous conseiller d’aller jusqu’au sommet.

Il y aurait toujours ces quinze divisions de poids, bien que cela puisse s’avérer beaucoup plus sûr pour les combattants.

Déplacer seulement cinq livres entre les limites, au lieu de sept et huit jusqu’à des poids lourds légers, peut être utile.

De toute évidence, lorsque vous êtes trop léger, il doit y avoir une sorte de saut. Cette fois, seulement vingt livres seraient nécessaires pour le cruiserweight, plutôt que vingt-cinq.

C’est là que ça commence à devenir un peu difficile. Fixer une limite de 190 pour les cruiserweight pourrait voir la nécessité pour les poids lourds d’être plafonnés à environ 240-250 livres.

De cette façon, une division super-lourde serait pour ceux qui font campagne à 250 plus. Si tel était le cas, repousser les poids moyens à 160 et supprimer complètement les super-moyens ramènerait ces quinze divisions en ligne.

Voici comment cela pourrait fonctionner:

NOUVEAUX POIDS DE BOXE POSSIBLES:

Poids minimum – 105 livres

Poids mouche – 110 livres

Super poids mouche – 115

Poids coq – 120

Super poids coq – 125

Super poids plume – 130

Léger – 135

Super léger – 140

Poids welter – 145

Super welterweight – 150

Poids moyen – 160

Poids léger – 170

Cruiserweight – 190

Poids lourd – 240

Super lourd – 240 plus