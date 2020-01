Comment Lamar Jackson et les Ravens sont devenus le centre de l’univers de la NFL

«Quelque part dans le monde est l’homme le plus invincible.» —Cormac McCarthy, No Country for Old Men

Quand quelque chose d’incroyable s’est produit, Wells Dusenbury a d’abord vérifié la bande pour s’assurer qu’il l’avait bien. Il n’avait besoin que de trois temps forts du match de football du printemps au lycée, mais il a continué à rouler et en a obtenu un quatrième, meilleur que les trois autres, et peut-être mieux que tout ce qu’il n’avait jamais vu. Il poussa un soupir de soulagement car il était là sur son appareil photo: un clip d’un lycéen de Boynton Beach nommé Lamar Jackson surpassant un défenseur de la Village Academy, s’arrêtant au milieu du sprint et arrachant un autre défenseur qui tomba hors des limites, puis entra dans la zone d’extrémité.

Dusenbury a regardé le clip à plusieurs reprises pour s’assurer qu’il s’est bien passé. Une fois qu’il a maîtrisé ce qu’il a capturé, il a ri. Il a envoyé le clip à la station de télévision pour laquelle il travaillait dans le comté de Palm Beach, en Floride. Comme l’a souligné Dusenbury, c’était en 2014, le sommet de la popularité de Vine, une application vidéo aujourd’hui disparue, et le début de la vidéo sur Twitter. Jackson a également parfaitement chronométré sa course à cet égard. Sa pièce est devenue virale ce week-end, bien avant que quiconque ne sache qui il était, et a recueilli des millions de vues. C’était le premier exemple de Jackson étant à l’heure – profitant de l’époque où il était et faisant plier l’époque à sa volonté. Ce ne serait pas le dernier.

De l’autre côté du terrain, l’entraîneur de la Village Academy Don Hanna, qui a vu deux de ses défenseurs converger vers Jackson. Hanna a attendu que Jackson soit poussé hors des limites, puis l’a vu «s’arrêter un centime» et entrer dans la zone des buts. Ses assistants l’ont regardé et lui ont demandé ce qui s’était passé. Personne ne pouvait vraiment le dire. Quelques mois plus tard, l’équipe de Hanna a de nouveau affronté Jackson dans un match de saison régulière. «Nous nous sentons plus confiants de pouvoir le contenir, pas de l’arrêter, mais de le ralentir et de le contenir. Nous avions un film sur lui. Nous nous sentions mieux. Ensuite, nous faisons un très bon travail pour le ralentir et il commence à utiliser le bras. Il nous bat en l’air », m’a dit Hanna. “Je dis:” Je ne peux pas croire cela. “” Hanna était dévastée. «J’ai commencé à me demander:« Que faisons-nous en tant qu’entraîneurs? »Je me suis regardé dans le miroir. “Y a-t-il quelque chose que je ne fais pas pour mettre mes enfants en position de réussir?” “Le sentiment est resté avec Hanna pendant longtemps. Jackson lui avait fait remettre en question son propre coaching.

“Avance rapide deux ans plus tard et je regarde Florida State et Louisville. Je ne peux pas croire ce qu’il fait contre l’une des meilleures équipes du football universitaire. Je me sens beaucoup mieux », a déclaré Hanna. “Avance rapide encore deux ans, il est dans la NFL, et personne ne peut l’attaquer, et j’ai dit:” Je ne peux pas y croire. “Avance rapide jusqu’à cette année, et je me dis:” Hé, peut-être que je devrait aller entraîneur dans la NFL. J’ai tout aussi bien réussi à l’arrêter. »

Voici le problème auquel sont confrontés les défenses de la NFL: Lamar Jackson franchit la ligne de mêlée à 13,7 miles par heure, de loin la vitesse la plus rapide de la ligue. Il est également le troisième passeur le plus efficace. Le mélange de ces deux choses n’est pas normal. C’est la raison pour laquelle il est le MVP présomptif et la raison pour laquelle les Ravens sont la tête de série de l’AFC. Ils affronteront les Titans du Tennessee lors de leur premier match éliminatoire samedi.

C’est la saison de Lamar Jackson. C’est l’année où lui et son infraction ont repoussé les limites de ce qui était possible sur un terrain de football. Les Ravens ont battu le record du plus grand nombre de verges au sol de l’histoire avec 206 verges par match, battant les New England Patriots de 1978. Jackson a battu le record du plus grand nombre de verges au sol en une saison par un quart avec 1 206. Jackson lance également des fléchettes partout sur le terrain, et les Ravens sont la seule équipe de la ligue à marquer sur plus de la moitié de leurs possessions. C’est une équipe résolument moderne qui prend des morceaux de chaque époque du football pour créer l’une des équipes de saison régulière les plus intéressantes de l’histoire du sport. L’organisation est allée à l’encontre des tendances établies et a dominé. C’est l’un des meilleurs emplois de team building de la décennie. Ce faisant, il a peut-être créé une nouvelle ère.

L’expérience au lycée revient souvent dans les conversations avec les coéquipiers de Jackson. C’est la seule analogie que la plupart d’entre eux ont pour ce que le quart-arrière de deuxième année, qui aura 23 ans mardi, fait aux défenses. “Il donne l’impression que les joueurs de la NFL jouent au lycée”, a déclaré le joueur de centre des Ravens Mark Andrews. “La réaction classique est que les joueurs lèvent la main et disent:” Que suis-je censé faire? “Et regardent leurs entraîneurs.”

L’espace est l’élément vital du football moderne et Jackson comprend comment l’exploiter mieux que quiconque. Les défenses sont devenues plus rapides et plus athlétiques, et Jackson les utilise contre elles. Il comprend comment utiliser sa propre vitesse et peut utiliser son agilité pour vaincre les défenseurs. Les défenseurs disent que si vous venez à Jackson trop rapidement, vous serez gêné. Si vous venez trop lentement, vous ne vous rapprocherez jamais de lui. «Il comprend très bien les angles. Il comprend très bien ses propres capacités. Il comprend exactement à quelle vitesse il est. Il peut s’arrêter. Il comprend que si vous arrivez trop vite, il n’y a aucun moyen de l’arrêter », m’a dit Jerome Baker, un secondeur des Dolphins. “Si vous venez fumer chaud, il comprend exactement comment faire la coupe pour vous assurer que vous ne pouvez pas l’arrêter.” J’ai demandé à Baker comment arrêter Jackson. Il a ri et a mentionné une poignée de choses que les défenses pouvaient faire pour essayer de le ralentir, mais rien qu’un individu ne pouvait faire. “Si vous pensez que vous pouvez le faire par vous-même, c’est alors qu’il obtient 250 mètres dans un match”, a déclaré Baker. Tout le monde est rapide maintenant – Jackson le sait, et il est plus rapide et plus intelligent que pratiquement tout le monde.

Les Ravens, bien sûr, ont vu cela arriver, c’est pourquoi ils l’ont emmené au premier tour du repêchage de 2018, l’ont placé derrière une meilleure ligne offensive de la ligue, et ont construit un schéma qui allie puissance et vitesse mieux que tout dans la mémoire récente . Les Ravens 2019 changeront incontestablement le football, de sorte que chaque grande équipe laisse une marque dans le sport. L’impact de Jackson sur la ligue dépendra de la capacité des autres équipes à comprendre ce qui rend cette équipe des Ravens spéciale. Une chose est claire: l’expérience Jackson n’est pas reproductible. Si vous êtes une équipe de la NFL à la recherche du prochain Jackson, vous échouerez. “C’est dur. C’est un joueur générationnel. Je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un d’autre comme lui », a déclaré Nick Boyle. “Il peut y avoir des gens qui lui ressemblent un peu, mais ça ne peut pas être exactement comme lui. Il est tout simplement trop talentueux. ”

Au lieu de cela, les leçons que les équipes apprendront des Ravens seront plus abstraites. Ils porteront sur la créativité. Pour éviter les chevilles carrées et les trous ronds. A propos de prendre un joueur spécial et de le rendre plus spécial au lieu du mode NFL par défaut, qui semble prendre un joueur spécial et le rendre plus proche de la norme NFL. “La leçon que l’on peut tirer de Lamar est qu’il n’est pas nécessaire d’essayer de changer les matchs des quarts lors de leur entrée dans la ligue”, a déclaré le remplaçant des Ravens, Robert Griffin III. «Parce que tout système auquel vous croyez peut fonctionner. Vous avez juste à y adhérer. Ça ne peut pas être une chose à temps partiel. »Griffin m’a dit que l’offensive, conçue par le coordinateur Greg Roman sous l’entraîneur-chef John Harbaugh, prospère parce qu’elle oblige les défenses à trop réfléchir: les Ravens utilisent le mouvement de présélection plus que toute autre équipe. Ils confondent les défenseurs dans le champ arrière avec des contrefaçons et des transferts, puis ils «luttent pour ne pas dépasser» Jackson. Ou bien sûr, Jackson cloue juste un laissez-passer.

“Je pense que nous changeons totalement le jeu”, a déclaré le quart-arrière Hayden Hurst. «Pour les éclaireurs, Lamar n’est pas votre quart-arrière prototypique, mais il change totalement la NFL et va être le MVP. Il va changer la façon dont les quarterbacks sont évalués. Pour moi, ce que les Ravens ont fait pour constituer cette équipe est assez incroyable. »

Les Ravens n’ont rien inventé: Jackson n’est pas le premier quart-arrière rapide et les Ravens ne sont pas la première équipe à construire autour du jeu de course à l’ère moderne. La différence cependant, c’est qu’ils sont les meilleurs. Ils adoptent l’analyse et sont agressifs en quatrième position, bien qu’ils ne soient pas les premiers à faire l’une de ces choses non plus. Ils ne sont pas les premiers à faire quoi que ce soit. Ils sont, pour être scientifiques, vraiment très intelligents et vraiment bons.

«Les équipes ont des secondeurs rapides et dépassent les rushers. Les équipes ont d’anciens coins en sécurité qui peuvent courir et couvrir parce que c’est ce que la ligue est devenue, une ligue qui passe », a déclaré Griffin. “Donc, à chaque fois qu’une équipe en cours d’exécution se présente, les équipes ont tendance à avoir du mal car elles ne sont pas conçues pour l’arrêter. Il y a 20 ans, les secondeurs étaient des gars de 260 livres qui frappaient au milieu. Maintenant, vous avez des secondeurs de 220 livres exécutant un 4.4 40. ”

Griffin sourit en commençant à parler d’un célèbre clip de Marshawn Lynch de 60 minutes. «Cette équipe me rappelle ce clip de Marshawn Lynch. “Il a dit:” Je vais traverser une [motherf——s] visage », a déclaré Griffin (il a fait une pause au lieu d’utiliser le mot malédiction réel). “Encore et encore et encore. Et encore et encore. Je pense que c’est un peu là où nous en sommes. Nous essayons simplement d’imposer notre volonté encore et encore et encore. Et nous pouvons étendre le ballon et le lancer. »

L’éclat de Jackson peut apparaître à tout moment, et ses coéquipiers ont un travail assez important à faire sur chaque blocage de jeu pour lui. Ils n’ont généralement pas la chance de voir ses pièces les plus célèbres; au lieu de cela, ils doivent échanger des histoires en marge sur ce qui s’est exactement passé sur le terrain.

“Dès qu’il sortira de sa poche, il va probablement faire rater le premier gars donc je dois aller chercher le deuxième. Parfois, j’arrive à le voir, mais en général, j’essaie de jeter un bloc supplémentaire », a déclaré le large récepteur Willie Snead. “Celui de Cincinnati, je ne savais même pas qu’il avait frappé le gars avec le mouvement de rotation. J’arrive sur la touche et tout le monde en parle et je découvre qu’il a frappé mon pote avec le mouvement de rotation. Dang. Bro est l’élite », a déclaré Snead. Le jeu le plus impressionnant que Snead ait vu en direct était le juke de Jackson contre San Francisco. “Il lui a donné les jambes mortes”, a déclaré Snead. “Je pense,” Mec, je fais des flashbacks au lycée. “”

La première fois que ses coéquipiers voient toute l’étendue des dégâts infligés à la défense par Jackson, c’est après le match sur les réseaux sociaux ou, au plus tard, lors des réunions d’équipe. “Les Bengals, je l’ai vu en quelque sorte”, a déclaré Andrews, se référant à la semaine 10 de la course 10 de TD de Jackson. “Mais ce n’est que lorsque je l’ai vu sur Twitter juste après le match que je me suis dit: ‘Mec, il vraiment fait ça. “” Il est juste fou. “

Ce retard conduit à des séances de cinéma bruyantes: “Les gars ont le plaisir de surprendre ces pièces dans la salle de réunion”, a déclaré le maréchal Yanda. Bien sûr, c’est une bonne chose que les coéquipiers de Jackson soient autrement engagés. L’arrière Patrick Ricard ne tarit pas d’éloges sur la capacité de blocage des receveurs larges, et Mark Ingram m’a dit que les bouts serrés sont les «héros» pour finir les adversaires sur le terrain sur des blocs. “Il y a 11 personnes – des bouts serrés, des receveurs, Patrick Ricard, une ligne offensive”, a déclaré Ingram. “Vous ne pouvez pas faire de longues courses sans 11 personnes.”

La capacité de Jackson à effectuer une grosse course sur n’importe quel jeu peut surprendre même ses coéquipiers. “Lors de l’une des courses de Seattle, j’étais sur leur touche, et il avait cassé la poche et je le voyais courir à toute vitesse vers moi et c’était une sorte de moment” Oh, merde “”, a déclaré le fin rapproché Hayden Hurst. “Je me suis retourné et j’ai dit:” Je suppose que je ferais mieux de commencer à bloquer “, alors j’ai bloqué un gars, je l’ai déséquilibré un peu, et Lamar est passé devant moi comme à 30 ou 40 mètres. Il est capable de casser la poche et vous devez garder la tête sur un pivot car cela arrive quand vous vous y attendez le moins. ”

Les coéquipiers doivent utiliser des indices contextuels pour comprendre ce que merveilleuse chose Jackson a fait. “Si je cours à droite et que tout à coup mon gars s’arrête, je sais qu’il a couru à gauche”, a déclaré Ricard. «Parfois, vous entendez la foule éclater, ce qui signifie probablement un tacle cassé. Dans le match de Buffalo, je ne savais pas qu’il avait éliminé le secondeur, 58 ans, jusqu’à ce que nous montions dans le bus et que vous le voyiez et que vous disiez: «Wow, il a fait ça?» Vous devez le gazer. Nous passons tous un bon moment. »

Ce qui rend les Ravens profondément injustes vis-à-vis des défenses adverses, c’est que leur blocage crée tellement d’espace pour un joueur qui peut faire de grandes courses sans, car il crée tellement d’espace par lui-même. “Vous lui donnez une cour et il en fait 50”, a déclaré Hurst. Cette capacité à créer quelque chose à partir de rien est peut-être la caractéristique déterminante de la saison des Ravens. Griffin me dit que les pieds de Jackson sont «toujours sous lui», ce qui lui permet d’avoir le plein contrôle de ses angles. “Sa capacité à démarrer et à s’arrêter est différente de tout ce que quiconque a jamais vu”, a déclaré Hurst. “Un bon exemple de cela est le match de San Francisco.” Il est important de noter ici que les coéquipiers de Jackson identifieront souvent ses pièces mémorables par la ville contre laquelle il s’est battu, ce qui est toute l’information nécessaire. Vous entendrez Buffalo, Cincinnati, San Francisco et vous savez de quelle pièce il s’agit. “Il a presque agi comme s’il n’avait pas vu le gars”, a déclaré Hurst à propos du jeu des Niners. “Il semblait qu’il allait courir en avant, le gars est entré et a plongé, Lamar met son pied dans le sol, et le gars va rouler et dégringoler.”

Tout cela ravit ses coéquipiers. Jackson semble voter à 100% dans les vestiaires, ce qui est plus rare que vous ne le pensez dans la NFL. Le monteur de lignes Orlando Brown Jr., en discutant de la gentillesse d’une personne Jackson, mentionne le cadeau de Noël de Jackson à sa ligne offensive: les montres Rolex. “C’est un gros problème. Certes, c’est un choix de première ronde, mais personne n’est aussi riche », a déclaré Brown. “C’est sacrément près d’une maison entière.”

Je demande à Brown ce qu’il a vu de près. Il a dit qu’il avait vu Cincinnati parce que la chance l’aurait fait, il a simplement fait face de cette façon pendant le jeu. «Je finis par bloquer mon gars pendant quelques secondes. Je ne peux pas faire grand chose, je ne suis pas un gars rapide, donc je ne vais pas courir avec lui », a déclaré Brown. “Mais sur beaucoup de ses runs, je n’ai pas le plaisir de le voir faire beaucoup de choses.”

“Les longs matchs ôtent la vie à une défense”, a déclaré Brown. «Lamar fait un excellent travail, chaque série, chaque match – les poignardant lentement jusqu’à ce qu’ils saignent. Pendant trois quarts puis au moment où le quatrième quart arrive, il semble qu’il est hors jeu [resting]. ”

Il y a un autre défi pour quiconque essaie de tirer une leçon des Ravens cette année autre que la façon dont ils utilisent leur talent générationnel au quart-arrière: la plupart des choses qu’ils font sont évidentes. Les équipes veulent de bonnes lignes offensives. Ils veulent des élargissements rapides. Ils veulent un bon blocage en aval des extrémités serrées. Les Ravens, cependant, l’ont fait mieux que presque tout le monde.

Il y a quelque chose de si urgent dans la façon dont les Ravens jouent. Si vous voulez expliquer rapidement ce qu’est un bon football, les Ravens de Lamar Jackson sont sur une liste restreinte avec les chefs de Patrick Mahomes comme bons candidats. La domination des Corbeaux est si évidente qu’elle masque leurs forces offensives plus nuancées. “Je pense que cette infraction,” Paul Alexander, un entraîneur de longue date de la NFL offensive m’a dit, “est durable.”

Alexander, qui a passé 2018 en tant qu’entraîneur de ligne offensive des Cowboys après plus de deux décennies en tant qu’entraîneur de ligne des Bengals, a tenté de découvrir le secret du plan des Ravens. «J’avais un cahier avec toutes ces différentes pièces qu’ils ont diffusées. Ensuite, quand je l’ai synthétisé, j’ai réalisé que c’était le même jeu de différentes formations. Ils dirigent ces jeux, de tous les types de configuration, de formation et de tout type de mouvement de quart de travail – ils mènent la ligue en mouvement avec plus de 700, et la moyenne de la ligue est d’environ 330. Cela m’a dérouté. Il m’a fallu presque toute l’année pour comprendre que c’était la même chose… Je ne pense pas que les défenseurs se soient mis d’accord avec ça. Ils voient toujours toutes ces pièces différentes. »La pièce est ce qu’Alexandre appelle une« lecture d’espace »- elle utilise un schéma de blocage différent de la zone lue et elle ressemble, en une seule itération, à ceci:

GAP READS … #Ravens exécute le jeu #Pats avec QB “lecture” joue. 10 des 12 premiers runs du 1er Q avaient un élément de lecture. #Ravens a choisi les jeux GAP READ plutôt que les jeux ZONE READ. Suivez ce fil pendant que je vous explique la raison pour laquelle les Corbeaux ont choisi ces schémas de PLAN DE JEU pic.twitter.com/mMB4W10rXz

– Paul Alexander (@CoachPaulAlex) 4 novembre 2019

Alexander a déclaré qu’il avait récemment organisé un match dans lequel les Ravens ont exécuté cette lecture 18 fois. “Exécuter le même concept 18 fois dans la NFL, cela ne se produit pas très souvent”, a-t-il déclaré, citant les équipes des Broncos de Mike Shanahan, qui s’appuyaient fortement sur leur concept de zone large, à titre d’exemple rare. Alexander pense que l’étiquette «infraction collégiale» est exagérée avec Baltimore si vous utilisez la définition commune de la NFL des programmes collégiaux: propagation de fusil de chasse, RPO et lecture de zone. Les Ravens, a-t-il dit, mènent la ligue en play-action; il cite les chiffres de Pro Football Focus qui placent Baltimore près du bas dans les options de run-pass appelées. Il a dit qu’il pensait que la majeure partie de l’influence du collège dans l’infraction des Corbeaux pouvait être attribuée à l’infraction au Nevada au pistolet que Greg Roman avait empruntée tout au long de sa carrière.

Alexander a expliqué que les défenses ne sont pas équipées pour gérer ce type d’infraction. Les équipes ne veulent pas mener la défense d’homme à homme, a-t-il dit, car cela nécessite que les coins tournent le dos à l’infraction, qui est une condamnation à mort contre Jackson. Au lieu de cela, ils ont tendance à empiler la boîte avec huit défenseurs près de la ligne de mêlée, qui, selon Alexander, est facilement gérée par les plans de blocage supérieurs de Baltimore. Cela ne laisse qu’une seule sécurité pour se prémunir contre les explosions. “Et ils mènent clairement la ligue dans des descentes explosives”, a-t-il déclaré. «La théorie de la défense joue actuellement entre les mains des Ravens de Baltimore. Ils créent du mouvement, de la puissance et de la poussée, puis ils combinent cela avec la puissance et la force avec une vitesse et une rapidité exceptionnelles avec le quart-arrière. C’est un problème. C’est un très gros problème. ”

Alexander, comme la plupart des gens avec qui j’ai parlé, pense qu’il y a d’énormes leçons à tirer du succès des Ravens. Une équipe pourrait utiliser la marque des batailles offensives des Ravens – il y a suffisamment de joueurs venant des rangs des collèges et des lycées avec des traits similaires à Jackson, même s’ils ne possèdent pas la même vitesse. Cependant, souligne Alexander, vous avez besoin d’une ligne offensive grande et puissante au lieu d’une ligne amincie et rapide. Rick Venturi, un coordinateur défensif de longue date de la NFL, a passé du temps avec Jon Gruden à Tampa dans les mois qui ont suivi le renvoi de Gruden par les Bucs et avant de rejoindre Monday Night Football. Les deux ont regardé le film et tracé l’avenir du quart-arrière mobile. Venturi savait que ce jour viendrait. Il pense également que la tendance se poursuivra. “Quand vous avez vu que c’était si radicalement différent, vous vous rendez compte qu’il allait évoluer”, a déclaré Venturi. “Dans la NFL, nous n’avons jamais, jamais représenté le quart-arrière [in run defense] sauf peut-être une bousculade ou un bootleg. Jackson est le 12e homme. S’il joue un jeu à l’intérieur, vous devez toujours défendre le bord, et vous n’avez pas seulement à défendre le bord, vous devez avoir un homme et demi là-bas parce que s’il vous obtient en tête-à-tête, vous ne peut pas l’arrêter. ”

Jackson, essentiellement, présente un problème mathématique. Les défenses ont construit des plans basés sur le quart-arrière qui passe le ballon, mais il est une menace de faire quoi que ce soit. Et vous avez besoin de plusieurs joueurs pour l’attaquer. “Quand vous verrez comment ils étirent la défense, vous allez retirer de plus en plus de gars comme ça de l’université”, a déclaré Venturi. «Mais il faut être prudent avec ça. Je ne sais pas combien de gars lui ressemblent vraiment. Lamar Jackson est un talent unique. »