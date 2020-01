Comment l’arrivée de Sion façonnera la seconde moitié des pélicans et de la NBA

Vous souvenez-vous quand Rudy Gobert a défié Zion Williamson et perdu? C’est arrivé pendant la pré-saison, donc personne ne vous en voudrait si vous ne le faites pas. Mais c’est réel, et je ne peux pas l’oublier.

Gobert est le double joueur défensif de l’année en titre, un protecteur de jante dominant qui fait que les adversaires tirent beaucoup plus mal dans la peinture. Mais Zion n’avait pas peur: il a ramassé le ballon, a sauté, a rencontré Gobert en l’air et a marqué. Ce n’est qu’une pièce, mais elle symbolise la carrière de Williamson à ce jour. Il a réalisé 79% de ses tirs à la jante en tant que recrue de Duke et 77% sur ces mêmes tirs en pré-saison, beaucoup d’entre eux étant des opportunités qu’il a créées hors du dribble. Le seau contre Gobert est le plus mémorable de sa pré-saison – où il a récolté en moyenne 30,8 points sur 71% de tirs par 36 minutes – car il montre comment le jeu de Zion pourrait se traduire par une action significative de la NBA.

De vrais jeux arrivent enfin bientôt pour Zion. Alors que sa date exacte de retour de la chirurgie pour réparer un ménisque latéral déchiré dans son genou droit reste à déterminer, Mitch Lawrence de Sirius XM a annoncé lundi que son retour pourrait venir contre le Jazz jeudi. Zion a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’il était prêt; Des sources de la ligue m’ont dit que ce n’est plus qu’une question de moment où les pélicans donnent le feu vert. Les pélicans ont été prudents et patients avec leur précieux no. 1 choix, repoussant leur calendrier d’origine d’un retour six à huit semaines après la chirurgie fin octobre. Le chef des opérations de basket-ball des pélicans, l’honcho David Griffin, a déclaré récemment que l’opération elle-même n’était pas grave, mais que l’équipe avait adopté une «approche holistique» pour changer la mécanique de la démarche de Zion, ce qui, selon l’équipe, a causé le problème d’origine. “J’ai entendu le récit qu’il ne devrait pas jouer du tout, mais ce serait absurde d’où il est”, a ajouté Griffin. “Il a travaillé si dur parce qu’il a l’intention de jouer au basket et il veut diriger ses gars. Il va être un alpha en tant que présence vocale; vous ne pouvez pas être comme ça quand vous ne jouez pas au basket. “

Zion pourrait diriger une équipe en séries éliminatoires. Malgré leur fiche de 15-26, les séries éliminatoires sont à la portée des Pélicans, qui traînent les Grizzlies pour la huitième place dans l’Ouest en seulement quatre matchs. Les Pélicans ont remporté huit de leurs 12 derniers matchs, largement alimentés par le retour du centre Derrick Favors, qui a stabilisé leur défense, et l’émergence continue de Brandon Ingram et Lonzo Ball. S’il n’y avait pas eu la récente séquence chaude, la fumée autour de Jrue Holiday plus tôt cette saison aurait pu se transformer en feu, et les Pélicans pourraient chercher un métier au lieu d’attendre son retour d’une blessure au coude. Si Zion devient le joueur qu’il a montré qu’il peut être, les Pélicans pourraient courir sérieusement. Tous sauf un de leurs 15 derniers matchs seront contre une équipe avec un record perdant, dont huit sont des équipes avec un classement net des 10 derniers.

Est-ce que Zion est déjà assez grand pour faire passer la Nouvelle-Orléans en séries éliminatoires? Beaucoup de choses devraient se casser, mais tout avec Zion devrait se mettre en place. Les Pélicans sont une équipe de transition puissante qui est agréable à regarder, mais ils ont bafouillé sur le demi-terrain, se classant 20e en termes d’efficacité de score sur le demi-terrain, selon Synergy Sports. Si l’on en croit la production universitaire et pré-saison de Zion, alors les Pélicans sont sur le point de recevoir un joueur qui marque à l’intérieur avec une compétence semblable à Giannis et tire des fautes à un taux proche de celui de la ligue. Williamson a enregistré 32 lancers francs et 49 tirs lors de la pré-saison – un taux de lancers francs qui se classerait deuxième de tous les partants cette saison, derrière seulement Jimmy Butler de Miami. Les Pélicans se classent 21e en points dans la peinture et 26e en taux de lancer franc; Zion donnera un coup de pouce à ces catégories.

“Nous voulons sortir et avoir des espaces ouverts sur le sol pour utiliser le talent que nous avons”, m’a dit l’entraîneur Alvin Gentry samedi dernier. C’est exactement ainsi que la Nouvelle-Orléans a utilisé Zion lors des matchs hors concours.

Zion dans le demi-terrain était comme un chien qui pourchassait un laser. Il était en mouvement constant, coupant et utilisant des transferts et des écrans pour lancer une fronde vers la jante. Gentry m’a dit que dans les époques passées du basket-ball, les équipes auraient utilisé Williamson comme un joueur de poste traditionnel. Mais aujourd’hui, il faut plus de créativité dans les actions qu’ils mènent pour maintenir l’espacement du périmètre. Dans le clip ci-dessus, notez comment le centre Jahlil Okafor définit un écran sur balle pour Ball, puis arrête son roulement vers la jante et à la place pour Zion, qui se recroqueville vers la jante.

C’est un super set, mais cela ne fonctionne que parce que Zion a l’athlétisme et la coordination pour étendre son bras pour une touche tactile ridicule. Vous ne le savez peut-être pas d’après les faits saillants, mais Williamson est plus qu’un dunker défiant la gravité; il peut utiliser son grand corps pour combattre des géants comme Gobert et il a un toucher doux avec l’une ou l’autre main pour poser la balle sur le verre. Bien sûr, les dunks sont spectaculaires.

Parfois, les Pélicans ont fait courir Zion tout le long de la ligne de demi-terrain, comme dans le jeu ci-dessus, pour créer une piste vers la jante. Alors qu’il gagne plus de respect de la part des adversaires, attendez-vous à ce que les défenses emballent la voie comme elles contiennent Giannis Antetokounmpo, ce qui ne pourrait ouvrir que plus de voies de dépassement pour que Zion lance des grèves à ses coéquipiers qui repèrent pour le coin 3.

Ouais, il peut passer aussi. Williamson facilitera la vie de ses coéquipiers – Brandon Ingram pourrait être le plus grand bénéficiaire. Ingram joue déjà au basketball digne des étoiles, avec une moyenne de 25,1 points et 4,2 passes décisives. Je voterais actuellement pour Ingram en tant que réserve All-Star, et je ne suis pas son seul fan. Gentry a salué la façon dont Ingram a appris à équilibrer son score et son jeu au cours des dernières semaines, principalement en le faisant dans le cadre de l’infraction. «Le terme que tout le monde utilise est« descente », a déclaré Gentry. «Et il peut tout faire en descente.»

Les Pélicans marquent 66 pour cent du temps qu’Ingram conduit jusqu’à la jante, une marque d’élite qui se classe près de Bradley Beal et Luka Doncic, selon NBA Advanced Stats. Ingram peut également marquer et passer, faisant de Zion un récepteur potentiel de la zone rouge. Dans le clip ci-dessus, concentrez-vous sur la force du centre de recrue Jaxson Hayes sur la jante. Dans une pièce, il se retrouve avec un dunk. Dans l’autre, il fait tourner la défense, libérant Josh Hart pour un 3 ouvert. Si Hayes donne des maux de tête aux défenses comme cible lob, Zion leur donnera des migraines.

Le retour de Zion aide Ingram de plusieurs manières. D’une part, Ingram sera en mesure de défendre plus d’ailes, et il a mieux réussi à contenir ces joueurs ses deux dernières saisons avec les Lakers que ce qu’il avait contre des joueurs plus gros cette saison avec les Pélicans. Ils auront besoin que tout le monde soit meilleur en défense; ils se classent 25e au classement défensif cette saison. Cela pourrait également conduire à plus d’opportunités pour Ingram de se régaler des sauvegardes. Gentry soustrait actuellement Ingram à la fin du premier trimestre, mais pourrait à la place éliminer Ingram à mi-chemin des premier et troisième trimestres et le ramener tard pour mener l’offensive de deuxième unité.

«Ça va être bien de retrouver Zion. Il ajoute un autre joueur dynamique au sol et attirera l’attention des équipes adverses afin qu’elles ne puissent pas se concentrer autant sur tout le monde », m’a dit Ingram. «Nous allons avoir beaucoup de discordances sur le terrain de basket. Avec beaucoup de joueurs qui ont la capacité de jouer, nous allons avoir beaucoup de coups ouverts. »Ingram pourrait être l’un des joueurs recevant ces coups ouverts. Ingram affiche de gros volumes, mais il le fait efficacement; Selon Basketball-Reference, seuls quatre joueurs cette saison obtiennent en moyenne plus de 20 points avec un meilleur pourcentage de buts sur le terrain. Il tire mieux que 40% de 3 et 85% de la ligne après avoir travaillé avec l’entraîneur adjoint des Pélicans Fred Vinson. Ingram m’a dit qu’il avait travaillé avec Vinson pendant un mois pendant l’intersaison avant de venir au camp d’entraînement, peaufiner ses mécaniciens pour avoir une forme plus rapide et plus fluide avec un meilleur timing à sa sortie, ce qui a amélioré sa confiance.

La forme d’Ingram a subi un changement radical depuis son passage chez Duke, et j’achète les résultats. Ce ne serait pas la première fois que Vinson aiderait un joueur – il est connu pour avoir aidé Tyreke Evans à développer un meilleur coup. Ou le dernier – Lonzo affiche des records en carrière de 3 points hors du catch et du dribble. “L’entraîneur Fred m’a pris sous son aile une fois arrivé ici”, m’a dit Ball en novembre dernier à Brooklyn. «Je filme dans un sens depuis longtemps, donc ça a été difficile de changer. Mais le catch-and-shoot me semble assez normal. Off the rebond et stepbacks est la prochaine étape. “

Le tir de Lonzo sur le dribble est plus beau depuis novembre. Vinson travaille toujours avec Ball avant les matchs et avant le match de samedi à Boston, Vinson a également passé beaucoup de temps à travailler avec Zion. Je n’ai remarqué aucun changement mécanique dans la forme de Zion, mais il effectuait les mêmes types d’exercices que Ball, effectuant des tirs fixes puis passant aux cavaliers. “Vous ne pouvez pas mettre une valeur sur le coaching de Fred”, m’a dit Gentry. “Fred est super dans ce domaine et il les a convaincus que si vous vous mettez au travail, vous pouvez vous améliorer.”

Zion n’a pas besoin d’un cavalier pour réussir, tout comme Giannis n’en a pas besoin pour être MVP ou Ben Simmons n’en a pas besoin pour être un All-Star. Mais il y a toujours des moyens de s’améliorer, et Zion avec un cavalier donnerait aux Pélicans encore plus d’options pour la façon dont ils construisent l’équipe. Si Zion devient un tireur fiable, ils pourraient garder un centre de non-tir comme Favors ou Hayes à côté de lui sans sacrifier l’espacement. Et jouer Zion au 5 mettrait l’équipe sur des échasses plutôt que de servir de béquille. Dans un monde idéal, les Pélicans devraient avoir à le jouer au 5 seulement en cas de besoin, comme les Warriors l’ont fait en se tournant vers Draymond Green au centre pour former leur «Death Lineup». Les Pélicans pourraient-ils un jour former leur propre jeu line-up avec Zion?

Toute l’organisation est ravie de récupérer Zion et de le découvrir. Ce ne sont pas les seuls. Sion attire déjà d’énormes foules sur la route; à Boston, un rassemblement de personnes à deux ou trois rangées de profondeur s’est formé autour du banc des pélicans et de la zone du tunnel au TD Garden pour regarder son échauffement d’avant-match. Et c’est avant qu’il n’ait enregistré une seule minute de saison régulière.

Zion était une perspective qui valait la peine d’être étudiée, et maintenant c’est un joueur digne des projecteurs. La NBA a également fait un énorme investissement dans Zion et les Pélicans en les programmant pour 20 matchs télévisés nationaux sur ESPN, ABC ou TNT – y compris lors de la soirée d’ouverture contre les Raptors, pour la cérémonie du ring de Toronto. Les Pélicans ont neuf matchs de télévision nationaux de plus au cours du reste de la saison, commençant ce samedi contre les Clippers et lundi contre les Grizzlies. Pendant l’ère Anthony Davis, le plus grand nombre de matchs joués par les Pels à la télévision nationale au cours d’une même saison était de 13 fois, en 2015-16 et 2018-19. L’arrivée de Zion pourrait non seulement renverser la saison des Pélicans, mais pourrait également être en mesure de soutenir la baisse des notes de la NBA.

Même blessé, Zion était nul. Depuis octobre, les données de Google Trend montrent que Zion a plus de recherches sur le Web et de recherches sur YouTube aux États-Unis que le reste de la gamme de départ des Pélicans combinés (Ball, Ingram, Favors et Holiday). Plus impressionnant, il a légèrement plus de recherches sur le Web que Giannis et James Harden, les deux derniers MVP, et un peu plus de recherches sur YouTube que Giannis et Luka Doncic, qui vient de remporter le titre de recrue de l’année et est au milieu de la deuxième saison la plus impressionnante depuis James Lebron. Pendant la pré-saison dominante de Zion, il a enregistré autant de recherches que la plupart des meilleurs joueurs du jeu au cours de la saison régulière.

Le prochain visage de la NBA pourrait être Giannis ou Luka. Ou peut-être que Zion les sautera tous les deux et prendra la couronne de LeBron James. Ce n’est pas comme si Zion allait attribuer à MacGyver les notes de plongement de la NBA, mais il peut certainement vous aider. Zion a le genre de jeu qui plaît à tous les types de fans. Le fan qui veut des dunks obtiendra sa solution sur les réseaux sociaux suivants, et le fan qui veut des pannes pourra trouver une analyse sur la façon dont Zion est une fenêtre sur la façon dont le jeu évolue. Si Zion produit, il sera un succès à tous les niveaux du fandom de basket-ball. Les Pélicans espèrent qu’il pourra être leur sauveur de franchise. La NBA espère qu’il pourra être encore plus. C’est une grosse pression pour un jeune de 19 ans à porter, mais Zion a déjà montré qu’il pouvait résister à des adversaires imposants.