Comment le régime alimentaire affecte l’humeur et la santé mentale

RINGSIDE 12/01/2020

COMITÉ DE NUTRITION WBC: Oui, votre alimentation affecte votre humeur et votre santé mentale

Selon l’auteur principal, le Dr Kirsten Tillisch:

«Maintes et maintes fois, nous entendons des patients dire qu’ils ne se sont jamais sentis déprimés ou anxieux jusqu’à ce qu’ils commencent à éprouver des problèmes intestinaux. Notre étude montre que la connexion intestin-cerveau est une voie à double sens… «Quand nous considérons les implications de ce travail, les anciens dictons« vous êtes ce que vous mangez »et« les sentiments intestinaux »prennent un nouveau sens.» »

Les implications sont particulièrement importantes dans notre ère actuelle de dépression rampante et de «malaise émotionnel». Et comme indiqué dans l’article présenté, les traitements médicamenteux disponibles aujourd’hui ne sont pas meilleurs qu’ils ne l’étaient il y a 50 ans. De toute évidence, nous avons besoin d’une nouvelle approche, et le régime alimentaire est un point de départ évident.

Des études antérieures ont confirmé que ce que vous mangez peut modifier la composition de votre flore intestinale. Plus précisément, une alimentation riche en légumes et en fibres produit une composition du microbiote profondément différente d’une alimentation occidentale plus typique riche en glucides et en graisses transformées.

La recherche présentée nous indique que la composition de votre flore intestinale affecte non seulement votre santé physique, mais a également un impact significatif sur votre fonction cérébrale et votre état mental. Des recherches antérieures ont également montré que certains probiotiques peuvent aider à soulager l’anxiété:

• Le Journal of Neurogastroenterology and Motility5 a rapporté que le probiotique connu sous le nom de Bifidobacterium longum NCC3001 a normalisé le comportement anxieux chez les souris atteintes de colite infectieuse en modulant les voies vagales dans l’intestin-cerveau.

• D’autres recherches ont révélé que le probiotique Lactobacillus rhamnosus avait un effet marqué sur les niveaux de GABA – un neurotransmetteur inhibiteur qui est impliqué de manière significative dans la régulation de nombreux processus physiologiques et psychologiques – dans certaines régions du cerveau et abaissait l’hormone corticostérone induite par le stress, ce qui réduisait l’anxiété – et comportement lié à la dépression.

Il est probable que d’autres espèces de lactobacilles fournissent également cet avantage, mais c’était la seule qui ait été testée.

Il est important de réaliser que vous avez des neurones à la fois dans votre cerveau et votre intestin – y compris des neurones qui produisent des neurotransmetteurs comme la sérotonine.

En fait, la plus grande concentration de sérotonine, qui est impliquée dans le contrôle de l’humeur, la dépression et l’agression, se trouve dans vos intestins, pas dans votre cerveau! C’est peut-être une des raisons pour lesquelles les antidépresseurs, qui augmentent les niveaux de sérotonine dans votre cerveau, sont souvent inefficaces dans le traitement de la dépression, alors que des changements alimentaires appropriés aident souvent…