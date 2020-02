Comment les chances de Wilder vs Fury II ont changé depuis un tirage controversé

Nouvelles de boxe du monde 03/02/2020

Wilder vs Fury II: World Boxing News a suivi de près les cotes britanniques sur Deontay Wilder vs Tyson Fury depuis que la paire a initialement décidé de se faire face à l’été 2018.

À cette époque, et en raison de l’absence de Fury pendant si longtemps, Wilder était initialement le favori pour gagner. Avance rapide jusqu’au lendemain de leur première rencontre, qui s’est soldée par un match nul, Fury a ensuite renversé la vapeur.

Wilder a déchaîné Dominic Breazeale en avril suivant avant que Fury ne bat Tom Schwarz en juin. ‘The Bronze Bomber’ a ensuite été repoussé au premier plan.

En septembre 2019, Fury a battu Otto Wallin dans ce qui aurait pu facilement être une défaite, compte tenu de la gravité d’une coupure subie par le Suédois lors du concours de Las Vegas.

Fury a continué à être l’opprimé jusqu’au rafraîchissement des probabilités un mois plus tard. Étonnamment, Fury était encore une fois le favori des paris au Royaume-Uni et le reste à ce jour.

Aux États-Unis, les chances sont plus étroites entre les deux et peuvent difficilement les séparer, car il s’agit d’un véritable combat 50-50 qui, selon beaucoup, ne peut aller que de deux manières.

Soit Fury fait la distance et remporte la majorité des rounds en raison de ses compétences supérieures en boxe, soit Wilder le rattrape comme il le fait inévitablement et met fin au combat avant la cloche finale.

Bovada couvre plusieurs lignes de l’événement, qui se déroule au MGM Grand sur le Strip de renommée mondiale, en direct sur FOX et ESPN PPV respectivement.

Assurez-vous de vous connecter pour voir si les bookmakers ont bien compris!

