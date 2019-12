Comment les frères Safdie ont créé le monde hallucinant des «pierres précieuses non coupées»

Jonathan Aranbayev était, selon ses propres mots, en train de gaffer quand les trois dames l'ont vu, un enfant de 14 ans qui traînait sur la 47e rue dans le centre de Manhattan l'été dernier devant la précieuse entreprise de gemmes de sa famille, Avianne & Co. Je marche dans le magasin », dit-il,« et ces dames entrent, et elles demandent où je suis. »Son cousin l'a trouvé dans le dos et a donné d'étranges nouvelles.

"Il est comme, Jonny, ces trois dames, elles veulent vous voir, elles veulent vous parler, elles veulent vous filmer", dit Arabayev. Son oncle, debout à proximité, était sceptique. Ce n'est que plus tard, après que les éclaireurs ont quitté le bâtiment et que son père a reçu un appel téléphonique d'un grand producteur de cinéma, que «nous avons commencé à comprendre», explique Arabayev. "Comme, nous avons commencé à réaliser que c'est vrai, vous savez?"

L'adolescent parle par téléphone de Los Angeles. Il n'est jamais allé en Californie auparavant; pense-t-il, l’Ouest le plus éloigné qu’il ait parcouru est la Floride. Il est en ville avec sa famille pour assister à la première de Uncut Gems, dans lequel il a été interprété comme Eddie, le fils aîné sérieux d'un diamantaire visqueux et dentelé nommé Howard Ratner, qui est joué par Adam Sandler avec un abandon primé. Il s'agit du premier crédit IMDb d'Aranbayev. Il aura 16 ans le 24 décembre, un jour avant la sortie nationale du film à Noël. Son rôle est limité, mais non négligeable; dans un film plein de formes d'effroi inventives et parfois amusantes, une scène dans laquelle Eddie doit faire pipi est à la fois comique et écrasante. Son personnage est obsédé par le basket-ball dans le film, mais "je suis plus un joueur", dit-il. Décrivant comment tout cela s'est produit, il essaie de se souvenir du jargon de l'industrie cinématographique.

"D'abord," dit Aranbayev, "je devais aller au – j'oublie comment ça s'appelle. Pour voir s'ils veulent que je sois dans le film? Vous savez, comme, vous vous présentez, vous faites ce que vous devez faire? "Il parle de l'audition, à laquelle il ne s'est pas vraiment préparé. «Je ne savais pas vraiment dans quoi j'allais», dit-il. «Alors je viens de le faire. Mon père est comme, entrez et faites votre truc. Alors je viens de le faire. »Sur son compte Instagram, Aranbayev a posté un court clip de lui-même en train de faire son truc avec succès à l'audition, magnétique dans un maillot du Billionaire Boys Club.

Au cours de la dernière décennie, les frères scénaristes-réalisateurs Josh et Benny Safdie ont rêvé (et essayé) de faire ce qu'ils appellent souvent dans les interviews «le film du quartier du diamant», un projet passionnel qui, bien qu'il ne soit pas directement autobiographique, était très personnel . Leur père, Alberto, avait travaillé pendant des années pour l’un des pivots de bijouterie du centre-ville pendant l’enfance des Safdie. Ses histoires des excentriques qu'il a rencontrés et les endroits où il s'est retrouvé appartenaient à la famille. Au fil des ans, les Safdies ont poursuivi et réalisé d'autres projets, comme un documentaire de basket-ball sur Lenny Cooke et un câlin du crime appelé Good Time avec Robert Pattinson After Dark, mais le quartier du diamant a toujours surgi. Ils ont fait des recherches et développé des contacts de haut en bas de la 47e rue, affinant leur compréhension des gens et du lieu, obsédés par l'authenticité et l'accès. Et donc, quand Uncut Gems était enfin en train de se faire, qui de mieux pour jouer le garçon de Howard qu'un véritable enfant du métier?

Aranbayev est l'un des nombreux acteurs pour la première fois – ne les appelez pas des non-acteurs – avec des rôles vitaux et vivants dans Uncut Gems, beaucoup d'entre eux jouant des personnages mais tous sélectionnés pour être simplement eux-mêmes. Les frontières entre la personne et la performance ne sont pas tellement floues dans le film qu’elles sont tissées. Le résultat est hyperréaliste et surréaliste, déformant sa perspective, comme se concentrer trop longtemps sur un mot ou regarder trop dur dans un diamant. Avec une vision exigeante mais toujours itérative, les frères Safdie ont construit le monde scintillant et grungy de New York à l'écran non seulement en collaborant avec leurs partenaires créatifs de longue date, mais également en recherchant la participation et la contribution d'initiés extérieurs, comme la star du basket-ball Kevin Garnett, qui joue Kevin Garnett, ou l'artiste performant The Weeknd, qui apparaît également comme un nouveau millésime de lui-même.

Ou Aranbayev, comme Eddie. «Il avait juste ce sentiment de ce que serait le fils de Howard», explique Jennifer Venditti, directrice du casting d'Uncut Gems basée à New York, «parce qu'il est le fils de quelqu'un comme Howard.» Elle s'interrompt, se retire et part le monde hallucinant de Uncut Gems pour le vrai. "Je veux dire, son père n'est pas comme Howard!"

Vous ne voulez pas être comme Howard Ratner, un intrigant impulsif et un joueur compulsif qui a une femme et des enfants à Long Island et une amie-employé dans la ville et un grand livre qui ne s'équilibre jamais mais qui le sera certainement d'ici demain, il jure. Sandler-as-Howard porte un Gucci criard avec les balises qui pendent encore; il colporte des Furbies méga-éblouis; il est fourré dans des malles et poussé dans des fontaines; il se connecte avec son fils presque exclusivement via FaceTime small talk sur la NBA. Ses poils du visage: des yikes. Son visage: giflé publiquement par des hommes de main comme avertissement. Sa femme, jouée par la glace glaciale Idina Menzel de Broadway et la renommée de Disney: à la mâchoire carrée, le déteste. Sa dernière aventure: faire entrer clandestinement dans son bunker à bijoux claustrophobe un morceau rare et brut d'opale noire trippante, un rocher qui n'est jamais loin de son esprit, même si tout ce qui l'entoure devient hors de contrôle. (De cette façon, l'opale noire est pour Howard ce que Uncut Gems a été pour les Safdies pendant des années: une poursuite en cours.)

Et pourtant, il y a beaucoup de gens là-bas, en particulier dans la région des trois États, qui sont comme Howard, qu'ils le veuillent ou non. Il est extrême, mais il est toujours un type: réussi mais insolvable, fanfaron et bluffant, situé dans le centre-ville, sans connaître la honte. Comme les frères Safdie l'ont expliqué l'année dernière à Mike Francesa, animateur de radio de longue date (et récemment semi-retraité), une façon de penser à Howard est qu'il n'est pas si différent de certains des gars aux blessures serrées qui se connectent à WFAN sur le régulier.

Cela a résonné avec Francesa, un autre des premiers acteurs du film, qui joue un restaurateur-bookmaker nommé Gary. S'exprimant par téléphone lors d'un trajet entre les studios WFAN de Manhattan et sa maison de Long Island, Francesa se souvient que c'était la seule note macro que les réalisateurs lui avaient donnée le jour où il avait filmé ses deux scènes avec Sandler. «Nous voulons votre ton lorsque vous parlez à un appelant et vous en voulez», déclare Francesa. «Je savais juste quel ton leur donner. Et bien qu'ils vous fassent faire un million de prises, car ils changent les angles de caméra et font toutes sortes de choses, j'ai juste pu leur donner tout de suite ce qu'ils voulaient, et ils en étaient très contents. »

Le tournage a eu lieu pendant 14 heures dans un restaurant de l'Upper East Side appelé Nino's, non loin de l'endroit où Samson Jacobson, le directeur de l'emplacement d'Uncut Gems. L'endroit a séduit les cinéastes en partie à cause de son propriétaire coloré, Nino, et de son choix de décoration. «Il y a cette fresque folle qu'il a là-haut qui a, comme, tous les types de héros conservateurs peints, et tous les héros italiens également», explique Jacobson, que les Safdies décrivent comme «un total G» sur le podcast Big Picture en 2017. «C'est écrasant et surchargeant. Il y a un Giuliani. Je pense que Bo Dietl est là-dedans! Quand nous avons vu le tableau, nous nous regardions tous comme, voyez-vous ce qu'il y a sur le mur en ce moment? "

Uncut Gems est la version Safdies de cette peinture murale, à bien des égards, avec Garnett et Menzel et The Weeknd et Sandler et Francesa et Eric Bogosian et la voix désincarnée de Tilda Swinton et Lakeith Stanfield tous peints dans la même image troublante et envoûtante. "Tout notre truc, c'est que la vie est composée de beaucoup de personnages différents", explique Venditti, qui a maintenant tourné trois films avec les Safdies. "Et il y a une alchimie à mélanger un acteur professionnel avec quelqu'un qui est peut-être professionnel dans le monde que vous représentez."

Francesa était théoriquement apparue sur de grands et petits écrans auparavant, mais seulement avec sa voix. Dans un film de 2003 de John Leguizamo intitulé Undefeated, il peut être entendu jeter des insultes sur les ondes sur le personnage de Leguizamo, un boxeur. L'ancien spectacle Mike et le chien fou jouait en arrière-plan lors d'un hit de haut niveau sur les Sopranos. C'est exactement cette ubiquité locale ambiante qui a attiré les frères Safdie, qui sont de grands fans de sport. (Même le propriétaire de Nino, Nino Selimaj, dit que si la plupart des célèbres comédies de Sandler au milieu des années 90 existaient en dehors de son cadre de référence – «dans le secteur de la restauration», dit-il, «il n'y a pas de temps» – en tant que fan des Yankees, il était à coup sûr familier avec la voix la plus célèbre sur WFAN.)

Au cours du déjeuner, se souvient Francesa, les frères Safdie lui ont raconté «l'histoire typique» de leur familiarité avec son œuvre. «Nous avons commencé à vous écouter à l’arrière de la voiture de nos parents», explique Francesa, en imitant le déroulement de l’histoire. "Nous sommes fans depuis toujours. Bla bla bla. A grandi en vous écoutant. Votre voix est dans nos têtes. »Les Safdies voulaient que cette voix soit également dans la tête de tous les autres.

Ronald Bronstein, le partenaire créatif de longue date des Safdies, n'a jamais vu Happy Gilmore, ni aucun type de fan de sport. (L'appréciation qu'il a pour Francesa existe plus sur un plan purement esthétique et, comme il le dit, «au niveau psychopathologique».) Même ainsi, Bronstein est un gars si essentiel à la franchise que Jacobson le décrit comme «la troisième jambe du trépied Il a écrit Uncut Gems avec Josh Safdie, monté le film avec Benny Safdie et parle par téléphone de Los Angeles, le matin d'une première sur le tapis rouge, sur la façon dont il exploite les petites hostilités pour trouver l'inspiration chez lui à New York.

«Par exemple, si je suis dans le train», dit Bronstein, «je vais me concentrer sur la personne la plus proche de moi qui, je l’imagine, est le plus susceptible d’avoir un problème avec moi. Et puis je passerai le reste du trajet à tracer une sorte de dialogue pour une confrontation qui n'existe que dans mon esprit. Et puis, vous savez, je vais à mon tour prendre ce dialogue et ensuite le canaliser dans mon travail. Voilà donc ma méthode d'écriture. »Quelques minutes plus tard, réitérant comment tout cela se déroule, il donne un exemple plus détaillé, bien qu'imaginaire, qui implique la lecture de Proust et la formulation d'accusations d'halitose. Cette image – un génie lésé de manière préventive qui marmonne «Vous me regardez?» Résonne probablement avec tous ceux qui sont allés à New York et plus particulièrement au centre-ville de Manhattan.

Un lien entre le commerce mondial, une ligne de punch, une grande humeur, Midtown est à la fois un point d'entrée pour les étrangers à proximité – pour la première moitié de ma propre vie, j'ai vécu à New York comme un endroit entièrement bordé par l'arbre de Noël du Rockefeller Center, les théâtres de Times Square, et les escaliers mécaniques qui montent du niveau NJ Transit de Penn Station et dans Madison Square Garden pour un match des Knicks – et un no man's land pour les habitants de passer, encore et encore, quand ils sont aller ailleurs dans un taxi. Sur chaque pâté de maisons du centre-ville, à tout moment, la vapeur monte à travers les grilles du métro et se mélange à la vapeur provenant des noix grillées et des chariots à hot-dogs, créant un Voltron olfactif d'air chaud. C'est un lieu tentaculaire, verticalement et horizontalement, subdivisé en poches infinies d'encombrement bondé.

Il abrite le quartier du vêtement et les franges du quartier des fleurs, et ce bâtiment maudit où vivait cet ex étrange, et le quartier du diamant, chacun un monde à part. Ayant grandi sur la rive nord de Long Island, Bronstein avait l'habitude d'accompagner son père à son entreprise de confection près de la Septième Avenue, "je me fraye un chemin à travers les arrière-salles de ces marchands de shmatte, vous savez," dit-il. Jacobson se souvient avoir visité le merveilleux pays des merveilles qui était 47th Street Photo à l'époque. «L'été 94, en général, a été comme l'une des meilleures années de mon enfance», dit-il. "La finale (NBA), les Rangers ont remporté la Coupe, je suis allé à Hot 97 Summer Jam cette année-là."

Jacobson a grandi dans la ville en même temps que les Safdies et est devenu partie intégrante de l'orbite de plus en plus influente des frères de collaborateurs récurrents basés à New York, qui comprend également Bronstein, le directeur de casting Venditti, le compositeur de mauvaise humeur MIDI Oneohtrix Point Never (alias Daniel Lopatin) et le designer de production Sam Lisenco, qui est allé à l'Université de Boston avec les Safdies. Lisenco estime qu'il y a eu une période de 10 à 15 ans de sa vie quand il a vu un ou deux frères tous les jours, "respirant juste le même oxygène", dit-il, y compris lors de plusieurs voyages pour manger ensemble de la nourriture chinoise à Noël. Il était producteur du premier long métrage des Safdie, Daddy Longlegs, un film mumblecore vaguement autobiographique sur deux jeunes frères passant du temps chaotique avec leur père divorcé. (Bronstein joue le papa titulaire aux longues jambes.)

Lisenco et Jacobson ont maintenant collaboré plusieurs fois, à la fois sur des projets Safdie, y compris Good Time et sur d'autres films se déroulant dans la ville, tels que If Beale Street Can't Talk de Barry Jenkins. Leurs contributions à Uncut Gems sont peut-être mieux résumées par l'appartement crash pad de Howard, une étude en entropie collante au centre-ville que Lisenco a décorée avec du papier peint en daim, beaucoup de Lucite et des "surfaces noires réfléchissantes", et un aquarium. (Les Safdies adorent les aquariums.) Jacobson cite l'appartement du Fisher King comme une influence et dit qu'ils avaient 80 à 90 places à l'étude pour le pavé d'Howard, choisissant celui qu'ils ont fait en partie à cause des murs en miroir qui s'étalaient sur toute la longueur. de l'espace.

"Il y a eu beaucoup de conversations que nous avons eues", dit Lisenco, "non seulement sur le statut économique du personnage, mais aussi sur ce qu'il aurait cherché à faire s'il avait été riche quand il était assez jeune pour développer ses goûts." Howard, dit-il, "est le genre de gars qui devait vraiment avoir le Sony Trinitron, même si les écrans plats étaient déjà sortis, et c'est comme cinq minutes dépassé même quand il était tout neuf." Cela correspond au comportement de Howard tout au long du film, qu'il soit dans les rues de Midtown ou dans le public d'une maison de vente aux enchères: flashy, mais toujours juste un peu en retrait.

Francesa est fière qu'il n'ait même pas eu à passer par la garde-robe pour apparaître dans le film. Il portait l'un de ses propres costumes – à fines rayures – et une montre Rolex «ma femme m'a donné pour la fête des pères quand mes jumeaux sont nés» qui, selon lui, est le seul bling de sa vie. "C'est le seul bijou que je possède", dit-il. "Je ne possède aucun bijou. Je ne suis pas un bijoutier. Je ne porte aucun bijou. "Quand les Safdies disent qu'ils avaient la voix de Francesa dans leur tête, c'est ça: répétitif juste au cas où vous auriez manqué quelque chose de définitif. «Ils vous ont là parce qu'ils aiment l'esprit de vous et qui vous êtes déjà», explique Venditti à propos de ce genre de castings.

Les Safdies sont connus pour créer des volumes de contenu sur les histoires de leurs personnages, comme ils l'ont fait lorsqu'ils travaillaient avec Pattinson dans Good Time, mais le flux d'informations va dans les deux sens. Une partie du processus de casting de Venditti implique de petits morceaux d'improvisation mais également des interviews approfondies avec les «vraies personnes» repérées par les scouts de casting qui fournissent des informations, et parfois même des lignes de dialogue, qui peuvent être incorporées dans leurs rôles dans le film. "Je pense que c'était génial pour Adam", dit-elle à propos du casting, par exemple, des bijoutiers de la 47ème rue et de leur progéniture, "parce que, vous savez, il a plus de perspicacité. Plus il y a de gens du quartier, mieux c'est pour lui. »

Francesa appelle Sandler, avec approbation, «un conglomérat» dont il respecte la gamme. "C'est un rôle vraiment différent pour lui", dit-il. «J'ai aimé qu'il ait le courage de se développer et de le faire.» Il ressemble à un gars qui parle de baseball, et pendant le tournage avec Sandler, il était: Les deux ont refroidi dans la bande-annonce de Sandler pendant une longue pause déjeuner entre les scènes et regardé le 2018 NL Brise d'égalité centrale entre les Brewers et les Cubs.

Qu'il y ait même eu une bande-annonce avec télévision par satellite pour passer du temps est quelque chose qui n'était pas la norme dans les productions des cinéastes. Bronstein dit qu'une grande partie du travail de la caméra dans Daddy Longlegs a été prise de loin avec des objectifs à longue focale, et quand il a fait des choses comme porter un réfrigérateur sur le dos sur le trottoir, il le faisait dans les vraies rues de la ville. Même Good Time, qui avait Pattinson et le studio A24 attaché et qui était la plus grande production des Safdies à ce jour, avait une énergie folle: une poursuite à travers le New World Mall à Flushing a été techniquement effectuée avec permission, mais le jour du tournage, il n'a pas été autant mis en scène que déchaîné. "Josh et Benny", dit Jacobson, "sont, en quelque sorte, un peu comme mon soulagement du monde hollywoodien."

Cette fois-ci, tout le monde a dû pointer quelques i de plus que d'habitude. "(Les cinéastes) voulaient vraiment accrocher un corps par la fenêtre de la 47ème rue", dit-il. «Et ce n'est pas aussi simple que de dire au gars qui est propriétaire de l'immeuble, par exemple:« Je vous paierai X dollars si vous me le permettez. »Par exemple, le Bureau de la gestion des urgences a besoin d'un avertissement . "Il y avait aussi des canaux de communication plus irréguliers à gérer: pendant le tournage, Randos s'approchait de Jacobson" hors des boiseries ", dit-il," en me disant qu'ils dirigeaient la sécurité du bloc, et qu'ils auraient dû savoir que nous arrivions, parce qu'un milliard de dollars, toutes les trois heures, entre et sort du bloc. »

Pourtant, il y a encore beaucoup de place pour la magie organique à l'écran lorsque vous dépensez autant d'efforts à peindre la ville pour des visages et des personnes, inconnues et bien connues, qui peuvent raconter de vraies histoires sur leurs mondes. "Je veux dire, j'ai 15 ans", explique Aranbayev, qui est l'un d'eux. «Mes parents me regardent comme si j'étais assez vieux pour faire tout ce que je dois faire. J'entre et je fais des ventes. Je ne suis qu'un vendeur, n'est-ce pas? "Il est facile de voir pourquoi il a fait appel à des scouts. Et puis il y a Keith Williams Richards, l'un des gars qui font la fenêtre dans cette scène, qui a une tasse d'acteur de personnage si classique (David Rasche rencontre Willam Dafoe) et une attitude qu'il est choquant d'apprendre qu'il était dans la rue – casting et que, selon The New Yorker, il est un ancien débardeur. Julia Fox, une fêtarde chic du centre-ville IRL qui joue la flamme magnétique de Sandler, Julia, a déclaré au New York Times que pendant un certain temps, elle rencontrerait des actrices qui lui diraient qu'elles étaient en place pour elle, essentiellement. Dans un rôle crédité uniquement comme "Handsome Older Man" est un créateur de robe bronzée nommé Wayne Diamond, qui Bronstein dit utilisé pour faire la fête avec son oncle sur la 7e Avenue dans les années 70.

Tout ce travail avec des acteurs qui ne l’avaient pas fait auparavant ressemble à quelque chose qui pourrait causer un véritable casse-tête à un monteur de films. "Vous savez," dit Bronstein, "il y a une raison pour laquelle les acteurs ne marchent pas les uns sur les autres. Il y a un système en place pour créer — pour vous assurer que vous serez en mesure de livrer un produit consommable à la fin du processus. ”Mais des acteurs professionnels ou non, cela n'a jamais été le fonctionnement des Safdies. "Ces gars-là, sur le plateau, enfreignent ces règles à gauche et à droite", dit-il. "Quand vous avez des gens qui sont autorisés à parler les uns avec les autres, et en plus de cela, vous faites aussi du bruit avec tous les autres dans la pièce et leur permettez d'avoir la liberté de parler, qu'ils soient devant la caméra ou non, quand on entre en postproduction, c'est comme une chirurgie géante. C'est comme faire une opération sur un Tetris. "

Cet automne, lorsque Uncut Gems a été projeté au Lincoln Center pendant le Festival du film de New York, les acteurs ont levé un rideau sur scène. («C'était un groupe de personnes tellement sauvage et sauvage», explique Lisenco.) À New York, la foule a accueilli Francesa avec un zèle particulier. "Je pense que deux des acteurs étaient comme, qu'est-ce qui se passe ici?", Dit Francesa; il se souvient de Judd Hirsch, en particulier, comme ayant l'air assez confus. "Je ne pense pas qu'il a réalisé", dit Francesa, "que c'est mon public au quotidien." Regardant le film pour la première fois lors de la projection, lors d'une scène avec Handsome Older Man, Francesa était ravie de reconnaître un Chambre d'hôtel Mohegan Sun, celle dans laquelle il reste toujours. «Si j'y suis allé une fois, j'y suis allé 50 fois», dit-il; une fois qu'il y était enneigé pendant des jours. (Il en a été de même pour Jon Bon Jovi, qui a donné un concert gratuit à tout le monde.) Et il a également pu discuter avec l'acteur de cette scène, Wayne Diamond, juste deux recrues qui discutaient de leurs rôles dans l'un des plus grands films de l'année. «Je l'ai rencontré sur le coup», raconte Francesa. "C'était un vrai personnage."