Comment s’entraîner quand on ne peut pas frapper les gens

Publié le 13/04/2020

Par Bryanna «Pink Ranger» Fissori

La distanciation sociale est difficile pour la plupart des gens. Après plus d’un mois à la maison, même les introvertis commencent à vouloir une interaction en personne. Pour les boxeurs, professionnels ou amateurs, la formation est limitée. Il n’y a pas de poings sur votre visage, et même s’il y en avait, votre plus grande préoccupation devrait être de savoir s’ils ont été lavés ou non.

Malgré le manque de contact entre le gant et le corps, il existe encore de nombreuses façons de rester affûté et prêt pour l’anneau.

Façons de s’entraîner à la boxe à la maison



Jeu de jambes

Vous ne pouvez jamais travailler suffisamment votre jeu de jambes. Recherchez des exercices d’agilité ou revisitez certains des favoris de votre entraîneur. La plupart des forets qui utilisent des cônes sont destinés à travailler sur votre jeu de jambes. La corde à sauter appartient également à cette catégorie. Installez-vous confortablement dans toutes les directions dans votre position.

La coordination œil-main

Une boule réflexe (boule attachée à un bandeau par une ficelle élastique) est un excellent moyen de travailler votre coordination œil-main. Honnêtement, chaque fois que vous avez une balle qui rebondit, que ce soit une balle de tennis, un ballon de handball, un ballon de basket ou une balle rebondissante, vous améliorerez votre coordination œil-main. Faire rebondir une balle peut se produire sur n’importe quelle surface ferme, que ce soit un parking ou votre cuisine.

Conditionnement

Ce n’est qu’une catégorie générale avec des options infinies. Aller courir. Faites des exercices de poids corporel comme push up, squats ou abdominaux. Obtenez dans certains jax sautant ou burpees. Vous savez ce dont votre corps a besoin pour être prêt, et ce n’est probablement pas une autre heure de jeux vidéo.

Équilibre

Beaucoup de fois l’équilibre est pris pour acquis en boxe. C’est le moment idéal pour commencer le yoga ou au moins vous étirer seul. Relevez le défi de trouver l’équilibre dans des situations étranges comme se tenir debout sur un pied ou faire des étirements aux angles étranges. Cela vous rendra plus difficile à intimider dans le ring.

Vérifiez votre technique

Il n’y a aucune excuse pour lancer des coups de poing paresseux. Tous vos exercices de shadowboxing, de frappe ou d’évasion peuvent être effectués dans un miroir. En fin de compte, avez-vous l’air de savoir ce que vous faites? Sinon, corrigez-le. N’oubliez pas de travailler vos feintes. Rendez-les crédibles.

Soyez motivé pour la boxe à la maison

Ce n’est pas une pause et vous pouvez être sûr que votre coach attend avec impatience votre retour. Allez-vous être prêt? Si vous avez besoin de motivation supplémentaire ou d’aide avec votre technique, assurez-vous de consulter les nombreuses ressources en ligne gratuites pour la boxe.