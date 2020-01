Comment Travis Kelce a aidé à propulser les chefs au championnat de l’AFC

Il ne faut pas longtemps pour devenir de vieilles nouvelles dans la NFL. La saison dernière, Patrick Mahomes a brûlé la ligue avec l’une des campagnes les plus exaltantes de l’histoire. Mais cet automne, Mahomes Mania a cédé la place à une fixation avec Lamar Jackson et les Ravens, un record. Les chefs n’ont pas disparu. Loin de là, en fait. Ils ont marqué une moyenne de 28,2 points par match (cinquième dans la NFL) et se sont classés deuxièmes dans le DVOA de Football Outsiders. Malgré deux matchs manqués, Mahomes a terminé deuxième seulement devant Jackson en termes de points attendus. L’offensive de Kansas City est toujours un spectacle, mais en tant que consommateurs de football, nous avons tendance à graviter vers ce qui est nouveau, même si c’est juste pour le bien de la nouveauté. Et cette année, cette courte mémoire s’est également étendue à Travis Kelce.

Parmi les bouts serrés, cette saison a appartenu à George Kittle. Alors que les Niners renaissants émergeaient comme la meilleure équipe de la NFC, Kittle a utilisé les victoires de San Francisco aux heures de grande écoute comme sa propre vitrine personnelle. Kittle est une superstar de la NFL entièrement formée – un gars aux cheveux longs, bruyant et obsédé par la lutte, qui est finement en phase avec la façon dont les athlètes deviennent des attractions. Le regarder croquer des plaqueurs et porter des défenseurs partout sur le terrain est devenu l’un des meilleurs spectacles de la ville.

L’ascension précoce de Kelce ressemblait beaucoup à celle de Kittle. Au cours de sa saison en petits groupes en 2014, lui et moi avons pris le petit-déjeuner dans un First Watch à Kansas City. Les Chiefs avaient entamé cette saison 7-3 et Kelce était leur nouvelle star. Il avait marqué quatre touchés au cours des huit premiers matchs de l’équipe et a suivi chacun avec une nouvelle célébration sur mesure pour la renommée d’Internet. «J’aime être celle qui passe à la télévision», m’a dit Kelce. «J’aime être le spectacle. J’aime faire rire les gens. Si je peux mettre un sourire sur le visage de quelqu’un si je danse dans la zone d’en-but, pourquoi pas? »Kelce avait alors 25 ans – une présence jeune et amusante dans une ligue qui en manque parfois. Cinq ans plus tard, il n’est plus une nouveauté, mais même si les projecteurs se sont tournés vers Kittle et les autres, Kelce a tranquillement organisé la course la plus prolifique de l’histoire du poste.

L’ailier serré All-Pro des Chiefs a terminé avec 97 attrapés pour 1 229 verges et cinq touchés cette saison. Il n’y a eu que quatre saisons de ce genre par une fin serrée dans l’histoire de la NFL. Kelce en a deux (2018 et 2019); Tony Gonzalez (2004) et Jimmy Graham (2011) ont les autres. Seuls quatre bouts serrés ont amassé quatre saisons de plus de 1000 verges: Kelce, Gonzalez, Rob Gronkowski et Jason Witten. Kelce est le seul à le faire quatre ans de suite, avec une chance pour une cinquième saison prochaine. Mahomes est peut-être le conducteur de l’offensive à grande vitesse de Kansas City, mais Kelce est son moteur – celui qui a aidé à propulser les Chiefs à des matchs de championnat de l’AFC consécutifs.

Lorsque l’offensive de Kansas City roule, elle peut sembler insoluble. Une partie de cela vient de Mahomes, qui rend les lancers impossibles dans des fenêtres impossibles – le genre de poignards qui dégonflent une défense entière. Mais Kelce joue également un rôle dans bon nombre de ces moments dévastateurs. Il donne aux chefs une solution à pratiquement tous les défis qu’une défense peut présenter.

De nombreux coordinateurs défensifs ont essayé – et échoué – de trouver un plan pour ralentir ces chefs. Au cours des deux dernières années, Kansas City a marqué moins de 23 points en un match. Les défenses ont parfois eu du succès cette saison en utilisant une couverture de beaucoup d’hommes contre l’offensive d’Andy Reid, mais lorsque Houston a déployé une approche lourde dans la ronde divisionnaire, Mahomes and Co. l’a déchiqueté. Les défenses de zone n’ont pas beaucoup mieux résisté pendant le mandat de Mahomes. Peu importe ce que les équipes leur jettent, Kansas City a une réponse, et c’est en partie parce que Kelce est l’arme ultime.

Contre la couverture de zone, Kelce et Mahomes sont un match idéal en raison de la façon dont ils comprennent l’espace. Kelce est un féru de football qui est capable de détecter les leviers défensifs et de s’y adapter en temps réel. Il a une sensation incroyable pour savoir comment plier, modifier et arrêter ses itinéraires précisément au bon moment pour donner à Mahomes la plus grande fenêtre possible. Lui et Mahomes peuvent imaginer des ouvertures qui ne se sont même pas formées. Si les équipes décident de s’asseoir dans des zones douces contre les Chiefs, ce n’est qu’une question de temps avant que ces deux-là ne trouvent un peu de lumière du jour.

Kelce est un maître pour trouver le champ libre et une terreur après lui. Tout comme Kittle, Kelce est un cauchemar après la capture, mais les deux font des ravages de manière très différente. Là où Kittle est un coureur féroce et violent, Kelce est si doux avec le ballon qu’il peut sembler glisser. Les chefs conçoivent régulièrement des pièces qui donnent à Kelce une tête de vapeur et l’utilisent comme coureur. Il est une extension de leur jeu au sol, et Kansas City se régale des chantiers bon marché générés par ces lancers courts.

Il est peut-être techniquement une fin serrée, mais cette saison, Kelce a passé moins de la moitié de ses clichés en tant que joueur en ligne. Ce n’est pas rare à une époque où de nombreuses extrémités étroites jouent comme des récepteurs à fente surdimensionnés. Mais selon Pro Football Focus, Kelce a en fait passé plus de jeux à l’extérieur cette saison (280) que dans la machine à sous (266). À bien des égards, Kelce fonctionne comme un récepteur large dans l’offensive des chefs.

Prenez cette pièce du troisième trimestre de la victoire de la semaine dernière contre les Texans. Comme il fait souvent partie du programme de Kansas City, Kelce est aligné en tant que seul récepteur dans un set 3×1, travaillant contre Lonnie Johnson Jr. — un cornerback long et explosif que Houston a pris avec le 54e choix lors du repêchage de 2019. À l’instant, Kelce frappe une version interne qui ferait pâlir la plupart des récepteurs. Même avec Johnson détenant un effet de levier intérieur, l’extrémité serrée de 260 livres est capable de le secouer de la ligne pour créer une séparation immédiate. Le corner étant déjà en train de rattraper son retard, Kelce termine le jeu en collant le haut de son parcours, perd Johnson au milieu du terrain et gronde pendant 23 yards.

Ce sont les problèmes qui surgissent lorsque les équipes tentent de jouer la couverture masculine contre Kansas City. Lorsque des brûleurs comme Tyreek Hill et Demarcus Robinson démolissent le champ, cela crée un espace infini pour que Kelce puisse travailler en dessous. C’est une combinaison parfaite de compétences et d’opportunités, et un autre rappel de la façon dont les pièces de ce système s’assemblent.

Kelce fait la majorité de ses dégâts en se découpant au milieu du terrain, mais de temps en temps, il se transforme en une menace verticale dangereuse en dehors des chiffres. Tard dans le troisième quart d’une victoire de la semaine 15 contre les Broncos, Kansas City s’est aligné dans un autre set de 3×1 avec Kelce comme seul receveur du côté gauche. Sans aide de sécurité par-dessus, le demi de coin Isaac Yiadom était situé avec un effet de levier extérieur exagéré sur la touche. Et cela n’avait pas d’importance. Kelce a instantanément arraché un dégagement extérieur méchant, a effectué un fondu sur le côté gauche et a tiré dans un lancer de 21 mètres de Mahomes. Kelce est une telle menace au milieu que même si l’alignement de Yiadom a été spécifiquement conçu pour l’empêcher de descendre dans le champ, il a quand même pu battre le coin à l’extérieur.

C’est la partie exaspérante de jouer contre Kelce, Mahomes et cette infraction des Chiefs. Même lorsque les défenses font tout bien avec leur appel et leur exécution, Kansas City trouve quand même un moyen de les briser. À la fin du troisième trimestre de la semaine dernière contre Houston, Kelce s’est aligné en tant qu’ailier serré en ligne en deuxième et -6. Après le claquement, Hill dégage le côté droit, Kelce court un virage contre la sécurité Mike Adams, et les Texans le défendent parfaitement. Adams reste avec Kelce tout le long du terrain, et il semble que Mahomes n’a nulle part où aller avec le ballon. Mais comme Mahomes se bloque dans la poche, Kelce est en mesure de travailler à l’intérieur et de perdre pour un gain de 28 verges.

Sur la touche après le trajet, des caméras ont surpris Kelce en train de dire à son quart-arrière: «Je ne comprends pas comment vous savez quand je fais ça. Je ne sais pas. Rien ne vous disait que j’allais faire ça. »C’est là que réside la beauté de la connexion Mahomes-Kelce. Ces deux étaient destinés l’un à l’autre – un mariage fait dans le paradis du football. Plus de 30 jeux dans leur relation, c’est facile à tenir pour acquis. Mais alors que d’autres stars à la position ont émergé, Kelce détruit toujours les défenses d’une manière que peu de bouts de l’histoire ont jamais eu.

