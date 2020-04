Comment Wladimir Klitschko a attisé la célèbre bagarre de David Haye contre Derek Chisora

Phil Jay 06/04/2020

📸 Images d’action / Mark Robinson

World Boxing News plonge de nouveau dans les archives cette semaine pour se souvenir de la querelle de choc entre les poids lourds britanniques David Haye et Derek Chisora.

Célèbre, l’aversion a éclaté lors de la conférence de presse d’après-combat pour le défi de Chisora ​​en 2012 contre Vitali Klitschko.

«Del Boy» – qui porte désormais le surnom de «WAR», envisageait la troisième perte de sa carrière lorsque tout l’enfer se déchaîna avec Haye.

Le tout a été filmé, l’un des premiers vrais cas de capture vidéo d’une scène qui aurait autrement été perdue à cause de simples clichés de paparazzi.

L’entraîneur de Haye, Adam Booth, a été blessé lors de la bagarre insensée.

Mais heureusement pour les deux combattants, les images choquantes sont devenues virales et Haye vs Chisora ​​a fait beaucoup d’argent cinq mois plus tard à Upton Park.

Peu connu de beaucoup, c’est le rôle joué par Wladimir Klitschko qui a sérieusement attisé les incendies un an avant l’incident.

Klitschko devait combattre Chisora ​​DEUX FOIS, seulement pour débrancher la prise dans les deux cas. «Dr. Steelhammer “conclurait alors un accord avec Haye pour le 2 juillet.

Cela a exaspéré Chisora ​​et a allumé le papier tactile bleu pour leur mêlée munichoise. Le Londonien Chisora ​​a nourri une profonde angoisse envers Haye qui s’est manifesté dans une tempête parfaite après que Vitali l’a dominé en douze rounds.

Vitali avait donné à Chisora ​​l’occasion simplement à cause de ce que Wladimir avait fait car Robert Helenius avait infligé une perte lors de son combat précédent. Sans oublier que Chisora ​​avait également été battu contre Tyson Fury au cours de l’été précédent, à la date à laquelle il aurait dû affronter Wlad.

MAUVAISE HABITUDE

Ce qui a ajouté l’insulte à la blessure de Chisora, c’est le fait que Wladimir l’a abandonné comme une mauvaise habitude en décembre 2010. Juste après que Haye ait vaincu Audley Harrison en trois rounds sinistres.

Ayant vent de l’intérêt de Haye, Wladimir a annulé sur Chisora ​​avant la fin du combat ‘Hayemaker’. Le repêchage de Chisora, Wladimir puis le repoussa une fois que Haye revint sur les lieux. Cela ne s’est pas bien passé avec Chisora.

Haye a finalement perdu contre Klitschko avec un gémissement. Un peu comme Chisora ​​contre Vitali moins «toe-gate».

Mais tout a bien fonctionné au final pour les Britanniques.

Frappant un partenariat improbable en 2018, Haye et Chisora ​​sont maintenant épais comme des voleurs.

Ils sont d’autant mieux pour leurs expériences passées.

Phil Jay est rédacteur en chef de World Boxing News. Un membre auxiliaire de la Boxing Writers Association of America. Suivez sur Twitter @PhilDJay