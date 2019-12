PALPY BACK! L'une des surprises révélées de The Rise of Skywalker est le retour de l'emblématique méchant de Star Wars, l'empereur Palpatine, alias Dark Sidious. Le Ringer’s Sean Fennessey est rejoint par l'expert de Star Wars et co-hôte du mode Binge Mallory Rubin pour expliquer ce que le retour de Palpatine signifie pour la série, comment cela s'est passé et ce qui s'est passé dans le canon plus large de Star Wars qui a rendu son retour encore possible.