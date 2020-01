Conah Walker signe avec BCB Promotions avant le retour de 2020

RINGSIDE 09/01/2020

BCB Promotions est ravi d’annoncer la signature du poids welter de Wolverhampton, Conah Walker.

Le poids welter de 24 ans, de Warstones, a rejoint BCB sur un contrat de gestion et sera formé par Richie Gand à RG Boxfit à Bilston. Walker sait tout sur BCB ayant participé à plusieurs de nos émissions depuis qu’il est devenu professionnel en septembre 2018.

Walker a marqué six victoires payées – avec deux TKO – et un match nul depuis lors et tentera de se battre pour les honneurs du titre en 2020.

“Nous sommes très heureux d’avoir Conah à bord”, a expliqué Errol Johnson, responsable de la boxe chez BCB. «C’est un bon combattant avec un excellent pedigree qui s’améliore à chaque combat.

Diplômé du Merridale Boxing Club avec un record de 30 victoires de 33 combats amateurs, remportant deux titres nationaux aux Championnats de développement d’Angleterre, Walker est livré avec un véritable pedigree.

Son arc pro l’a vu arrêter Jan Korec au quatrième et dernier tour, avant les verdicts aux points sur Rudolf Durica et Kevin McCauley.

Un autre début de soirée est venu contre Arvydas Trizno, qui a été planté sur la toile et décompté au cours de la troisième.

Walker, photographié avec l’entraîneur-chef de BCB, Paul Mann, a ensuite pris le «0» de Nathan Bendon, qui n’avait pas été battu en tant que pro avant de dessiner avec le champion de l’Ohio-kain Iremiren alors invaincu en juillet de l’année dernière. La dernière sortie de Walker a eu lieu en octobre alors qu’il battait Edvinas Puplauskas dans sa ville natale.