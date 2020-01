Confirmation de la liste complète des gagnants

Nouvelles de boxe du monde 11/01/2020

📾 Mark Robinson

Une liste complĂšte des gagnants des World Boxing News Awards de 2019 a maintenant Ă©tĂ© confirmĂ©e Ă la suite de nominations d’un mois.

À cĂŽtĂ© de clins d’Ɠil dĂ©jĂ Ă©tablis pour WBN Fighter, Editor’s Choice, Fight et Women’s Fighter of the Year, le reste des rĂ©compenses est rĂ©vĂ©lĂ©.

Manny Pacquiao a remportĂ© le prix du combattant de l’annĂ©e de cette annĂ©e avec les fans, tandis qu’Amanda Serrano a remportĂ© le prix fĂ©minin.

Editor’s Choice est allĂ© Ă Canelo aprĂšs douze mois spĂ©ciaux.

Le combattant de l’annĂ©e a Ă©tĂ© dĂ©cernĂ© Ă la finale de la Super SĂ©rie mondiale de boxe entre Naoya Inoue et Nonito Donaire.

PRIX 2019 – GAGNANTS:

Combattant WBN de l’annĂ©e:

Canelo

Manny Pacquiao

Errol Spence Jr.

Naoya Inoue

Deontay Wilder

Anthony Joshua

Le choix des Ă©diteurs:

Canelo

Combattante fĂ©minine de l’annĂ©e:

Katie Taylor

Amanda Serrano

Claressa Shields

Combat de l’annĂ©e:

Joshua vs Ruiz I

Inoue vs Donaire

Spence vs Porter

Jeune combattant de l’annĂ©e (23 ans en janvier 19):

Teofimo Lopez

Devin Haney

Emanuel Navarette

Kosei Tanaka

Le jeune combattant de l’annĂ©e se rend Ă Kosei Tanaka pour la troisiĂšme fois de sa carriĂšre. Tanaka a fait trois dĂ©fenses de son titre mondial, marquant deux arrĂȘts.

Livre pour percée livre:

Errol Spence Jr.

Artur Beterbiev

Jose Ramirez

Errol Spence décroche la percée P4P aprÚs avoir finalement décroché deux grands noms pour son record. Mikey Garcia et Shawn Porter ont été battus alors que Spence est passé au numéro quatre sur la liste.

ArrĂȘt de 2018:

Deontay Wilder (contre Ortiz II)

Naoya Inoue (contre Rodriguez)

Canelo (contre Kovalev)

Sans aucun doute, la détonation de Deontay Wilder sur le menton de Luis Ortiz au MGM Grand était comme un coup de foudre entendu tout autour de la Garden Arena.

Formateur de l’annĂ©e:

Jay Deas (Deontay Wilder)

Eddy et Chepo Reynoso (Canelo)

Derrick James (Errol Spence Jr.)

Guider Canelo pour l’emporter sur Danny Jacobs et Sergey Kovalev, le partenariat a fait un excellent travail en 2019.

Retour de 2018:

Anthony Joshua

Manny Pacquiao

AJ s’est relevĂ© de ce qui a Ă©tĂ© une perte massivement dĂ©vastatrice pour regagner ses titres mondiaux en Arabie saoudite.

Bouleversement de 2019:

Andy Ruiz Jr.

Julian Williams

Andrew Cancio

Ruiz a laissé tomber Joshua quatre fois à MSG pour effacer complÚtement toutes les craintes que les autres prétendants lourds pourraient avoir contre le Britannique.

Perspective de titre mondial 2020:

Ryan Garcia

Pour la deuxiĂšme annĂ©e consĂ©cutive, le favori d’Instagram, Ryan Garcia, prend la place alors qu’un combat pour le titre mondial est destinĂ© cette annĂ©e.

Combattant de la décennie:

Andre Ward

Canelo

Floyd Mayweather

Mayweather a pris la boxe Ă de nouveaux sommets en 2019.

2019:

Combattant WBN de l’annĂ©e: Manny Pacquiao

Le choix des Ă©diteurs: Canelo

Combattante fĂ©minine de l’annĂ©e: Amanda Serrano

Combat de l’annĂ©e: Naoya Inoue vs Nonito Donaire (novembre 2014)

Jeune combattant de l’annĂ©e (23 ans et moins): Kosei Tanaka

Livre pour percée livre: Errol Spence Jr.

ArrĂȘt de 2019: Deontay Wilder (contre Luis Ortiz II)

Formateur de l’annĂ©e: Eddy et Chepo Reynoso (Canelo)

Retour de 2019: Anthony Joshua

Perspective de titre mondial 2020: Ryan Garcia

Bouleversement de 2019: Andy Ruiz Jr.

Combattant de la décennie 2010-2019: Floyd Mayweather

Pour une liste complĂšte des prix de 201o Ă 2019 CLIQUEZ ICI.