Confirmation des finalistes du Golden Contract: résultats complets de Londres

RINGSIDE 22/02/2020

Les finales #GoldenContract super-légères et poids plume ont été confirmées après une soirée géniale au York Hall.

Ohara Davies affrontera son rival de longue date Tyrone McKenna dans la division des super-légers, tandis que Ryan Walsh rencontrera Jazza Dickens pour décider qui obtiendra le contrat qui changera la vie chez les poids plumes.

Une atmosphère phénoménale a préparé le terrain pour une action vraiment incroyable alors que Davies a stoppé le vaillant Jeff Ofori, McKenna a devancé Mohamed Mimoune aux points, Walsh a chuté et a devancé le Tyrone McCullagh, précédemment invaincu, et Dickens a piqué Leigh Wood dans un thriller.

Il y a eu des victoires sur l’undercard pour Burim Ahmeti, William Hamilton, Inder Singh Bassi et Elliot Whale.

Voici tout ce que vous devez savoir…

JAZZA DICKENS bt LEIGH WOOD MD10

Titre poids plume européen WBO

Dickens: «J’ai beaucoup de respect pour Leigh après cela. Vous n’aurez aucun manque de respect entre Ryan et moi avant la finale. “

RYAN WALSH bt TYRONE McCULLAGH UD10

Walsh: «Tyrone essaie de vous surpasser. Il essaie de couper les tours mais ce à quoi je ne m’attendais pas, c’est ce qu’il a pris. C’est un homme dur et dur. Je dois créditer mon adversaire.

“C’est le plus que j’ai couru sur un ring toute ma vie. J’ai maintenu un bon rythme et je suis tellement heureux d’avoir écouté mon équipe quand il s’agissait de le choisir. Je n’ai jamais combattu personne comme lui et il m’a tellement donné. “

TYRONE McKENNA bt MOHAMED MIMOUNE UD10

Titre WBC International super-léger

McKenna: «C’était très difficile. Il est classé neuvième au monde avec la WBC. Il est un opérateur chic et un combattant chic.

«Je crois que j’ai gagné les quatre premiers tours. Il en a remporté quelques-uns au milieu, puis Pete Taylor m’a dit que je devais gagner ces deux derniers tours. Je suis sorti, j’ai montré mon cœur et à la fin j’ai pensé que je gagnais six rounds à quatre. »

OHARA DAVIES bt JEFF OFORI TKO6

Davies: «J’ai été étonné par son menton. Je l’ai frappé coup après coup et j’ai été surpris qu’il soit toujours debout. Je crois qu’il peut aller loin dans le sport de la boxe.

«Je ne crois pas que les gens puissent vivre avec mon pouvoir quand j’atterrirai autant. Maintenant, nous avons la grande finale que nous voulions tous. »

BURIM AHMETI bt Ryan Hibbert PTS4

Ahmeti: «J’ai pas mal de copains et ce n’était que 50% de ce que je voulais faire. Nous travaillons dans la salle de gym et c’est la première fois que je travaille depuis un moment, alors nous avons réussi à nous détendre et à nous amuser. “

ELLIOT WHALE bt Lee Hallett PTS4

Whale: «Je pense que c’était mieux que mes débuts. J’étais un peu plus détendu cette fois-ci. Ma base de fans fait du bruit non? “

INDER SINGH BASSI bt Zygimantas Butkevicius PTS4

Bassi: «J’étais content. Je pense que j’ai bien boxé. Nous avons travaillé pour ne pas bien charger et bien boxer. Je l’ai choisi et je ne me suis pas impliqué. Parfois, il est difficile de ne pas se précipiter! “

WILLIAM HAMILTON bt John Shearer TKO2

Hamilton: «J’ai tendance à devenir fou alors je me suis éloigné de l’autre côté de rester détendu. Quand je l’ai frappé, je savais que ce n’était qu’une question de temps avant de l’arrêter. J’espère aller vite dans ce match. »

Les nouvelles de la finale seront annoncées en temps voulu.

Les demi-finales légères #GoldenContract auront lieu au même endroit le 20 mars, avec #MTKFightNight à Newcastle la semaine prochaine.