Conor McGregor parle de Tyson Fury, Khabib II, Cowboy Clash et Toy Story

Nouvelles de boxe du monde 17/01/2020

L’ancien “Champ Champ” de l’UFC Conor McGregor a discuté de plusieurs sujets de boxe cette semaine avant le retour de “The Notorious” dans l’octogone ce week-end.

L’Irlandais affronte Donald ‘Cowboy’ Cerrone à l’UFC 246.

Voici ce que McGregor avait à dire:

Sur son combat UFC 246: «Je suis ici pour l’amour de la compétition. J’ai besoin de MMA, c’est une passion profondément enracinée et je l’aime beaucoup. Je serai impliqué dans ce jeu toute ma vie. Le MMA vous donne cette concentration, vous donne ce dynamisme, je n’étais pas autant impliqué dans le MMA que j’aurais dû l’être et les mains au ralenti… c’est bon d’être de retour et concentré. “

Sur la ceinture de titre welterweight et le match revanche Khabib: «Nous l’obtiendrons encore. Dès qu’il est là. il m’a été offert quand ils n’ont pas pu conclure d’accord avec Tony (Ferguson). Ils me l’ont offert et je l’ai pris tout de suite (un match revanche avec Khabib). C’était prévu et il se passait évidemment quelque chose derrière des portes closes, puis Dana (White) m’a frappé et je l’ai accepté bien sûr. Ça va arriver, ça va arriver. “

Sur la boxe: «Je vais obtenir un titre mondial en boxe. Je vais devoir parcourir toutes les divisions de poids et vérifier tous les champions et voir qui détient les titres dans les divisions. Heureusement, la boxe a tellement de titres mondiaux que vous pouvez choisir. Je suis immergé dans ce que je fais en ce moment, mais la boxe est une de mes aspirations et une aspiration que je réaliserai. “

Sur Tyson Fury: «Je sais que Tyson en a beaucoup parlé. Moi et lui avons parlé. J’ai dit que je le formerais. Je n’avais jamais parlé à Tyson de ma vie, mais ce n’est pas une mauvaise petite histoire alors je l’ai laissé rouler.

«Tyson est un homme bon, j’aime Tyson. Il est un grand boxeur, un boxeur phénoménal, probablement le meilleur boxeur naturel de la division poids lourds en ce moment. Alors qui sait. Je ne pense pas qu’il dit simplement qu’il le ferait, alors ne le faites pas comme beaucoup le font, je dis que Tyson le ferait probablement à temps.

«Peut-être que nous pourrions mettre en place quelque chose. Je ne vais pas tenir de gants pour lui ou quoi que ce soit. Mais s’il voulait être formé par moi ou même éduqué par moi, je devrais le voir dans certaines positions ou situations.

«J’ai besoin de le voir combattre un poids lourd. Je dois le voir gérer les coups de pied dans les jambes. Je devrais le voir en position basse, puis je l’évaluerais et il partirait. Ce serait quelque chose que je pourrais faire pour Tyson. J’ai trouvé ça drôle, il a dit que nous nous serions embrassés et tout ça (rires), je n’ai jamais parlé à Tyson de ma vie.

«C’est un fou, Tyson. Ce sera cool qu’il soit là (à 246). “

WILDER vs FURY II

Sur Fury Wilder 2: “Il (Fury) a eu un bon combat difficile avec Deontay Wilder, c’est un gars puissant. Mais s’il garde son esprit fort, garde son espièglerie là-dedans, garde sa netteté et son caractère insaisissable, il peut faire le travail. »

Sur son prochain adversaire après Cowboy: «Il y a beaucoup de noms. Bien sûr, il est là-bas (Masvidal). Je voudrais le voir sur la balance, laisse-moi voir. C’est certainement là, la ceinture BMF serait bien à ajouter à la collection de ceintures que j’ai.

«Les options sont là, mais il y a aussi de petits retardataires comme Gaethje flottant, il y a Holloway. Il y a tellement de putains de noms. Activité, je reste en forme et continue pour une bonne année.

«Ça va être une année phénoménale, 2020 va être une bonne année. Je dirais que je vais me battre jusqu’à mes 40 ans. Sachez que je vais être en forme, en bonne santé et prête. “

